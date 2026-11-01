Cổ phiếu HHP của CTCP HHP Global (HoSE: HHP) tiếp tục giảm hết biên độ trong phiên 25/11, xuống 9.820 đồng/cp, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 5 liên tiếp. Áp lực bán áp đảo trong khi lực cầu gần như biến mất, khiến thanh khoản cả phiên chỉ đạt 50.300 cổ phiếu, tương ứng giá trị chưa tới 500 triệu đồng. Trong khi đó, lượng dư bán giá sàn lên tới hơn 8,6 triệu đơn vị.

Đà lao dốc khiến HHP mất hơn 45% thị giá so với mức 18.000 đồng/cp hồi đầu tháng 11, rơi xuống dưới mệnh giá và chạm vùng thấp nhất trong hơn một năm, kể từ khoảng tháng 10/2025. Thanh khoản cũng sụt giảm mạnh, từ hàng triệu cổ phiếu mỗi phiên xuống chỉ còn vài chục nghìn đơn vị trong những phiên gần đây, cho thấy áp lực bán lớn nhưng gần như không có lực cầu hấp thụ.

Trước diễn biến bất thường, HoSE đã yêu cầu HHP Global giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 18/11 đến 25/11/2026.



Đáng chú ý, diễn biến lao dốc của cổ phiếu HHP còn xuất hiện trong bối cảnh doanh nghiệp vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt tổng cộng 242,5 triệu đồng theo Quyết định số 693/QĐ-XPHC ngày 16/11/2026.

Cụ thể, HHP Global bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin đối với nhiều nghị quyết, biên bản họp HĐQT liên quan đến các khoản vay ngân hàng và giao dịch với công ty con. Trong đó có các khoản vay 750 tỷ đồng và 850 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt, cùng khoản vay 400 tỷ đồng tại Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc – Chi nhánh Hà Nội.

Ngoài ra, doanh nghiệp bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và 2025; đồng thời bị phạt 85 triệu đồng vì không báo cáo UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

Được biết, HHP Global có tiền thân là CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh giấy, bao bì. Doanh nghiệp hiện đang mở rộng quy mô sản xuất thông qua các dự án đầu tư nhà máy giấy.



Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, HHP Global ghi nhận doanh thu thuần 839 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 13 tỷ đồng, tăng 37%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.443 tỷ đồng, tăng 5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Dù duy trì tăng trưởng lợi nhuận, doanh nghiệp đang ghi nhận dư nợ vay lớn. Tại ngày 30/9/2026, tổng vay và nợ thuê tài chính ở mức khoảng 2.306 tỷ đồng, trong khi tiền và các khoản tương đương tiền chỉ gần 28 tỷ đồng. Chi phí đi vay trong 9 tháng đầu năm đạt gần 98 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.