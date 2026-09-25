Vì sao nút giao quốc lộ gần 600 tỷ ở TPHCM đã hoàn thành vẫn phải 'đắp chiếu'?

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) vừa thông tin liên quan đến việc người dân phản ánh nút giao quốc lộ 50 - đường Nguyễn Văn Linh đã hoàn thiện nhưng chưa được đưa vào sử dụng.

Theo phản ánh, tại khu vực nút giao, nhiều hạng mục hạ tầng và hệ thống đèn tín hiệu giao thông đã được lắp đặt.

Việc nút giao chưa được mở khiến các phương tiện phải di chuyển theo hướng khác để vào quốc lộ 50.

Anh Hoàng Triều (ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM), người thường xuyên qua lại khu vực này, cho biết nút giao vẫn được rào chắn nên phương tiện chưa thể di chuyển trực tiếp từ đường Nguyễn Văn Linh vào đường song hành quốc lộ 50.

“Từ đường Nguyễn Văn Linh, nếu muốn vào đường song hành quốc lộ 50, tôi phải đi tiếp rồi vòng lại khu vực dưới dạ cầu Rạch Ông. Quãng đường phát sinh khoảng 1 km, khá bất tiện và mất thêm thời gian, nhất là vào những khung giờ phương tiện đông đúc”, anh Triều nói.

Theo Ban Giao thông, nút giao đường song hành quốc lộ 50 với đường Nguyễn Văn Linh thuộc dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50. Các hạng mục tại nút giao đã được thi công hoàn thành.

Chủ đầu tư cũng đã trình phương án tổ chức giao thông và báo cáo hoàn thành hạng mục công trình. Tuy nhiên, công trình hiện đang trong giai đoạn được Sở Xây dựng TPHCM kiểm tra, chấp thuận kết quả nghiệm thu.

Hướng tuyến dự án đường song hành và mở rộng Quốc lộ 50 tại TPHCM.

Đây là một trong những điều kiện cần hoàn tất trước khi nút giao được phép đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, việc tổ chức giao thông tại khu vực này còn liên quan đến dự án đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên đang được triển khai.

Ban Giao thông cho biết khu vực nút giao hiện được chuẩn bị để tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án cầu đường Bình Tiên. Dự án này có hạng mục cầu vượt qua đường Nguyễn Văn Linh và được triển khai theo phương án tổ chức giao thông đã được Sở Xây dựng TPHCM thông qua.

Các lối kết nối vẫn bị rào chắn, phương tiện chưa được phép lưu thông.

Theo Ban Giao thông, nút giao đường song hành quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh chỉ được phép đưa vào khai thác khi đồng thời đáp ứng các điều kiện gồm: được chấp thuận kết quả nghiệm thu và hoàn thành thi công nhịp cầu vượt qua đường Nguyễn Văn Linh thuộc dự án cầu đường Bình Tiên.

Thời điểm dự kiến đưa nút giao vào khai thác là quý IV/2027.