‎Ngày 24/11/2026, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Tâm (sinh năm 1985, cư trú phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang)về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 14/7/2026, khi chị Phạm Thị Kim Hương, Giám đốc Công ty TNHHTMDV Ý Nhân và anh Vũ Minh Triều, Phó Giám đốc Công ty đang đứng trước cổng trụ sở Công an phường Long Xuyên thì bất ngờ bị nhóm đối tượng gồm Nguyễn Bảo Sang, sinh năm 2005, cư trú phường Long Xuyên; Lê Minh Tâm, sinh năm 1985, cư trú phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang (cùng là nhân viên Công ty Ý Nhân) và Nguyễn Thị Bích Thuỷ, sinh năm 1986 (vợ của Tâm) chặn đánh. Nhóm này dùng tay và mũ bảo hiểm hành hung anh Triều, chị Hương cho đến khi lực lượng Công an phường kịp thời ngăn chặn. Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn trong việc chi trả lương cho công nhân.

Công an phường Long Xuyên làm việc với bị can Lê Minh Tâm. Ảnh: CA An Giang

Căn cứ vào kết quả điều tra và kết luận giám định thương tích, ngày 26/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Sang, Tâm và Thuỷ về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Trong quá trình điều tra, Công an phường đã nhiều lần gửi giấy triệu tập để làm việc nhưng Tâm không chấp thành, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thay đổi biện pháp ngăn chặn ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tâm.