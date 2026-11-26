Ngày 25/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết trên báo Biên Phòng rằng đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá thành công một đường dây vận chuyển trái phép vật liệu nổ xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 11 đối tượng và thu giữ tổng cộng hơn 31.200 viên đạn tạo áp.

Trước đó, thông qua công tác trinh sát nghiệp vụ và kiểm soát xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện một đường dây có dấu hiệu thẩm lậu số lượng lớn vật liệu nổ từ nước ngoài qua cửa khẩu vào nội địa.

Sau quá trình kiên trì theo dõi và xác minh, đến 14 giờ 56 phút ngày 10/11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tổ công tác tiến hành kiểm tra đối tượng Nguyễn Thị Kim Dung (sinh năm 1987, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Tại đây, lực lượng Biên phòng phát hiện Dung đang cất giấu tinh vi 5 gói nilon bên trong chứa 4.919 viên kim loại hình trụ, màu vàng đồng, dạng viên đạn. Qua đấu tranh khai thác nóng, Dung thừa nhận số tang vật trên là đạn tạo áp.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TPO

Ngay trong cùng thời điểm, các mũi trinh sát đánh án tại hai tỉnh Phú Thọ và Lào Cai đã đồng loạt triển khai vây bắt khẩn cấp 10 đối tượng mắt xích liên quan gồm: Vũ Thị Thu Hà, Hà Thị Dung, Đặng Thị Hoài, Nguyễn Thị Thắm, Trương Thị Thu Trang, Hoa Thị Quỳnh, Đặng Thị Lan, Phùng Thị Ly, Nguyễn Hữu Hùng và Lê Thanh Tùng; qua đó thu giữ thêm 26.332 viên đạn. Kết quả giám định chuyên môn xác định toàn bộ 31.251 viên đạn thu giữ được đều là đạn tạo áp, mỗi viên chứa 0,2402 gam vật liệu nổ.

Theo báo Tiền Phong, mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Thanh Tùng (sinh năm 1996, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ). Tùng đã móc nối với anh họ là Nguyễn Hữu Hùng (sinh năm 1983, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) để thuê vận chuyển hàng cấm. Lợi dụng việc từng sinh sống tại Lào Cai và thông thuộc địa bàn biên giới, Hùng tiếp tục liên kết với nhóm của Trương Thị Thu Trang nhằm tổ chức đưa lô đạn tạo áp từ nước ngoài về Việt Nam.

Để qua mặt sự kiểm soát gắt gao của lực lượng chức năng tại cửa khẩu, các đối tượng cầm đầu chỉ đạo điều hành toàn bộ đường dây thông qua mạng xã hội, sử dụng tiếng lóng và mật hiệu riêng để giao dịch. Nhóm này chủ ý tuyển dụng đội ngũ vận chuyển đa phần là nữ giới, hướng dẫn họ dùng quần tất và băng dính quấn chặt các gói đạn giấu sâu bên trong cơ thể khi làm thủ tục nhập cảnh.

Sau khi trót lọt qua biên giới, các đối tượng tập kết hàng về nhà trọ của Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1992) tại phường Lào Cai. Tại điểm tập kết này, Trang và Hà chuẩn bị sẵn thùng carton để các thành viên tháo đạn giấu trên người ra, sau đó đóng gói, bọc kín chống ẩm và gửi theo xe khách về Phú Thọ giao cho Tùng. Mức tiền công vận chuyển được trả là 200.000 đồng/kg.

Căn cứ vào toàn bộ tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 22/11/2026, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền.