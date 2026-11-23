HĐQT Công ty CP Du lịch Vietravel (Vietravel, MCK: VTR, UPCom) mới đây đã ban hành Nghị quyết HĐQT thông qua nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo đó, Vietravel bổ nhiệm bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh (SN 1991) - Thành viên HĐQT, Giám đốc Ban Tiếp thị truyền thông, giữ chức Phó Tổng Giám đốc trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/12/2026.

Sau khi được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, bà Vân Khanh tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT và kiêm nhiệm Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông

(MCD) cho đến khi có nhân sự thay thế, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động quản lý, điều hành của Ban MCD.

Bà Vân Khanh được phân công phụ trách các lĩnh vực Tiếp thị Truyền thông, Công nghệ và Chuyển đổi số và mảng kinh doanh thương mại điện tử (ecommerce); tăng cường phối hợp giữa tiếp thị, công nghệ với hoạt động kinh doanh và vận hành. Phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và đơn vị phụ trách cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định theo thẩm quyền và quy chế quản trị công ty.

HĐQT cũng thống nhất thông qua báo cáo ước thực hiện năm 2026 với doanh thu 8.067 tỷ đồng; lãi gộp 748 tỷ đồng. Doanh nghiệp ước đạt lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2027, HĐQT Vietravel thông qua các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Nguồn: Vietravel

Ngoài ra, HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với 22 bên liên quan trong năm 2027 gồm Công ty CP Tập đoàn Vietravel (cổ đông lớn), các công ty con và tổ chức có liên quan đến người nội bộ.

Các giao dịch với bên liên quan chủ yếu là: mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, thuê và cho thuê tài sản, hợp tác kinh doanh, đầu tư cũng như thu hộ, chi hộ các khoản chi phí phục vụ hoạt động hợp tác và vận hành thường xuyên.