Biến động nhân sự tại chủ sở hữu đất vàng số 8 - 12 Lê Duẩn TP.HCM

Công ty CP Đầu tư Lavenue vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 22/9/2026 liên quan đến vấn đề nhân sự cấp cao.

Theo đó, ông Trần Lệ Nguyên (SN 1968) giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Ông Trần Lệ Nguyên được biết đến là Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Kido (MCK: KDC).

Trước đó, "ghế nóng" Chủ tịch HĐQT và đứng tên tại Đầu tư Lavenue do bà Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979) đảm nhiệm. Tháng 9/2020, bà Lê Thị Thanh Thuý bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan tới khu đất 8-12 Lê Duẩn.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ Lầu 3, 12 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 (cũ), TP.HCM về 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định, TP.HCM.

Đầu tư Lavenue thành lập vào tháng 9/2010, vốn điều lệ tại thời điểm tháng 9/2016 là 775 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được thể hiện. Tuy nhiên, theo BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 (đã soát xét) của Kido, tính đến ngày 30/6/2026, doanh nghiệp này đang sở hữu 50% vốn tại Đầu tư Lavenue với giá trị đầu tư gần 316 tỷ đồng.

Báo cáo này cũng thể hiện, Đầu tư Lavenue được thành lập để thực hiện dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM (nay là phường Sài Gòn, TP.HCM) với tên thương mại là Lavenue Crown.

Kể từ năm 2018, việc thực hiện đầu tư dự án này của Đầu tư Lavenue đã được các cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra toàn diện. TAND TP.HCM đã ban hành Bản án sơ thẩm số 400/2020/HS-ST ngày 20/9/2020 và TAND cấp cao TP.HCM đã ban hành Bản án phúc thẩm số 452/2021/HSPT ngày 2/12/2021 về các vấn đề vi phạm quyết định định quản lý, sử dụng tài sản nhà nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến dự án Lavenue Crown.

Kido đã trích lập dự phòng đầu tư dựa trên giả trị có thể thu hồi được của khoản đầu tư này.

Khu đất có tổng diện tích hơn 4.800 m2, nằm tại vị trí trung tâm của TP.HCM với 3 mặt tiền Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm và Hai Bà Trưng. Dự án này từng được kỳ vọng là khu phức hợp có quy mô lớn nhất trên trục đường Lê Duẩn với 36 tầng; trong đó, 6 tầng dành cho trung tâm thương mại, 220-250 phòng khách sạn năm sao và 200 căn hộ cao cấp.

Nói thêm về nguồn gốc khu đất này, "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn từng được Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà TP.HCM quản lý và sau đó có chủ trương cho xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại.

Khi có chủ trương xây dựng khách sạn, Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM cùng 4 đơn vị của Bộ Công Thương lập ra Công ty CP Đầu tư Lavenue để thực hiện dự án Lavenue Crown.

Năm 2010, Kido trở thành cổ đông sở hữu 50% vốn Đầu tư Lavenue với khoản đầu tư 600 tỷ đồng (theo BCTC hợp nhất năm 2010 của KDC). Đến năm 2023, doanh nghiệp này đã trích lập dự phòng gần 754 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào Đầu tư Lavenue.

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2023 đã soát xét của Kido

Đáng chú ý, khu đất 8-12 Lê Duẩn "có tên" trong danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT trên địa bàn TP.HCM trình HĐND thông qua tại Kỳ họp thứ hai HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.