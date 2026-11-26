Ngày 25/11, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Việt Hà (SN 1981, trú phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Phạm Việt Hà tại toà. Ảnh: N.S.

Theo hồ sơ vụ án, trước năm 2016, Phạm Việt Hà từng giữ chức Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, bị cáo không có chức năng, nhiệm vụ hay thẩm quyền trong việc tiếp nhận, xét duyệt, tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động vào bệnh viện hoặc bất kỳ cơ quan nhà nước nào.

Do vay mượn nhiều tiền, mất khả năng thanh toán, Hà nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân. Khi biết một số cơ quan nhà nước có nhu cầu tuyển dụng, bị cáo tự nhận là cháu lãnh đạo tỉnh, có quan hệ với giám đốc Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Công an tỉnh và có khả năng xin việc vào các cơ quan nhà nước.

Để tạo lòng tin, Hà chủ động mua hồ sơ, chuyển cho gia đình những người có nhu cầu xin việc, hướng dẫn hoàn thiện giấy tờ, trực tiếp thu hồ sơ và nhận tiền đặt cọc. Bị cáo còn giả cách viết giấy vay nợ, liên tục đưa ra những lý do như chờ kết quả phúc khảo, cần chi phí cảm ơn... nhằm khiến các gia đình tin rằng việc xin việc đang được tiến hành. Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2016, Hà đã đưa ra thông tin gian dối về khả năng xin việc làm, qua đó chiếm đoạt tiền của 4 người tại Ninh Bình với tổng số tiền 1,77 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân, trả nợ rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 26/3/2026, Phạm Việt Hà đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú, đồng thời thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Ninh Bình tuyên phạt Phạm Việt Hà 17 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".