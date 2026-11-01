Sau gần hai thập kỷ gắn bó với thị trường chứng khoán, điều khiến Nguyễn Quang Đạt – Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) tự hào nhất không phải những thương vụ thắng lớn hay mức sinh lời hàng trăm phần trăm, mà là "20 năm làm chứng khoán chưa bao giờ có nợ xấu"

Kỷ luật ấy không đến từ sách vở, mà được hình thành sau cú sốc mất gần triệu USD trong đúng một tháng ở tuổi đôi mươi. Biến cố đó làm thay đổi hoàn toàn tư duy của anh về quản trị đồng tiền, đưa chàng trai từng say mê những câu chuyện làm giàu bước vào hành trình hai thập kỷ tìm kiếm sự cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro.

Con đường đến với thị trường tài chính của Nguyễn Quang Đạt không bắt đầu từ truyền thống gia đình hay định hướng nghề nghiệp sẵn có, mà từ những bộ phim. Cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000, khi Internet bắt đầu phổ biến tại Việt Nam, cậu học sinh lớp chuyên Tin Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội) thuộc thế hệ đầu tiên có điều kiện tiếp cận thông tin toàn cầu qua màn hình máy tính.

Thời điểm đó, Đạt đặc biệt bị thu hút bởi những bộ phim Hồng Kông và Singapore xoay quanh giới đầu tư chứng khoán. Điều khiến cậu học trò ấn tượng không chỉ là những sàn giao dịch nhộn nhịp hay các thương vụ bạc tỷ, mà là một câu hỏi khá thực tế: Vì sao những con người xuất thân bình thường, không có gia thế hay nền tảng tài sản lớn phía sau, vẫn có thể trở thành tỷ phú nhờ đầu tư?

Câu hỏi ấy kéo Đạt rẽ khỏi lộ trình quen thuộc của một học sinh chuyên Tin để thi vào chuyên ngành Thị trường chứng khoán tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Khóa K45). Đến năm thứ ba đại học (2006), anh bước chân vào thực tập tại Công ty Chứng khoán Habubank và cuối năm đó trở thành một trong hai sinh viên được tuyển dụng chính thức trước khi tốt nghiệp.

Điều thú vị là khi Đạt vừa đặt chân vào nghề, thị trường chứng khoán Việt Nam lại vận hành gần giống với những gì anh từng thấy trên phim ảnh. Giai đoạn 2006–2007 là thời kỳ sơ khai của thị trường, khi nguồn cung cổ phiếu niêm yết còn rất hạn chế trong khi dòng tiền mới đổ vào liên tục, khiến việc kiếm lợi nhuận trở nên dễ dàng. Có những phiên, nhà đầu tư chỉ cần mua được cổ phiếu là đã có mức sinh lời 10–15%.

Nhờ sự bùng nổ đó, con đường sự nghiệp của Đạt tiến rất nhanh. Hai năm sau ngày vào nghề, ở tuổi ngoài đôi mươi, anh đã đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Phát triển kinh doanh, phụ trách nhóm khách hàng VIP có tài sản ròng tối thiểu 30 tỷ đồng và mang về hơn một nửa lợi nhuận cho công ty. Có những giai đoạn thuận lợi, danh mục anh tư vấn đạt mức sinh lời 100% chỉ trong chưa đầy một tháng.

Với một người trẻ mới vào nghề, đôi khi thử thách không nằm ở thất bại ban đầu, mà ở việc thành công đến quá dễ dàng trong một thị trường chỉ đi lên. Khi mọi lệnh mua đều biến thành tiền, ranh giới giữa năng lực cá nhân và sự thuận lợi nhất thời của thị trường bị xóa nhòa.

Những kiến thức nền tảng từng được đào tạo bài bản trên giảng đường – từ định giá doanh nghiệp, phân tích chu kỳ lãi suất cho đến nguyên tắc quản trị danh mục dần bị gạt sang một bên, đơn giản vì bối cảnh lúc đó chưa đòi hỏi người tham gia phải dùng đến chúng để kiếm tiền.

Chính sự hào phóng nhất thời của thị trường đã tạo ra cảm giác rằng rủi ro nằm trong tầm kiểm soát. Và không ai trong số những người trẻ đang quen với nhịp tăng giá khi ấy hình dung rằng chỉ ít lâu sau, mọi thứ có thể đảo chiều.

Phép thử đầu tiên và khắc nghiệt nhất đến từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cơn bão này thực chất đã khởi phát trên thế giới và lan sang nhiều thị trường trong khu vực từ năm 2007. Tuy nhiên, do nền kinh tế Việt Nam thời điểm đó còn tương đối đóng cửa, mức độ liên thông với dòng vốn quốc tế chưa lớn, nên tác động của khủng hoảng không phản ánh ngay lập tức mà có một độ trễ nhất định.

Tuy nhiên, khi những bất ổn vĩ mô trong nước ngày càng bộc lộ, cộng hưởng với chính sách tiền tệ thắt chặt và lãi suất huy động tại một số ngân hàng vọt lên sát 20%/năm, VN-Index rơi vào vòng xoáy giảm sâu trong năm 2008.

Từ cảnh tranh nhau mua giá trần, bảng điện chuyển sang chuỗi ngày bán sàn trắng bên mua. "Gần như ngày nào đến công ty cũng mở bảng ra là chỉ nhìn thấy tranh nhau bán giá sàn", Đạt nhớ lại. Chỉ số VN-Index trượt dài từ vùng đỉnh 1.170–1.180 điểm xuống vùng đáy 235 điểm vào năm 2009.

Trong giai đoạn đảo chiều đó, anh đối diện với hai bài toán song song: bảo vệ danh mục cho khách hàng VIP và xử lý khoản tài sản của chính mình.

Với danh mục của khách hàng VIP, tư duy chuyên môn của một người được đào tạo bài bản về tài chính đã phát huy tác dụng đúng lúc. Khi thị trường đi xuống và mức sinh lời của các danh mục từng lãi gấp đôi co hẹp dần về ngưỡng 20%, Đạt đặt lên bàn cân một phép so sánh cơ bản: lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng – kênh gần như phi rủi ro lúc đó đã ở mức 20%/năm. Nếu đầu tư chứng khoán mà lợi nhuận chỉ ngang lãi suất tiết kiệm thì mức sinh lời đó không còn tương xứng với rủi ro của thị trường. Anh quyết định dừng lại, chốt lời để giữ lại cho khách mức lãi đúng bằng lãi suất tiết kiệm (20%) rồi đứng ngoài quan sát.

Thế nhưng, sự tỉnh táo khi quản lý tiền cho người khác lại không lặp lại khi anh xử lý tài khoản cá nhân. Khối tài sản tiệm cận mốc triệu USD mà Đạt tích lũy được từ giai đoạn bùng nổ tại Habubank bốc hơi phần thành quả chỉ sau đúng một tháng.

Vấn đề không nằm ở việc mua sai ở một phiên giao dịch, mà nằm ở cách thị trường đi xuống. Quá trình VN-Index rơi từ vùng 1.180 điểm về 235 điểm không diễn ra theo một đường thẳng để nhà đầu tư kịp nhận ra và rời bỏ. Xen kẽ giữa các nhịp giảm sâu là những đợt hồi phục giả (bulltrap) kéo dài cả tháng trời.

Chính những nhịp hồi kéo dài đó đã đánh lừa tâm lý của nhiều người trong nghề. Khi giá cổ phiếu đã chiết khấu sâu so với đỉnh, cộng thêm những phiên hồi phục liên tiếp, nhà đầu tư dễ tin rằng thị trường đã tạo đáy và tiếp tục dồn thêm tiền mặt để mua bình quân giá xuống.

Dù năm 2008 thị trường Việt Nam chưa có công cụ cho vay ký quỹ (margin), việc liên tục dồn vốn vào các nhịp bắt đáy sai lầm vẫn tạo ra hiệu ứng hòn tuyết lăn khiến tài sản sụt giảm rất nhanh. Nhiều đồng nghiệp cùng thời với Đạt từ chỗ nắm trong tay cả triệu USD đã rơi vào cảnh tài sản âm và nợ nần kéo dài.

Riêng anh giữ được phần vốn gốc nhờ quyết định cơ cấu danh mục sang các cổ phiếu mang tính phòng thủ, trong đó Vinamilk là mã giúp anh thoát hiểm. Thời điểm đó, Vinamilk cũng giảm theo thị trường chung nhưng biên độ thấp hơn,và trong các nhịp hồi sau đó lại bật tăng nhanh hơn. Dù mất sạch phần thành quả từng đạt được ở vùng đỉnh, nhưng anh may mắn không bị thâm hụt vào vốn.

Trải nghiệm mất gần một triệu USD thời trẻ để lại cho Đạt một nhận thức rõ ràng về tâm lý hành vi trên thị trường tài chính: hiểu một nguyên tắc quản trị rủi ro trên lý thuyết và thực thi được nó khi con số tài khoản đang giảm từng ngày là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Qua quan sát từ bản thân và quá trình tư vấn cho nhiều khách hàng trong giai đoạn này, Đạt nhìn rõ một quy luật tâm lý khiến nhà đầu tư dễ rơi vào thế bế tắc. Nhiều nhà đầu tư đặt ra kỷ luật cắt lỗ ở mức 10%, nhưng khi cổ phiếu chạm ngưỡng đó lại do dự vì lo ngại bán xong giá sẽ hồi phục. Khi khoản lỗ nới rộng lên 30%, tâm lý tiếc nuối chuyển sang tự trấn an rằng giá đã giảm quá sâu và khó có thể giảm thêm. Đến khi tài khoản mất tới 70%, sự mệt mỏi và chán nản mới buộc họ bán ra toàn bộ và rất nhiều lần trong lịch sử tư vấn của anh, đó lại chính là vùng đáy của thị trường.

Từ sau bài học mất tiền năm 2008, thứ tự đặt câu hỏi của Nguyễn Quang Đạt trước mỗi quyết định đầu tư đã thay đổi. Thay vì bắt đầu bằng câu hỏi "thương vụ này có thể kiếm được bao nhiêu", anh buộc mình phải trả lời trước: "nếu kịch bản đi ngược lại dự đoán, mức lỗ tối đa chấp nhận được là bao nhiêu".

Nếu cú sập năm 2008 dạy anh cách bảo vệ tài khoản cá nhân, thì hai chặng đường tiếp theo tại Chứng khoán Thăng Long (tiền thân của MBS) đến cuộc dấn thân vào startup công nghệ DATX lại buộc anh phải học cách quản trị đồng vốn ở quy mô tổ chức với hai cấu trúc rủi ro hoàn toàn trái ngược nhau.

Năm 2011, khi thị trường chứng khoán tiếp tục rơi vào giai đoạn trầm lắng kéo dài, Chứng khoán Thăng Long bước vào cuộc tái cấu trúc dưới sự điều hành trực tiếp của ông Lưu Trung Thái (được Ngân hàng Quân đội cử sang). Trong dàn trưởng phòng môi giới lúc bấy giờ, Đạt là người trẻ nhất và có ít kinh nghiệm quản lý nhất. Tuy nhiên, sau một buổi trao đổi trực tiếp với ông Thái về định hướng vận hành, ngay ngày hôm sau anh bất ngờ được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Phòng giao dịch Lý Nam Đế – đơn vị từng chiếm tới 1,5% thị phần giao dịch của toàn thị trường.

Bước ngoặt này đặt Đạt vào một vai trò mới. Theo mô hình tái cấu trúc, mỗi chi nhánh vận hành như một công ty con và Giám đốc chi nhánh đóng vai trò như một Giám đốc công ty, báo cáo trực tiếp cho Tổng giám đốc Lưu Trung Thái. Vị trí này buộc anh phải thoát khỏi tư duy của một người làm kinh doanh đơn thuần – vốn trước đây chỉ nhìn vào doanh số mà gần như bỏ quên yếu tố quản trị rủi ro.

Trên cương vị quản trị, bài toán của Đạt lúc này là tìm ra điểm cân bằng: vừa thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, vừa thiết lập kỷ luật quản trị rủi ro để chèo lái một chi nhánh có quy mô tương đương cả một công ty chứng khoán nhỏ.

Sau nhiều năm đi trên quỹ đạo quen thuộc của ngành chứng khoán truyền thống, năm 2021, Đạt lại tự đưa mình vào một môi trường hoàn toàn mới khi nhận lời làm Tổng Giám đốc của DATX – một startup phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực đầu tư.

Sau gần 15 năm làm chứng khoán, anh bước sang lĩnh vực mà hiệu quả kinh doanh không còn phụ thuộc chủ yếu vào việc dự báo thị trường hay quản lý danh mục, mà còn nằm ở khả năng phát triển sản phẩm, duy trì đội ngũ kỹ thuật và đưa công nghệ vào ứng dụng thực tế.

DATX có những tín hiệu ban đầu về nhu cầu thị trường khi ký kết hợp tác với 29 tổ chức chỉ trong sáu tháng. Để xây dựng sản phẩm AI tư vấn đầu tư chứng khoán, doanh nghiệp phải chấp nhận bỏ ra một lượng vốn cố định rất lớn ngay từ đầu. Có những thời điểm, DATX phải chi tới 7–8 tỷ đồng mỗi tháng cho hoạt động vận hành, đội ngũ chuyên gia dữ liệu, kỹ sư công nghệ và hạ tầng máy chủ, trong khi quá trình thương mại hóa sản phẩm và tìm điểm hòa vốn cần được tính bằng năm.

Ở DATX, anh đối diện với một quy luật vận hành đồng vốn khác hẳn với bảng điện chứng khoán. Trên thị trường niêm yết, thanh khoản là một công cụ bảo vệ quan trọng: nếu nhận định sai, người quản lý danh mục có thể đóng vị thế và thu hồi phần vốn còn lại gần như ngay lập tức bằng một lệnh bán. Nhưng trong một doanh nghiệp công nghệ, không tồn tại nút cắt lỗ tức thì.

Nếu thị trường chứng khoán dạy anh cách phản ứng nhanh để bảo toàn thanh khoản khi nhận định sai, thì hai năm điều hành một startup công nghệ lại cho anh một góc nhìn khác: cần đo lường kỹ sức chịu đựng của dòng tiền trước khi bắt đầu, tránh bước vào những cuộc chơi đòi hỏi chi phí cố định vượt quá khả năng kiểm soát.

Rời mảng công nghệ để trở lại ngành chứng khoán trên cương vị Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), Nguyễn Quang Đạt áp dụng trực tiếp hai nguyên tắc đã trả giá bằng tiền thật: không để mất thanh khoản khi thị trường đảo chiều, và không gánh chi phí cố định vượt quá khả năng tạo ra dòng tiền.

Bài toán công nghệ được giải theo lộ trình hai bước. Thay vì tự xây hệ thống AI từ đầu mất 3–5 năm, anh chọn phát triển hạ tầng kết nối mở (Open API) để hợp tác ngay với các đơn vị Fintech bên ngoài — ưu tiên có sản phẩm và lợi nhuận trước, chỉ đầu tư hạ tầng lõi khi quy mô đủ lớn.

Với bài toán rủi ro thanh khoản, để ngăn hiệu ứng "hòn tuyết lăn" năm 2008 lặp lại trên bảng cân đối kế toán của tổ chức, anh thiết lập hệ thống phòng thủ ba lớp: Phòng Quản lý Margin ở tuyến đầu, qua Phòng Quản trị rủi ro, đến chốt chặn cuối cùng là Kiểm soát nội bộ.

Có lẽ vì thế, khi được hỏi về điều tự hào nhất sau 20 năm gắn bó với chứng khoán, CEO chứng khoán An Bình không nhắc đến những khoản lợi nhuận từng lên tới hàng trăm phần trăm hay những chức vụ đã đảm nhiệm: "Có một điều mà tôi vẫn tự hào sau 20 năm làm chứng khoán là tôi chưa bao giờ có nợ xấu".