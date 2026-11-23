Không chỉ miệt mài với các dự án phim ảnh, Quách Ngọc Tuyên còn cho thấy sự năng động khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Mới đây, nam diễn viên tiếp tục mở rộng thương hiệu sushi của mình với cơ sở mới tại Tân An, Long An (nay là Tây Ninh). Đây cũng là quê nhà của anh, nơi gắn bó với tuổi thơ và gia đình.

Chi nhánh mới nằm trên đường Hùng Vương, phường Long An, đi vào hoạt động cách đây ít ngày với mô hình bán thử. Thời gian qua, nam diễn viên sinh năm 1984 liên tục cập nhật hình ảnh về cửa hàng mới và dành nhiều tâm huyết cho chi nhánh đặt tại quê nhà.

Trước đó, Quách Ngọc Tuyên đã phát triển hoạt động kinh doanh tại TP.HCM và Vĩnh Long. Nam diễn viên cũng từng chia sẻ việc kinh doanh ẩm thực giúp anh có thêm nguồn thu, đồng thời duy trì đam mê làm phim và đầu tư cho các dự án nghệ thuật.

Quách Ngọc Tuyên liên tục mở rộng kinh doanh cho chuỗi cửa hàng sushi của mình

Bà xã kém 16 tuổi là hậu phương, cùng chồng quán xuyến công việc

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Quách Ngọc Tuyên đang từng bước xây dựng nền tảng kinh tế ổn định. Và trong hành trình đó, bà xã Thảo Hân là người đồng hành quan trọng phía sau.

Quách Ngọc Tuyên và bà xã Thảo Hân có khoảng cách tuổi tác 16 năm. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào năm 2019, sau khi bén duyên từ sân khấu Nụ Cười Mới. Thời điểm mới quen, Thảo Hân thường theo mẹ đến sân khấu vì mẹ cô làm công việc phục trang. Cả hai từ đó có cơ hội tiếp xúc, trò chuyện và dần nảy sinh tình cảm.

Nam diễn viên từng kể ban đầu hai người xưng hô chú - cháu. Thậm chí, theo chia sẻ của anh, Thảo Hân là người chủ động bày tỏ tình cảm trước. Khoảng cách tuổi tác từng khiến cả hai phải học cách dung hòa, nhưng sau nhiều năm bên nhau, họ đã xây dựng được tổ ấm với hai con, một trai và một gái.

Bà xã kém 16 tuổi là hậu phương vững chắc của Quách Ngọc Tuyên

Không chỉ là người chăm lo gia đình, Thảo Hân còn hỗ trợ chồng trong công việc. Trong những ngày Quách Ngọc Tuyên đi quay xa, Thảo Hân là người quán xuyến việc nhà, chăm sóc các con. Cô còn thay chồng xử lý một số công việc liên quan đến hợp đồng, giấy tờ và cơ sở kinh doanh.

Hiện tại, cả hai đã đăng ký kết hôn và có hai con nhưng chưa tổ chức đám cưới. Quách Ngọc Tuyên từng cho biết vợ chồng thống nhất ưu tiên xây dựng nhà cửa, chăm lo cho cha mẹ hai bên trước khi tính đến chuyện tổ chức hôn lễ. Thảo Hân không gây áp lực về việc cưới hỏi, còn nam diễn viên cũng mong muốn có thể dành cho bà xã một đám cưới chỉn chu khi điều kiện kinh tế phù hợp.

Bà xã Thảo Hân vừa quán xuyến chuyện nhà, vừa quản lý công việc cho chồng

Tậu căn hộ 3,8 tỷ đồng, xây nhà 10 phòng ngủ báo hiếu ba mẹ

Sau nhiều năm lao động chăm chỉ, Quách Ngọc Tuyên đã mua căn hộ rộng rãi cho gia đình nhỏ ở TP.HCM. Nam diễn viên chia sẻ quyết định mua căn hộ trị giá 3,8 tỷ đồng trong hoàn cảnh tài chính gần như không còn dư dả.

Thời điểm đó, anh đang quay phim ở Tây Ninh, trong tài khoản có 18 triệu đồng nhưng phải trả bạn 10 triệu đồng vào ngày hôm sau. Tính ra, số tiền còn lại chỉ vỏn vẹn 8 triệu đồng. Dù vậy, nam diễn viên vẫn quyết định chốt mua và nhờ môi giới đợi một tuần lễ để gom góp đủ tiền đặt cọc.

Lý do khiến Quách Ngọc Tuyên chuyển nhà là vì chứng kiến cảnh mẹ vợ, bà xã và con gái phải sống trong căn hộ cũ chật hẹp, thiếu không gian sinh hoạt. Có những đêm, kiến bò vào chỗ ngủ, thậm chí từng chui vào tai con gái anh. Nhìn cảnh mẹ vợ phải trải nệm ngủ ngoài phòng khách suốt nhiều năm, nam diễn viên không đành lòng nên quyết tâm tìm một nơi ở rộng rãi hơn cho cả gia đình.

Căn hộ mới sau đó còn cần thêm khoảng 1,1-1,2 tỷ đồng để hoàn thiện nội thất, nâng tổng chi phí lên gần 5 tỷ đồng. Để trang trải khoản tiền lớn, nam diễn viên nhận việc liên tục, có giai đoạn mỗi đêm chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng.

Quách Ngọc Tuyên mua nhà mới ở TP.HCM để có không gian sinh hoạt rộng rãi cho tổ ấm nhỏ

Bên cạnh đó, một dấu mốc đặc biệt trong cuộc sống của nam diễn viên là hoàn thành căn nhà dành cho cha mẹ ở quê. Sau nhiều năm làm nghề và tích góp, Quách Ngọc Tuyên xây căn nhà rộng khoảng 130 m2, gồm một trệt, một lầu và 10 phòng ngủ. Anh còn xây thêm một căn nhà cấp bốn ngay bên cạnh để vợ chồng người anh ruột sinh sống, thuận tiện qua lại chăm sóc cha mẹ.

Căn nhà được hoàn thiện phần thô từ cuối năm 2025, sau đó nam diễn viên tiếp tục hoàn thiện nội thất và đón cha mẹ cùng người thân vào ở từ đầu năm 2026. Khoảnh khắc khiến anh xúc động nhất là khi mẹ nhìn thấy không gian mới rồi bật khóc. Với Quách Ngọc Tuyên, đây là thành quả sau nhiều năm làm nghề, tích góp và cũng là cách anh thực hiện mong muốn chăm lo cho cha mẹ sau những năm tháng gia đình từng trải qua nhiều thiếu thốn.