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Hơn 36,7 triệu thửa đất chưa hoàn thành dữ liệu

| | Bất động sản

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị lùi thời hạn hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đến tháng 12 năm 2027.

Hơn 36,7 triệu thửa đất chưa hoàn thành dữ liệu - Ảnh 1.

Hơn 36,7 triệu thửa đất chưa hoàn thành dữ liệu - Ảnh: TTXVN

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị lùi thời hạn hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đến tháng 12 năm 2027, trong bối cảnh cả nước còn hơn 36,7 triệu thửa chưa được xây dựng dữ liệu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, khối lượng công việc còn lại rất lớn, nhất là tại các khu vực chưa đo đạc, lập bản đồ địa chính. Đây thường là những địa bàn có điều kiện thi công khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ. Đến ngày 15/9, Bộ đã nhận 145 công văn, báo cáo của các địa phương về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trong đó, nhiều địa phương phản ánh vướng mắc về kỹ thuật, hạ tầng công nghệ, tài chính, đấu thầu và lựa chọn đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, đất đai có tính biến động cao, nguồn gốc sử dụng đa dạng và phức tạp, đặc thù theo từng địa phương nên phát sinh nhiều vấn đề trong quá trình xây dựng dữ liệu. Bộ đã phối hợp với các địa phương ban hành hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời cùng Bộ Công an hỗ trợ, giải đáp qua các nhóm kỹ thuật trực tuyến.

Một số địa phương cũng phản ánh hạ tầng công nghệ chưa đáp ứng kịp nhu cầu đồng bộ dữ liệu từ địa phương lên Trung ương. Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung nâng cấp hạ tầng, phần mềm để bảo đảm năng lực đồng bộ dữ liệu. Về tài chính, đấu thầu và lựa chọn đơn vị tư vấn, Bộ Tài chính đã phối hợp hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc theo đề nghị của các địa phương và đơn vị liên quan...

Trên cơ sở khối lượng công việc còn lại, điều kiện thực tế và những khó khăn trong quá trình triển khai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đến tháng 12/2027. Đề xuất này được Bộ đặt ra theo định hướng tại Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Theo Kiên Dương

VTV.vn

Từ Khóa:
thửa đất

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