Thị trường vàng thế giới tiếp tục trải qua một phiên giao dịch đầy biến động. Theo Kitco, kết thúc phiên 25/11, giá vàng giao ngay tăng khoảng 0,8% lên 3.583 USD/ounce, dù có thời điểm lao dốc xuống 3.426 USD/ounce trong phiên.

Đáng chú ý, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bất ngờ chấm dứt chuỗi bán ròng kéo dài 5 phiên liên tiếp. Theo dữ liệu mới nhất, trong phiên 25/11, SPDR Gold Trust đã mua vào 0,57 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.028 tấn.

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Đây là phiên mua ròng đầu tiên của quỹ kể từ ngày 17/11. Trước đó, trong 5 phiên giao dịch liên tiếp từ ngày 18-24/11, SPDR Gold Trust đã bán ra tổng cộng 21,37 tấn vàng, đưa lượng nắm giữ xuống còn 1.027 tấn.

Mặc dù khối lượng mua trở lại khá khiêm tốn so với lượng vàng đã bán ra, động thái này đánh dấu sự thay đổi trong giao dịch của quỹ sau chuỗi ngày liên tục thu hẹp lượng nắm giữ.

Giá vàng đảo chiều bất chấp áp lực lạm phát

Theo Kitco, sự phục hồi của giá vàng trong phiên 25/11 diễn ra đồng thời với đà hồi phục của thị trường chứng khoán Mỹ và sự suy giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc, khi áp lực bán tháo cổ phiếu công nghệ dịu bớt trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 5,6 điểm cơ bản xuống 4,845%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm về 4,633%.

Tuy nhiên, triển vọng của kim loại quý vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi các dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ tiếp tục củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 3,8% so với cùng kỳ, cao hơn mức 3,7% của tháng 9. Trong khi đó, lạm phát PCE lõi tăng lên 3,3%.

GDP quý 3 của Mỹ cũng ghi nhận mức tăng trưởng 4,3% theo tốc độ hàng năm, vượt kỳ vọng 3,6% của thị trường.

Sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến và áp lực lạm phát dai dẳng tiếp tục củng cố kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 8-9/12. Trước khi các dữ liệu được công bố, thị trường hợp đồng tương lai đã định giá xác suất trên 95% cho kịch bản này.