Ảnh minh họa: Báo Điện tử Chính phủ

Theo khoản 1 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, từ ngày 1/7/2025, lao động nữ đủ tuổi nghỉ hưu và có ít nhất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu hằng tháng.

Điểm a khoản 1 Điều 66 của Luật quy định tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nữ là 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Cứ thêm một năm đóng, tỷ lệ hưởng tăng thêm 2 điểm phần trăm, tối đa là 75%. Lao động nữ đóng đủ 30 năm sẽ đạt mức này.

Để tính số tiền lương hưu mỗi tháng, lấy tỷ lệ hưởng nhân với mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân của từng người được ghi trong hồ sơ của cơ quan bảo hiểm xã hội và có thể tra cứu trên ứng dụng VssID.

Tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nữ theo số năm đóng bảo hiểm xã hội (theo Điều 66 khoản 1 điểm a; Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15):

Số năm đóng Tỷ lệ hưởng 15 năm 45% 18 năm 51% 21 năm 57% 24 năm 63% 27 năm 69% 30 năm 75%

Nguồn: Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15.

Ví dụ, một lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 8/2026, có đúng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng là 9 triệu đồng/tháng. Sau 15 năm đầu được tính 45%, 5 năm đóng thêm được tính 10 điểm phần trăm. Tỷ lệ hưởng là 55%, tương ứng với 4,95 triệu đồng/tháng (9 triệu đồng x 55%).

Theo khoản 6 Điều 5 của Luật, khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu, thời gian đóng lẻ từ 1 đến 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 đến 11 tháng được tính là một năm. Chẳng hạn, lao động nữ đóng 20 năm 7 tháng được tính là 21 năm, hưởng lương hưu với tỷ lệ 57%.

Lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm vẫn hưởng lương hưu với tỷ lệ 75%. Số năm đóng vượt mốc 30 năm được tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Số tiền trên chưa tính các đợt điều chỉnh lương hưu sau thời điểm bắt đầu hưởng. Mức lương hưu chính thức của từng người được ghi trong quyết định hưởng lương hưu do cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết hồ sơ ban hành.