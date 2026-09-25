Lượng xe đi cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bất ngờ giảm

Theo thống kê của Công ty CP Phúc Thành Hưng, tháng 7, tuyến cao tốc ghi nhận hơn 648.000 lượt xe. Sang tháng 8, con số này giảm còn khoảng 574.000 lượt. Trong 20 ngày đầu tháng 9, lưu lượng xe qua tuyến mỗi ngày chỉ khoảng 12.000-15.000 lượt. Lãnh đạo Công ty CP Phúc Thành Hưng cũng cho biết việc lưu lượng phương tiện giảm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác tuyến. Đơn vị này đang theo dõi để xác định rõ nguyên nhân của sự sụt giảm.