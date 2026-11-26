Ngày 24/9/2026, ông Phĕn đến cơ quan BHXH cơ sở Pleiku để đề nghị được hướng dẫn việc gộp sổ, điều chỉnh thông tin và thống nhất mã số BHXH. Tuy nhiên, ông được hướng dẫn về cơ quan BHXH nơi cư trú để thực hiện.

Ông Phĕn hỏi, ông có được gộp hai mã số BHXH và điều chỉnh thống nhất họ tên theo căn cước công dân hay không?

Cơ quan BHXH nào có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong trường hợp quá trình đóng BHXH phát sinh tại Long Biên, Hà Nội và Chợ Lớn, TPHCM, hiện ông cư trú tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai?

Ông cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ gì để thực hiện việc gộp sổ và điều chỉnh thông tin?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại khoản 1 Điều 25 Luật BHXH 2024 quy định, sổ BHXH được cấp cho từng người lao động, trong đó chứa đựng thông tin cơ bản về nhân thân, ghi nhận việc đóng, hưởng, giải quyết các chế độ BHXH và các thông tin cần thiết khác có liên quan.

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 25 Luật BHXH 2024 quy định sổ BHXH được cấp bằng bản điện tử, bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. Chậm nhất từ ngày 1/1/2026 thực hiện cấp sổ BHXH bằng bản điện tử; bản giấy được cấp khi người tham gia BHXH có yêu cầu.

Do đó, trường hợp một người có từ hai sổ BHXH trở lên cần thực hiện gộp sổ để thống nhất dữ liệu về quá trình tham gia, đóng và hưởng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Quy trình Thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 366/QĐ-BHXH ngày 29/4/2026 của Giám đốc BHXH Việt Nam, thủ tục, hồ sơ gộp sổ BHXH được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tại Điều 4 Quy trình ban hành kèm Quyết định 366/QĐ-BHXH, người tham gia BHXH kê khai Tờ khai đăng ký, điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) kèm theo bản sao giấy tờ liên quan, các sổ BHXH bản giấy (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Bước 2: Nộp hồ sơ gộp sổ BHXH

Tại điểm c khoản 1 Điều 4 Quy trình ban hành kèm Quyết định 366/QĐ-BHXH, trường hợp gộp sổ BHXH, người tham gia có thể nộp hồ sơ: Thông qua đơn vị sử dụng lao động; hoặc nộp cho cơ quan BHXH.

Việc gộp sổ BHXH thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh hoặc BHXH cơ sở. Quyết định số 366/QĐ-BHXH cũng xác định cơ quan BHXH thực hiện gộp sổ tại đơn vị sử dụng lao động đang tham gia hoặc nơi cư trú của người tham gia.

Ngoài hình thức nộp trực tiếp, người lao động có thể lựa chọn hình thức giao dịch điện tử hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính theo hệ thống dịch vụ công BHXH.

Bước 3: Cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan BHXH thực hiện cập nhật dữ liệu và giải quyết hồ sơ theo Điều 5 Quy trình ban hành kèm Quyết định số 366/QĐ-BHXH.

Trường hợp hồ sơ tiếp nhận hoặc dữ liệu chưa đầy đủ, chưa chính xác, cơ quan BHXH hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ kèm lý do. Thời gian thông báo trả lại hồ sơ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

BHXH Việt Nam trả lời để ông biết và thực hiện theo quy định.