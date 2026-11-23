Võ Nhật Linh (sinh năm 1997) – bà xã tiền vệ Phan Văn Đức vừa gây chú ý qua khoảnh khắc đời thường giản dị. Trong trang phục mặc nhà gọn gàng, người đẹp xứ Nghệ ngồi ghế thấp, tự tay dọn dẹp và rửa bát đũa tại một nhà hàng do cô làm chủ. Hình ảnh này lập tức khiến dàn WAG Việt phải trầm trồ khen ngợi. Thậm chí, Dương Thùy Phương - vợ của trung vệ Quế Ngọc Hải cũng phải thốt lên: "Chăm chỉ thế này bảo sao mà cổ (Nhật Linh - PV) xây biệt thự".

Nhật Linh làm chủ vẫn cặm cụi rửa bát (Ảnh: FBNV)

Từng tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non và được biết đến trên mạng xã hội với danh xưng "cô giáo mầm non hot girl", Võ Nhật Linh sau khi kết hôn với Phan Văn Đức vào đầu năm 2020 đã tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ "đủ nếp đủ tẻ" với hai nhóc tỳ Dâu Tây và Khoai Tây. Sau hơn 6 năm chung sống, cặp đôi đồng hương Nghệ An vẫn giữ được sự gắn kết bền chặt. Nếu nam tuyển thủ nổi tiếng là người chồng tâm lý, luôn quan tâm vợ con thì Nhật Linh cũng là hậu phương vững chắc, đồng hành cùng anh vượt qua nhiều giai đoạn chấn thương trong sự nghiệp.

Song song với vai trò nội trợ, Võ Nhật Linh còn khẳng định bản lĩnh kinh doanh nhạy bén. Bên cạnh việc cùng chồng điều hành khách sạn 4 tầng tại khu du lịch Cửa Lò, cô trực tiếp quản lý cửa hàng kinh doanh hoa tươi cùng một số cơ sở ăn uống của gia đình. Sự chăm chỉ, tháo vát của người đẹp họ Võ cùng thu nhập từ bóng đá của nam tiền vệ sinh năm 1996 đã tạo nền tảng kinh tế vững chắc cho gia đình.

Phan Văn Đức và vợ xây dựng tổ ấm viên mãn

Phía sau hình ảnh tất bật với công việc, Nhật Linh khi ra ngoài lại chuẩn hotgirl

Thành quả rõ nét nhất cho sự đồng lòng của cặp đôi là căn biệt thự hiện đại đang trong giai đoạn hoàn thiện tại quê nhà Nghệ An. Công trình sở hữu quy mô ấn tượng với tổng diện tích mặt sàn lên tới 500m², ước tính giá trị hàng chục tỷ đồng. Không chỉ là không gian sinh hoạt sang trọng theo phong cách nghỉ dưỡng, cơ ngơi này còn được thiết kế tích hợp khu vực mặt tiền làm tiệm hoa riêng để phục vụ công việc kinh doanh của Võ Nhật Linh.

Sự cân bằng giữa việc giữ lửa gia đình và bản lĩnh độc lập kinh tế giúp Võ Nhật Linh nhận được nhiều sự yêu mến, trở thành hình mẫu của nhiều cư dân mạng.

Ảnh: FBNV