Một thị trường chứng khoán phát triển không chỉ được đo bằng những phiên giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng hay những nhịp tăng giảm của chỉ số. Quan trọng hơn, đó là khả năng dẫn vốn từ xã hội đến doanh nghiệp, giúp khu vực sản xuất – kinh doanh có thêm nguồn lực để mở rộng hoạt động và đầu tư dài hạn.

Từ một thị trường sơ khai được chỉ có hai cổ phiếu trong phiên giao dịch đầu tiên năm 2000, chứng khoán Việt Nam đã trải qua một hành trình phát triển với nhiều bước ngoặt: từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, những thương vụ phát hành quy mô lớn, dòng vốn chiến lược nước ngoài cho đến làn sóng IPO mới.

Theo thống kê, tổng giá trị huy động thông qua phát hành riêng lẻ, IPO và quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ năm 2000 đến nay vào khoảng 1,4 triệu tỷ đồng. Đằng sau con số đó là sự thay đổi không chỉ về quy mô, mà còn ở cách doanh nghiệp tiếp cận thị trường vốn và vai trò ngày càng lớn của chứng khoán trong việc cung ứng nguồn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế.

Những viên gạch đầu tiên: Từ cổ phần hóa đến làn sóng doanh nghiệp lên sàn

Trong những năm đầu, thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển song hành với quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Việc đưa các doanh nghiệp đã cổ phần hóa lên sàn không chỉ tạo thêm hàng hóa cho thị trường, mà còn mở ra một phương thức để nhà đầu tư tham gia vào hoạt động của những doanh nghiệp lớn trong nền kinh tế.

Một dấu mốc đáng chú ý là năm 2005, Vinamilk thực hiện đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Đến tháng 1/2006, cổ phiếu VNM chính thức giao dịch trên thị trường. Đây là một trong những ví dụ tiêu biểu cho quá trình chuyển đổi sở hữu và đưa doanh nghiệp đầu ngành đến gần hơn với thị trường vốn.

Giai đoạn 2006–2007, hàng loạt doanh nghiệp lớn như Bảo Việt, Đạm Phú Mỹ và Vietcombank tiến hành cổ phần hóa, đấu giá hoặc niêm yết. Chỉ trong hai năm 2006–2007, HoSE đón thêm hơn 100 cổ phiếu mới, trong đó có nhiều cái tên tạo dấu ấn như FPT, Nhựa Bình Minh, PV Drilling, Sudico, Dược Hậu Giang, Sacombank và SSI.

Cùng với sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), làn sóng doanh nghiệp lớn lên sàn góp phần gia tăng sức hút của một thị trường còn non trẻ. VN-Index từ khoảng 300 điểm đầu năm 2006 tăng mạnh và lần đầu lập đỉnh lịch sử 1.170,67 điểm vào ngày 12/3/2007. Đà tăng này phản ánh kỳ vọng rộng hơn của nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế, quá trình cổ phần hóa và sự xuất hiện của những doanh nghiệp quy mô lớn, chứ không chỉ đến từ một vài thương vụ IPO riêng lẻ.

Những thương vụ lớn và bước tiến của dòng vốn chiến lược nước ngoài

Sau giai đoạn bùng nổ cổ phần hóa và niêm yết 2006–2008, thị trường tiếp tục ghi nhận những thương vụ có giá trị lớn, với sự tham gia ngày càng rõ nét của nhà đầu tư quốc tế. Một hướng đi nổi bật là các ngân hàng Việt Nam phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, qua đó vừa huy động vốn mới vừa mở rộng quan hệ hợp tác với các định chế tài chính toàn cầu.

Năm 2011, Vietcombank bán 15% vốn cho Mizuho (Nhật Bản), thu về khoảng 567 triệu USD; giao dịch hoàn tất đầu năm 2012. Năm 2019, BIDV phát hành riêng lẻ 15% vốn cho KEB Hana Bank (Hàn Quốc), thu về hơn 20.000 tỷ đồng. Đến năm 2023, VPBank tiếp tục tạo dấu ấn với thương vụ bán 15% cổ phần cho SMBC (Nhật Bản), mang về hơn 35.900 tỷ đồng.

Các thương vụ này cho thấy thị trường chứng khoán không chỉ là nơi doanh nghiệp tiếp cận nhà đầu tư đại chúng, mà còn là cầu nối để các định chế tài chính trong nước thu hút nguồn lực và kinh nghiệm từ những đối tác quốc tế. Với ngân hàng, vốn mới góp phần củng cố năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn và tạo dư địa mở rộng hoạt động.

Ở một khía cạnh khác, năm 2017, thương vụ Nhà nước bán 53,59% vốn tại Sabeco cho ThaiBev với giá trị khoảng 4,8 tỷ USD trở thành một trong những giao dịch thoái vốn lớn nhất lịch sử. Đây không phải khoản vốn mới được đưa vào Sabeco, bởi tiền bán cổ phần thuộc về bên chuyển nhượng, nhưng thương vụ cho thấy sức hấp dẫn của doanh nghiệp Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài và khả năng thị trường tổ chức những giao dịch có quy mô rất lớn.

Năm 2018, Techcombank thực hiện thương vụ phát hành cổ phiếu quy mô lớn, thu về khoảng 922 triệu USD. Cùng năm, Vinhomes niêm yết và ghi nhận giá trị giao dịch cổ phần rất lớn trong ngày đầu tiên. Cần phân biệt giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp với số vốn mới doanh nghiệp thực nhận: những con số này phản ánh sức hút của cổ phiếu và quy mô thị trường, nhưng không phải tất cả đều là vốn huy động mới.

Cùng năm, thị trường cũng chứng kiến các đợt IPO của BSR, PV Oil và PV Power, với tổng giá trị chào bán được thống kê ở mức hơn 16.500 tỷ đồng. Những thương vụ trong lĩnh vực năng lượng tiếp tục cho thấy vai trò của thị trường vốn trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và mở rộng cơ hội đầu tư.

Từ phát hành riêng lẻ đến làn sóng IPO mới

Từ sau năm 2018, các thương vụ IPO và cổ phần hóa quy mô lớn có phần thưa vắng hơn. Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn qua phát hành riêng lẻ và quyền mua cho cổ đông hiện hữu vẫn tiếp tục diễn ra. Đặc biệt, sau đại dịch Covid-19, dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân gia tăng nhanh, thanh khoản thị trường bùng nổ và nhiều doanh nghiệp tận dụng điều kiện thuận lợi để tăng vốn.

Năm 2021, một loạt ngân hàng quy mô vừa và nhỏ đưa cổ phiếu lên sàn, góp phần mở rộng hàng hóa trên thị trường. Cùng thời gian, nhiều ngân hàng và doanh nghiệp đẩy mạnh phát hành cổ phiếu để bổ sung vốn. Tuy nhiên, giai đoạn hưng phấn này cũng đặt ra những thách thức về chất lượng tăng trưởng, đặc biệt sau biến cố trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và các vụ việc liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

Đến giai đoạn 2025–2026, thị trường bắt đầu xuất hiện những thương vụ IPO mới ở quy mô đáng chú ý, với các cái tên như Vinpearl, TCBS, VPS, VPBankS, LPS, Kafi, HDS và Điện Máy Xanh. Đây là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đang cân nhắc hoặc lựa chọn thị trường chứng khoán như một kênh huy động vốn và nâng cao năng lực tài chính.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ các thương vụ đã hoàn tất với những kế hoạch mới được công bố hoặc đang được thị trường kỳ vọng. Highlands Coffee, CP Vietnam, Golden Gate, Long Châu, The CrownX, Bách Hóa Xanh, THACO hay Viettel IDC là những cái tên được nhắc đến trong các câu chuyện IPO tương lai; không nên gộp các kế hoạch này vào số liệu vốn đã huy động.

Không chỉ doanh nghiệp tư nhân, nhu cầu tăng vốn của các ngân hàng cũng được dự báo sẽ tạo nguồn cung cổ phiếu đáng kể trong những năm tới. Theo ước tính được SSI công bố trong bản thảo, có 8 ngân hàng dự kiến phát hành tổng cộng khoảng 144.000 tỷ đồng cổ phiếu trong năm 2027, trong đó Vietcombank, BIDV và NCB chiếm gần 2/3 giá trị dự kiến. Đây là kế hoạch, không phải số vốn đã huy động.

Các phương án tăng vốn của ngân hàng chủ yếu nhằm củng cố hệ số an toàn vốn, đáp ứng những chuẩn mực quản trị rủi ro ngày càng cao như Basel III và tạo dư địa mở rộng tín dụng. Nếu được triển khai, nhóm ngân hàng có thể tiếp tục là một trong những nguồn cung cổ phiếu lớn trên thị trường.

Bệ phóng vốn dài hạn cho kỷ nguyên phát triển mới

Nhìn lại hành trình 3 thập kỷ phát triển, vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam đã thay đổi đáng kể: từ một kênh giao dịch cổ phiếu còn sơ khai, gắn với quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đến một thị trường ngày càng quan trọng đối với hoạt động huy động vốn của khu vực doanh nghiệp.

Ngày nay, phát hành cổ phiếu đã trở thành một lựa chọn trong chiến lược tài chính của nhiều doanh nghiệp. Nguồn vốn huy động có thể được sử dụng để mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ, phát triển dự án, bổ sung vốn lưu động hoặc củng cố năng lực tài chính. Những thương vụ hàng chục nghìn tỷ đồng của ngân hàng, công ty chứng khoán và tập đoàn tư nhân cho thấy thị trường đang đảm nhận vai trò lớn hơn bên cạnh kênh tín dụng ngân hàng.

Nhu cầu vốn của nền kinh tế được dự báo tiếp tục tăng mạnh khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026–2030. Hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghiệp chế biến, chuyển đổi số và mở rộng năng lực sản xuất đều đòi hỏi nguồn vốn trung, dài hạn với quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán có cơ hội mở rộng vai trò từ nơi giao dịch tài sản tài chính thành một kênh phân bổ nguồn lực cho các kế hoạch phát triển.

Một động lực quan trọng là việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, với thời điểm hiệu lực được nêu trong bản thảo là ngày 21/9/2026. Việc nâng hạng có thể cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế và hỗ trợ thu hút dòng vốn, nhưng không đồng nghĩa dòng tiền sẽ tự động chảy vào thị trường. Khả năng hiện thực hóa cơ hội còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành, thanh khoản, khả năng tiếp cận của nhà đầu tư và chất lượng doanh nghiệp niêm yết.

Quan trọng hơn, lợi ích của quá trình nâng hạng không chỉ nằm ở dòng vốn ngoại mua cổ phiếu. Sự tham gia sâu hơn của các nhà đầu tư tổ chức quốc tế cũng có thể thúc đẩy yêu cầu cao hơn về minh bạch thông tin, quản trị doanh nghiệp, chuẩn mực báo cáo tài chính và hiệu quả sử dụng vốn. Doanh nghiệp muốn huy động vốn bền vững sẽ phải chứng minh được chiến lược phát triển rõ ràng và khả năng tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông.

Sau 3 thập kỷ, thước đo quan trọng tiếp theo của thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ là huy động được bao nhiêu tiền, mà còn là nguồn vốn đó được phân bổ đến đâu và tạo ra giá trị gì cho nền kinh tế. Nếu cải thiện được chất lượng hàng hóa, tăng tính minh bạch và xây dựng niềm tin dài hạn với nhà đầu tư, thị trường chứng khoán có thể trở thành một trong những bệ phóng vốn quan trọng cho mục tiêu phát triển của đất nước.