20% khách hàng vẫn mắc kẹt sau số hóa

Sáng 25/11, tại Hà Nội, SOI.Pro phối hợp với CafeBiz tổ chức lễ công bố Báo cáo Trải nghiệm Khách hàng Việt Nam 2027 (Vietnam CX Report 2027), với chủ đề “Khoảng cách thực thi”.

Trong khuôn khổ lễ công bố diễn ra tọa đàm "Tái định hình chiến lược CX: Từ nỗ lực doanh nghiệp đến giá trị khách hàng".

Tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thùy Phương - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chia sẻ về bài toán của ngân hàng để cân bằng giữa hiệu quả vận hành và sự hài lòng của khách hàng.

Bà Phương dẫn một ví dụ khá điển hình tại SHB khi triển khai dự án số hóa quy trình mở tài khoản, khoảng 85% giao dịch mở tài khoản của khách hàng được thực hiện trên kênh số. Dự án giúp tiết kiệm 65% thời gian thực hiện giao dịch và giảm khoảng 1-3% chi phí bình quân.

Nếu nhìn từ góc độ vận hành, đây rõ ràng là một dự án thành công. Tuy nhiên, khi nhìn vào hành trình mở tài khoản trên kênh số, ngân hàng nhận thấy chỉ khoảng 80% khách hàng tự hài lòng với giao dịch của mình. 20% còn lại vẫn gặp khó khăn, phải ra quầy hoặc quay về thực hiện theo cách khác.

“Như vậy, cứ 10 khách hàng thì có 2 người chưa thể hoàn tất hành trình như mong muốn. Điều đó đặt ra câu hỏi: liệu chúng ta có cần xem lại thước đo thành công của dự án chuyển đổi số này hay không?”, bà Phương nói.

Thực tế, theo Phó Tổng Ngân hàng SHB, hiệu quả vận hành tăng lên chưa chắc đã mang lại trải nghiệm thuận tiện tương ứng cho khách hàng. Điều này thường xuất phát từ hai nguyên nhân.

Thứ nhất, doanh nghiệp thường tối ưu theo từng công đoạn, trong khi khách hàng nhìn nhận trải nghiệm trên toàn bộ hành trình.

Thứ hai, ngân hàng thường cải thiện những vấn đề có thể đo lường được, nhưng đó chưa chắc là những điều khách hàng thực sự coi trọng.

Hai vấn đề này có liên quan và bổ trợ cho nhau. Để thu hẹp khoảng cách, theo bà, thước đo thành công cần được xây dựng trên cả góc nhìn của doanh nghiệp và khách hàng.

Phó Tổng Giám đốc SHB nhấn mạnh, trong thời đại khách hàng quen với việc việc đặt hàng là có thể theo dõi ngay thời điểm giao hàng, họ ngày càng coi trọng tốc độ. Họ không muốn phải chờ đợi chỉ vì doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ các quy trình nội bộ.

“Tôi rất thích một ví dụ về tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7. Khi đi nước ngoài, tôi quan sát thấy mọi người có thể kiên nhẫn xếp hàng rất lâu để ăn mì ramen tại Nhật Bản. Nhưng khi gọi điện đến tổng đài, chúng ta lại thường mất kiên nhẫn nhanh hơn.

Sự khác biệt là khi xếp hàng ăn ramen, khách hàng nhìn thấy mình đang đứng ở đâu, còn bao nhiêu người phía trước và có thể chủ động tranh thủ làm việc khác trong lúc chờ. Trong khi đó, khi gọi tổng đài, chúng ta không nhìn thấy mình đang ở vị trí nào trong hàng đợi, cũng không biết còn phải chờ bao lâu”, bà Phương dẫn chứng.

Vì vậy, để cải thiện trải nghiệm trong những tình huống khách hàng phải chờ đợi, theo bà Phương, doanh nghiệp cần đưa ra cam kết rõ ràng và thực hiện đúng cam kết đó. Tốt nhất, thời gian cam kết phải xuất phát từ kỳ vọng thực tế của khách hàng.

Nếu chưa thể đáp ứng ngay, doanh nghiệp vẫn cần thông báo rõ thời gian xử lý và bảo đảm thực hiện đúng thời hạn đã cam kết. Điều này quay trở lại câu chuyện về sự nhất quán giữa cam kết và hành động.

Giao rõ trách nhiệm, thay vì chỉ hô hào phối hợp

Bà Nguyễn Thị Thùy Phương cũng nhấn mạnh, để trải nghiệm khách hàng thực sự trở thành một năng lực quản trị, thay vì chỉ là trách nhiệm của một bộ phận, trước hết cần thay đổi tư duy của lãnh đạo.

Điều quan trọng nhất là nhìn nhận trải nghiệm khách hàng như một động lực tạo ra giá trị, một cấu phần trong chiến lược kinh doanh. Điều đó phải được phản ánh vào bộ chỉ tiêu giao cho các đơn vị.

Lãnh đạo SHB cho biết trong các dự án tư vấn chiến lược, trải nghiệm khách hàng cũng được xác định là một cấu phần. Ngân hàng đang nghiên cứu đưa các chỉ số như số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm, mức độ hài lòng của khách hàng và chi phí phục vụ khách hàng vào bộ chỉ tiêu giao cho các đơn vị kinh doanh.

Bà Phương cho biết khá tâm đắc với một nhận định: khách hàng đi theo chiều ngang, còn tổ chức thường vận hành theo chiều dọc.

“Ví dụ, một khách hàng đến vay vốn tại ngân hàng chỉ mong muốn được giải ngân đúng lúc, hưởng lãi suất hợp lý và có trải nghiệm thuận tiện. Nhưng trên thực tế, khách hàng phải đi qua một hành trình gồm nhiều bộ phận: từ chuyên viên quan hệ khách hàng (AM) đến bộ phận thẩm định, bộ phận vận hành, thậm chí có khi phải quay lại AM.

Nếu chúng ta chỉ yêu cầu các bộ phận phối hợp với nhau thì chưa đủ để tạo ra thay đổi. Cần thay đổi cả cơ chế quản trị, trong đó trách nhiệm quản trị trải nghiệm khách hàng phải được giao rõ ràng”, bà Phương dẫn chứng.