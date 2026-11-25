Trước đó, chiều 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo có kẻ gian đột nhập vào một nhà dân tại xã Hùng Chân vào ngày 11/11/2026 và lấy đi tài sản gồm nhiều trang sức bằng vàng với khối lượng 29 chỉ, một số trang sức bằng bạc và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị thiệt hại ước tính tại thời điểm mất khoảng 470 triệu đồng.

Nhận thấy đây là vụ việc gây thiệt hại tài sản lớn cho gia đình bị hại, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an xã Hùng Chân và Công an xã Quỳ Hợp khẩn trương rà soát, xác minh. Quá trình xác minh, truy tìm, Cơ quan Công an gặp nhiều khó khăn vì khi gây án, đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín mặt và không để lại dấu vết. Quá trình đột nhập và tẩu thoát, đối tượng lựa chọn đường đồi núi, tránh sự phát hiện của camera an ninh.

Cơ quan Công an lấy lời khai Vang Văn Đức (Ảnh: Công an Nghệ An).

Áp dung các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Vang Văn Đức (sinh năm 1991, trú tại xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An), là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản nêu trên. Tuy nhiên, sau khi gây án, Đức bỏ trốn khỏi địa phương. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chủ động và không để đối tượng có thời gian tẩu thoát, tẩu tán tài sản, các tổ công tác kiên trì truy xét, xác minh, truy tìm trên nhiều địa bàn. Đến ngày 15/11/2026, tổ công tác bắt giữ Vang Văn Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Tang vật vụ án bị thu giữ (Ảnh: Công an Nghệ An).

Tại Cơ quan điều tra, Vang Văn Đức khai nhận đã đột nhập vào nhà bị hại, lấy trộm toàn bộ tài sản trong két, sau đó đưa tài sản trộm cắp được chôn trong vườn nhà Đức, rồi bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã kịp thời thu hồi tài sản để trao trả bị hại. Nhận lại tài sản, gia đình bị hại có thư cảm ơn gửi Công an tỉnh Nghệ An.

Thời điểm cuối năm, tội phạm trộm cắp tài sản có xu hướng gia tăng. Đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân (không khóa cửa cổng, cửa ra vào nhà, cửa ban công, cửa sổ…) để đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản có giá trị. Khi bị phát hiện, bắt giữ, đối tượng chống trả quyết liệt để bỏ trốn. Nhiều vụ việc, đối tượng gây thương vong cho chủ nhà.

Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp, Công an tỉnh Nghệ An đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác và thực hiện một số biện pháp sau:

Kiểm tra lại hệ thống tường rào, gia cố đảm bảo đủ cao, đủ chắc chắn và gây khó khăn cho đối tượng trộm nếu có ý định trèo qua. Kiểm tra lại hệ thống cửa ra vào nhà bao gồm cửa cổng, cửa ra vào chính, cửa ngách, cửa hậu, cửa tum, cửa sổ, cửa chớp, đảm bảo các cửa phải được khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ. Sử dụng khóa cửa bằng các loại khóa an toàn, loại tốt, thương hiệu có uy tín, chống cắt phá cả từ bên ngoài và bên trong.

Không để đồ vật nhỏ gọn có giá trị như điện thoại, laptop, tiền, chìa khóa nhà, chìa khóa xe hoặc treo quần, áo có ví, túi xách gần cửa sổ, ô thoáng… mà kẻ gian có thể lợi dụng dùng que câu móc, lấy trộm. Lắp đặt thiết bị an ninh với chi phí tiết kiệm như đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động, chuông báo động tự động kích hoạt khi cửa mở hoặc lắp đặt camera an ninh. Nếu bị mất trộm tài sản, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.