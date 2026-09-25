Bên trong trụ sở tòa án bỏ hoang được rao thuê hơn nửa tỷ đồng/năm
Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An (cũ) rộng hơn 2.110m², nằm ở khu vực trung tâm phường Thành Vinh, được đưa ra cho thuê với giá khởi điểm hơn 528 triệu đồng/năm.
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Nghệ An đã kiểm kê 4.378 cơ sở nhà, đất công; trong đó có 474 cơ sở dôi dư cần xử lý, thu hồi hoặc chuyển giao. Tỉnh đặt mục tiêu xử lý dứt điểm hơn 350 cơ sở còn tồn đọng trước ngày 30/10.
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