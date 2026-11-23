Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Quốc Đại trong vai trò giám khảo.



Tại chương trình tuần này, nam ca sĩ chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp: "Một ca khúc tạo được sức lan tỏa trên mạng xã hội cũng là thành quả đáng ghi nhận, bởi điều đó cho thấy sản phẩm đã nhận được sự quan tâm và đón nhận từ công chúng.

Quốc Đại

Tôi nói thẳng, khán giả luôn đúng, đừng tốn công tranh cãi làm gì. Nếu bạn có những sản phẩm viral trên mạng thì có nghĩa là khán giả chấp nhận. Đó cũng là thành công bước đầu.

Tuy nhiên, để duy trì sức hút và tiến xa hơn, người nghệ sĩ cần có nền tảng âm nhạc, kỹ năng và chuyên môn vững vàng.

Thành công trong nghệ thuật không có một công thức cố định mà phụ thuộc vào nhiều góc nhìn. Với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là được khán giả đánh giá cao, sau đó mới đến những yếu tố như thu nhập và sự nổi tiếng.

Mỗi sản phẩm âm nhạc đều là một cơ hội để bản thân tiến bộ, tìm kiếm thêm khán giả và khẳng định màu sắc riêng. Có những sản phẩm được kỳ vọng nhiều nhưng chưa nhận được sự đón nhận như mong muốn. Dẫu vậy, những trải nghiệm ấy giúp nghệ sĩ hiểu rõ hơn thị hiếu công chúng và nhìn lại con đường mình đang theo đuổi.

Sau 30 năm đi hát, tôi nhận thấy 1 điều rằng, tài năng và giọng hát là điều kiện cần nhưng chưa đủ để một người nghệ sĩ xây dựng được vị trí lâu dài. Đằng sau một gương mặt được khán giả biết đến là sự đóng góp của rất nhiều bộ phận, từ đồng nghiệp, hậu đài, diễn viên múa đến những người âm thầm làm việc phía sau sân khấu.

Có rất nhiều thứ tạo nên một ngôi sao. Tôi nói thẳng, nhiều người cứ kêu ca nhưng nghề ca sĩ là sướng nhất rồi, hào quang thì luôn luôn được nhận. Nhưng bên cạnh đó phải có rất nhiều bộ phận khác hỗ trợ thì mình mới có thể tỏa sáng".

Về sự nghiệp của mình, Quốc Đại tâm sự: "Chính tôi từng phài tự xoay xở trong khoảng năm đầu sự nghiệp. Dù khi ấy đã có những thành công bước đầu, tôi vẫn nhận ra bản thân cần một môi trường làm việc chuyên nghiệp để phát triển hình ảnh và con đường âm nhạc. Sự đồng hành của đơn vị quản lý, hỗ trợ nghệ sĩ như anh Minh Vy chồng chị Cẩm Ly đã góp phần quan trọng trong hành trình xây dựng tên tuổi của tôi.

Từ đó, tôi càng trân trọng những người đồng hành và hiểu rằng thành quả trên sân khấu không bao giờ là nỗ lực của riêng một cá nhân. Để có được vị trí hiện tại, tôi phải đánh đổi nhiều điều, trong đó có sức khỏe và thời gian dành cho gia đình.

Tính chất công việc khiến tôi thường xuyên di chuyển, làm việc với cường độ cao và đôi khi không thể tham gia những buổi gặp gỡ, vui chơi cùng người thân.

Nhưng tôi không xem đó là sự hy sinh đáng tiếc mà nhìn nhận như một phần tất yếu của hành trình theo đuổi mục tiêu.

Khi đã lựa chọn một công việc, mỗi người cần có trách nhiệm và nỗ lực hết mình để đạt được điều mong muốn.

Đối với tôi, cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu mình nỗ lực hết mình thì mình sẽ đạt được điều mình mong muốn".