Lượng xe đi cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bất ngờ giảm
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Theo Phạm Trường - Ngọc Tú - Hoài Nam 25-09-2026 - 10:00 AM |
Bất động sản
Khoảng một tháng trở lại đây, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có xu hướng giảm. Nhiều thời điểm, tuyến đường vốn thường xuyên có đông phương tiện trở nên khá thông thoáng.
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Lượng xe đi cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bất ngờ giảm
Tại Thanh Hoá, theo ghi nhận, trên các đoạn cao tốc Nghi Sơn - Quốc lộ 45 và Mai Sơn - Quốc lộ 45, phương tiện lưu thông không còn tấp nập như trước. Các xe chủ yếu di chuyển ở làn bên phải, hạn chế chuyển làn vượt và giữ khoảng cách khá xa với phương tiện phía trước.
Tại nút giao Đồng Thắng, qua xã Đồng Tiến (Thanh Hoá), lượng xe ra, vào cao tốc Bắc Nam giảm rõ rệt.
Đại diện Công ty CP VETC - đơn vị cung cấp và vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) - cho biết khoảng 1 tháng qua, lưu lượng phương tiện trên tuyến giảm đáng kể, trong đó nhóm xe vận tải tải trọng lớn và container giảm rõ hơn. Theo đơn vị này, khi lưu lượng phương tiện giảm, các xe có điều kiện giữ khoảng cách an toàn tốt hơn, qua đó góp phần hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông.
Tại Nghệ An, tình trạng tương tự được ghi nhận trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt khi lưu lượng phương tiện giảm mạnh trong khoảng một tháng qua.
Ngày 24/9, lãnh đạo Công ty CP Phúc Thành Hưng - doanh nghiệp quản lý, khai thác tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt - cho biết, thời gian gần đây lưu lượng phương tiện giảm khoảng 20-30% so với trước.
Theo thống kê của Công ty CP Phúc Thành Hưng, tháng 7, tuyến cao tốc ghi nhận hơn 648.000 lượt xe. Sang tháng 8, con số này giảm còn khoảng 574.000 lượt. Trong 20 ngày đầu tháng 9, lưu lượng xe qua tuyến mỗi ngày chỉ khoảng 12.000-15.000 lượt. Lãnh đạo Công ty CP Phúc Thành Hưng cũng cho biết việc lưu lượng phương tiện giảm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác tuyến. Đơn vị này đang theo dõi để xác định rõ nguyên nhân của sự sụt giảm.
Trong ảnh: Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt chạy song song với Quốc lộ 1. Gần đây, khi lưu lượng trên cao tốc giảm mạnh, một bộ phận phương tiện có xu hướng lựa chọn quốc lộ 1 để lưu thông, thay vì đi cao tốc như trước
Tại Hà Tĩnh, tình trạng cao tốc vắng phương tiện cũng xuất hiện nhiều thời điểm trong ngày. Theo Công ty TNHH Thu phí tự động VETC, so với thời điểm bắt đầu triển khai thu phí từ ngày 15/7, lưu lượng phương tiện hiện giảm khoảng 30%. Tuy nhiên, đơn vị này cho rằng mức giảm chủ yếu nằm ở nhóm ô tô con, trong khi lượng xe tải trọng lớn không giảm nhiều.
Một số tài xế ở Hà Tĩnh cho biết, khi cao tốc bắt đầu thu phí, họ phải tính toán lại chi phí cho mỗi chuyến đi. Theo các tài xế, cao tốc có ưu điểm là đường thông thoáng, không có các điểm giao cắt với đường địa phương, tốc độ di chuyển ổn định. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố hoặc va chạm, việc xử lý thường mất nhiều thời gian.
Ngoài ra, tại Hà Tĩnh, hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc qua Hà Tĩnh chưa hoàn thiện đồng bộ cũng là một yếu tố được tài xế cân nhắc. Hiện một số khu vực mới khai thác tạm. Trong ảnh là trạm dừng nghỉ trên cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, thuộc xã Cẩm Hưng đang triển khai thi công.
Theo Phạm Trường - Ngọc Tú - Hoài Nam
Tiền phong
Theo
Tiền phong
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