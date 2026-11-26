Nhằm siết chặt kỷ cương, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 389/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2026.

Vi phạm quy định về in và phát hành vé xổ số

Tùy theo tính chất và mức độ sai phạm trong khâu sản xuất, phát hành vé, cá nhân và tổ chức vi phạm sẽ bị áp dụng các khung hình phạt tiền tương ứng:

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Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng: Áp dụng đối với hành vi in vé xổ số thiếu nội dung theo quy định pháp luật hoặc ký hợp đồng in ấn với cơ sở không đủ điều kiện hoạt động.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng (Nhóm hành vi a): Áp dụng khi phát hành vé sai mệnh giá quy định; phát hành vượt quá hạn mức số lượng cho phép; phát hành không đúng lịch mở thưởng hoặc phát hành vé xổ số điện toán sai khung thời gian quy định.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng (Nhóm hành vi b): Xử phạt hành vi in số lượng vé không đủ theo từng loại ký hiệu vé và cơ cấu giải thưởng đã thông báo phát hành trước đó.

Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng (Nhóm hành vi c): Áp dụng cho hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức nhằm tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng.

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng (Nhóm hành vi d): Áp dụng cho hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng.

Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả: Ngoài tiền phạt, cơ quan chức năng sẽ tịch thu toàn bộ số vé vi phạm đối với các nhóm hành vi (a), (c), (d); đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số từ 01 đến 02 tháng đối với hành vi (a), (b); buộc tiêu hủy toàn bộ vé bị cạo sửa, tẩy xóa ở hành vi (c) và buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ các vi phạm (a), (b), (c), (d).

Vi phạm về phân phối vé và địa bàn kinh doanh xổ số

Trong khâu lưu thông và tổ chức kinh doanh, các hành vi làm sai lệch thị trường sẽ bị xử lý nghiêm minh:

Về phân phối vé: Phạt cảnh cáo đối với hành vi bán vé không đúng mệnh giá ghi trên tờ vé; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu bán vé cho người thuộc đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi phân phối vé sai phương thức được cấp phép (đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được).

Về địa bàn kinh doanh: Hành vi tổ chức kinh doanh xổ số không đúng địa bàn quy định bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Đi kèm với đó là hình thức xử phạt bổ sung tịch thu toàn bộ số vé kinh doanh sai địa bàn, buộc kinh doanh đúng địa bàn quy định và nộp lại số lợi bất hợp pháp phát sinh.

Vi phạm quy định đối với người tham gia dự thưởng xổ số

Không chỉ doanh nghiệp và đại lý phân phối, bản thân người mua vé dự thưởng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật:

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Mua vé khi không đủ điều kiện: Cá nhân thuộc diện không đủ điều kiện tham gia dự thưởng nhưng vẫn cố tình mua vé xổ số sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Sử dụng ngân sách công để mua vé số: Hành vi dùng vốn và tài sản của Nhà nước để tham gia mua vé xổ số sẽ bị phạt nặng từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Đối với cả hai hành vi vi phạm trên, nếu phát sinh khoản thu lợi bất chính từ việc trúng thưởng hoặc giao dịch vi phạm, người vi phạm bắt buộc phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp đó vào ngân sách nhà nước.