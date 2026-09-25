Bên trong trụ sở tòa án bỏ hoang được rao thuê hơn nửa tỷ đồng/năm

Trụ sở Tòa án﻿ nhân dân tỉnh Nghệ An (cũ) nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, Nghệ An. Đây từng là nơi làm việc của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trước khi đơn vị chuyển sang trụ sở mới trên đường Phạm Đình Toái từ năm 2015. Sau đó, khu nhà đất này được bàn giao cho Tòa án nhân dân TP Vinh (cũ) sử dụng. Đến năm 2021, đơn vị này chuyển sang trụ sở mới, khu đất không còn được sử dụng. Nhiều năm qua, công trình gần như bỏ không.