Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Hà Nội sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều nay giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Dự báo từ mai (27/11), miền Bắc tăng nhiệt nhanh, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ. Ban ngày trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 25-27 độ.

Miền Bắc tiếp tục rét trong hôm nay (26/11).

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị trong sáng nay nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 22-24 độ.

Tại Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), trong đêm qua và sáng sớm nay đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25/11 đến 3 giờ ngày 26/11 có nơi trên 90mm như tại trạm Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) 97mm, Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) 220mm, Đề Gi (Gia Lai) 136mm.

Dự báo sáng 26/11, khu vực này tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến 25-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm, riêng phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn ở khu vực từ Huế đến Bình Định cũ giảm dần. Tuy nhiên, từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hoà có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trước khi đón mưa lớn, Phú Yên cũ và Khánh Hoà hôm nay thời tiết đẹp. Trời ít mưa, gió đông bắc cấp 2-3, nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, thấp nhất 24-26 độ.

Tây Nguyên hôm nay ít mưa, nắng nhẹ, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay ít mưa, nắng nhẹ, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo khoảng ngày 28-29/11, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.