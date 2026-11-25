Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS, sàn HoSE) vừa công bố văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Lê Hải Đoàn- Thành viên HĐQT của Vinasun vừa đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 1/12/2026 đến ngày 30/12/2026 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, ông Lê Hải Đoàn sẽ tăng sở hữu từ hơn 10,1 triệu cổ phiếu lên mức hơn 14,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 14,93% lên 20,82% vốn tại Vinasun.

Ảnh minh họa: VNS

Cũng tại thông báo này cho thấy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hipt do ông Đoàn làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, đang sở hữu 2,5 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,68%.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần VBP do ông Đoàn làm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, cũng đang sở hữu gần 5,3 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,77%.

Như vậy, nếu giao dịch đăng ký mua cổ phiếu nêu trên thành công, ông Đoàn và người liên quan sẽ tăng sở hữu lên gần 20,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 32,27% vốn tại Vinasun.

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu đăng ký bán ra toàn bộ gần 1,5 triệu cổ phiếu VNS, tương ứng 2,15% vốn tại Vinasun.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 17/11/2026 đến ngày 15/12/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh. Nếu thành công, Tư vấn Kim Ngưu sẽ không còn là cổ đông tại Tư vấn Kim Ngưu.

Trước đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 7/10/2026 đến 4/11/2026, Tư vấn Kim Ngưu đã bán ra 727.800 cổ phiếu VNS trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Lý do Tư vấn Kim Ngưu không thực hiện bán hết số lượng cổ phiếu đăng ký là vì tình trạng thị trường không đạt kỳ vọng.

Sau giao dịch, Tư vấn Kim Ngưu đã giảm sở hữu từ gần 2,2 triệu cổ phiếu xuống gần 1,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 3,23% xuống 2,15% vốn tại Vinasun.

Được biết, ông Đặng Tiến Sỹ- Thành viên HĐQT của Vinasun, là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tư vấn Kim Ngưu tại VNS.