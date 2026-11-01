Hơn 14 triệu tài khoản chứng khoán là con số khó hình dung vào thời điểm thị trường Việt Nam bắt đầu giao dịch với vỏn vẹn hai cổ phiếu năm 2000. Sau hơn một phần tư thế kỷ, số tài khoản tăng lên hàng triệu, vốn hóa thị trường vượt 10 triệu tỷ đồng và chứng khoán Việt Nam đã bước vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell.

Đó là một chặng đường phát triển đáng kể. Nhưng quy mô vốn hóa hay lượng tiền giao dịch mỗi phiên chưa thể phản ánh đầy đủ khả năng huy động vốn mới cho doanh nghiệp. Trong khi thị trường đã thu hút đông đảo nhà đầu tư, vẫn còn những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước chưa hiện diện tương xứng trên sàn chứng khoán.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thị trường không chỉ có thêm người mua cổ phiếu, mà còn trở thành nơi những doanh nghiệp có nhu cầu vốn thực sự tìm đến. Và ngay cả khi cánh cửa lên sàn rộng mở hơn, việc một doanh nghiệp được niêm yết liệu đã đủ để thu hút các định chế quốc tế, hay còn những điều kiện quan trọng hơn quyết định dòng vốn có ở lại lâu dài?

Trong cuộc trao đổi nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), chia sẻ về những vấn đề đang đặt ra cho thị trường Việt Nam, từ việc tháo gỡ rào cản để doanh nghiệp tham gia thị trường, nâng chất lượng quản trị đến yêu cầu đổi mới phương thức giám sát trong một giai đoạn phát triển mới.

Nhìn lại chặng đường 30 năm, theo ông, đâu là thành tựu lớn nhất mà chứng khoán Việt Nam đạt được và bài học nào rút ra cho giai đoạn phát triển mới?

Ông Hoàng Văn Thu: Thành quả quan trọng nhất của chặng đường 30 năm là sự vươn mình của thị trường chứng khoán Việt Nam từ một thị trường có quy mô rất nhỏ bé, nay đã thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn trọng yếu của nền kinh tế.

Sự thay đổi ấy được thể hiện khá rõ qua những con số. Tính đến hết tháng 9/2026, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 10,31 triệu tỷ đồng, tương đương 80,2% GDP ước tính năm 2025; giá trị giao dịch bình quân đạt 25.600 tỷ đồng mỗi phiên và số lượng tài khoản chứng khoán đã vượt 14,13 triệu, tương đương khoảng 14% dân số Việt Nam.

Điều đáng ghi nhận không chỉ là sự gia tăng về quy mô. Hệ thống công nghệ thông tin mới đi vào vận hành từ tháng 5/2025 đã giúp nâng cao năng lực xử lý của hạ tầng giao dịch, đồng thời mở ra dư địa phát triển các sản phẩm mới. Đặc biệt, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực cải cách và nâng cao chất lượng thị trường trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển cũng cho thấy một thị trường càng lớn thì càng cần nền tảng vận hành vững chắc. Thể chế phải liên tục được hoàn thiện để đảm bảo minh bạch và theo kịp sự phát triển của thị trường; việc mở rộng quy mô phải gắn với đa dạng hóa sản phẩm, phát triển cơ sở nhà đầu tư và hiện đại hóa hạ tầng. Công tác quản lý, giám sát cũng cần được đổi mới để nâng cao năng lực phát hiện, cảnh báo rủi ro, bảo đảm thị trường hoạt động công khai, minh bạch và an toàn. Đặc biệt, hội nhập quốc tế không chỉ mang lại cơ hội mà còn đặt ra yêu cầu cải cách và đáp ứng những chuẩn mực quốc tế ngày càng cao.

Thị trường đã lớn mạnh về quy mô, nhưng giao dịch sôi động chưa đồng nghĩa doanh nghiệp huy động được nhiều vốn dài hạn hơn. Trong bối cảnh nhu cầu vốn đầu tư của nền kinh tế ngày càng lớn, theo ông, đâu là những thay đổi cần thiết để thị trường chứng khoán thực sự phát huy vai trò dẫn vốn?

Ông Hoàng Văn Thu: Đây là một yêu cầu rất quan trọng trong giai đoạn tới, nhất là khi nhu cầu vốn của nền kinh tế đang ngày càng lớn. Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội giai đoạn 2026–2030 cần khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, tương đương bình quân 7,7 triệu tỷ đồng mỗi năm, gấp hơn hai lần giai đoạn 2021–2025. Để đáp ứng nhu cầu đó, thị trường chứng khoán phải tiếp tục phát triển cả về quy mô và độ sâu, nâng cao hiệu quả huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Muốn làm được điều này, một trong những yêu cầu quan trọng là tạo điều kiện để có thêm những doanh nghiệp đủ điều kiện và có nhu cầu vốn thực sự tham gia thị trường. Bộ Tài chính và UBCKNN đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, trong đó có việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các nghị định hướng dẫn, hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động huy động vốn, tăng nguồn cung hàng hóa trên thị trường, tăng cường các nguồn lực tài chính cho nền kinh tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng "hai con số".

Đối với thị trường cổ phiếu, định hướng là thúc đẩy IPO gắn với niêm yết, khuyến khích các doanh nghiệp quy mô lớn, hoạt động hiệu quả và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia thị trường. Cùng với đó, cần tiếp tục thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết, đồng thời nghiên cứu phát triển thị trường giao dịch dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp công nghệ.

Bên cạnh phát triển thị trường cổ phiếu, chúng tôi tiếp tục chú trọng đa dạng hóa sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp, trong đó có trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững; triển khai các quy định về xếp hạng tín nhiệm và củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục được phát triển phù hợp với nhu cầu đầu tư và phòng ngừa rủi ro.

Ở phía nhà đầu tư, việc phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp, ngành quỹ và khuyến khích đầu tư dài hạn cũng có ý nghĩa quan trọng. Mục tiêu không chỉ là mở rộng quy mô huy động vốn, mà quan trọng hơn là hình thành một thị trường vốn hiện đại, minh bạch, có khả năng kết nối hiệu quả nguồn vốn dài hạn với các nhu cầu đầu tư phát triển của nền kinh tế.

Muốn dòng vốn đến được doanh nghiệp, trước hết phải có thêm những doanh nghiệp chất lượng tham gia thị trường. Nhưng nhiều doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa hiện diện tương xứng trên sàn. Đâu là những vướng mắc đặc thù của hai nhóm này và cơ chế mới đang tháo gỡ ra sao, thưa ông?

Ông Hoàng Văn Thu: Nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao, cùng kỳ vọng từ việc nâng hạng thị trường, đang tạo ra một lực hút tự nhiên để các doanh nghiệp lớn dịch chuyển sang huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Về phía cơ quan quản lý, chúng tôi đang tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến IPO, niêm yết và thoái vốn nhà nước. Tuy nhiên, với từng nhóm doanh nghiệp, những điều kiện cần giải quyết có sự khác nhau.

Chẳng hạn, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, pháp luật chứng khoán hiện không quy định riêng về điều kiện phát hành hay hồ sơ niêm yết. Nhưng khi thực hiện IPO, doanh nghiệp phải đồng thời đáp ứng những quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư và các quy định có liên quan.

Trong quá trình thành lập và hoạt động tại Việt Nam, một số doanh nghiệp FDI có những nghĩa vụ, cam kết với phía Việt Nam. Nếu các nghĩa vụ, cam kết này ảnh hưởng đến việc IPO, chẳng hạn những điều kiện riêng về chuyển đổi mô hình doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng cổ phần, doanh nghiệp phải xác nhận đã hoàn thành theo quy định trước khi thực hiện IPO.

Cơ quan quản lý khuyến khích những doanh nghiệp FDI không còn bị ràng buộc bởi các điều kiện riêng nói trên, có mục đích tăng vốn để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh dài hạn tại Việt Nam tham gia thị trường chứng khoán thông qua IPO gắn với niêm yết. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính và hoàn thiện các quy định liên quan để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cổ phần hóa, hành lang pháp lý cũng đã có những bước hoàn thiện quan trọng. Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tức Luật số 68/2025/QH15, cùng Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ban hành tháng 2/2026 đã góp phần giải quyết những vướng mắc về cơ cấu lại vốn nhà nước.

Đáng chú ý, theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 57, trong thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày chính thức chuyển thành công ty cổ phần, doanh nghiệp cổ phần hóa đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Việc đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM và đăng ký niêm yết được thực hiện theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Như vậy, các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hoá cần khẩn trương thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt, nghiêm túc thực hiện cổ phần hóa gắn với nghĩa vụ niêm yết trên thị trường chứng khoán, coi việc niêm yết là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc chứ không phải lựa chọn tự nguyện.

Về phía UBCKNN, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp và các thành viên thị trường để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động huy động vốn, nhưng đồng thời phải bảo đảm việc tuân thủ các quy định pháp luật.

Tháo gỡ rào cản có thể giúp thị trường đón thêm nhiều doanh nghiệp. Nhưng đủ điều kiện lên sàn có đồng nghĩa đủ sức hấp dẫn các quỹ đầu tư dài hạn? Theo ông, đâu là khoảng cách giữa hai điều đó?

Ông Hoàng Văn Thu: Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội thu hút những dòng vốn quốc tế quy mô lớn, góp phần cải thiện thanh khoản và nâng cao vị thế thị trường. Tuy nhiên, khả năng thu hút và duy trì dòng vốn ngoại, đặc biệt là dòng vốn dài hạn, không chỉ phụ thuộc vào việc nâng hạng mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng nội tại của các doanh nghiệp niêm yết.

Doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy quản trị để đáp ứng yêu cầu tuân thủ sang quản trị chuyên nghiệp hơn, phù hợp với các thông lệ tốt của quốc tế. Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã xác định mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị công ty niêm yết lên trên mức bình quân khu vực Đông Nam Á. Bộ Nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam 2026, được UBCKNN và IFC cập nhật, ban hành tháng 2/2026, cũng là một cơ sở để doanh nghiệp rà soát và cải thiện hoạt động quản trị.

Một vấn đề đặc biệt quan trọng đối với nhà đầu tư quốc tế là chất lượng báo cáo tài chính. Họ không chỉ nhìn vào doanh thu hay lợi nhuận mà còn quan tâm đến chất lượng lợi nhuận, khả năng tạo dòng tiền và mức độ tin cậy của hệ thống quản trị. Do đó, báo cáo tài chính phải được lập, trình bày đầy đủ, chính xác, nhất quán và tuân thủ các quy định pháp luật, chuẩn mực kế toán hiện hành. Những giao dịch với bên liên quan và các rủi ro trọng yếu cũng cần được phản ánh thực chất, giúp nhà đầu tư có cơ sở đánh giá tình hình doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị rủi ro và phát triển bền vững. Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế ngày càng chú trọng các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG), doanh nghiệp không chỉ cần công bố thông tin đầy đủ, kịp thời mà còn phải gắn những cam kết phát triển bền vững với mục tiêu, chỉ tiêu và kết quả thực hiện cụ thể. Điều này cần đi cùng chiến lược phát triển rõ ràng, hiệu quả sử dụng vốn, khả năng cạnh tranh và duy trì dòng tiền ổn định.

Nhìn rộng hơn, những yêu cầu đó đều hướng đến việc nâng cao chất lượng nội tại và độ tin cậy của doanh nghiệp. Nếu chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của pháp luật, doanh nghiệp sẽ khó tạo được sự khác biệt và sức hấp dẫn bền vững đối với nhà đầu tư quốc tế. Vì vậy, việc mở rộng nguồn hàng trên thị trường cần được thực hiện song song với nâng chuẩn quản trị, chất lượng công bố thông tin và năng lực hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết.

Doanh nghiệp phải nâng chuẩn để giữ chân dòng vốn, nhưng nhà đầu tư nước ngoài cũng cần tiếp cận thị trường thuận lợi hơn. Sau FTSE Russell, những rào cản nào còn khó giải quyết trên hành trình hướng tới MSCI?

Ông Hoàng Văn Thu: Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là dấu mốc quan trọng, nhưng đây không phải đích đến cuối cùng mà là một bước tiến trong quá trình hội nhập sâu rộng hơn với thị trường tài chính quốc tế. Theo Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 12/9/2025, chúng ta đang hướng tới mục tiêu đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030.

Điểm đáng chú ý là so với FTSE Russell, MSCI có những yêu cầu đánh giá riêng và khắt khe hơn ở một số khía cạnh liên quan đến khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó có mức độ mở của thị trường ngoại hối, khả năng tiếp cận những công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá và các hạn chế liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Bên cạnh những vấn đề về ngoại hối và sở hữu, nhà đầu tư quốc tế còn cần tiếp cận thông tin thị trường đầy đủ, minh bạch và thuận tiện hơn. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục chú trọng việc công bố thông tin bằng tiếng Anh, công khai thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, cơ cấu sở hữu, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nội bộ, người có liên quan và tình trạng sở hữu chéo. Hạ tầng giao dịch, bù trừ, thanh toán cũng cần tiếp tục được hiện đại hóa, đồng thời phát triển các sản phẩm, dịch vụ và định chế trung gian đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý là nhiều yêu cầu trong số này không thể giải quyết bằng nỗ lực của riêng ngành Chứng khoán. Chẳng hạn, những vấn đề liên quan đến thị trường ngoại hối, công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá hay hạn chế sở hữu nước ngoài đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Bộ Tài chính, UBCKNN và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

Vì vậy, mục tiêu xuyên suốt không chỉ là đạt thêm một dấu mốc nâng hạng, mà quan trọng hơn là tiếp tục xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, an toàn, hiệu quả, có khả năng cạnh tranh và hội nhập sâu rộng hơn với thị trường tài chính quốc tế.

Mở rộng cánh cửa đón dòng vốn quốc tế cũng đồng nghĩa yêu cầu minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư ngày càng cao. Khi giao dịch trở nên phức tạp, việc chuyển từ giám sát chủ yếu qua báo cáo định kỳ sang dữ liệu lớn và AI sẽ tạo ra thay đổi gì trong cách phát hiện, cảnh báo rủi ro?

Ông Hoàng Văn Thu: Khi quy mô thị trường ngày càng mở rộng, các sản phẩm và hoạt động giao dịch đa dạng hơn, trong khi mức độ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phương thức quản lý, giám sát cũng phải được đổi mới để đáp ứng những yêu cầu mới. UBCKNN đang định hướng chuyển đổi mô hình quản lý, giám sát theo hướng dựa trên dữ liệu, vận hành trên nền tảng số, nâng cao khả năng nhận diện và cảnh báo sớm rủi ro, đồng thời hỗ trợ quá trình ra quyết định bằng công nghệ hiện đại.

Thay đổi đáng chú ý là từng bước chuyển từ phương thức giám sát chủ yếu dựa trên báo cáo định kỳ sang giám sát dựa trên dữ liệu, theo mức độ rủi ro và có khả năng cảnh báo sớm. Để thực hiện được điều đó, trước hết cần xây dựng một nền tảng dữ liệu chuyên ngành thống nhất, kết nối và chia sẻ thông tin giữa UBCKNN, các sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng khoán, tổ chức phát hành và những đơn vị liên quan. Quá trình này phải bảo đảm dữ liệu được sử dụng đúng mục đích, đúng thẩm quyền, an toàn, bảo mật và có khả năng truy vết.

Trên nền tảng dữ liệu được chuẩn hóa và kết nối, UBCKNN định hướng đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ phân tích hiện đại để hỗ trợ phát hiện giao dịch bất thường, nhận diện dấu hiệu thao túng thị trường và những hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán.

Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ không đồng nghĩa với việc để hệ thống tự đưa ra các kết luận hay quyết định xử lý. Việc phân tích bằng AI phải gắn với quy trình kiểm chứng kết quả, kiểm soát cảnh báo sai. Các quyết định quản lý vẫn phải được thực hiện đúng thẩm quyền, dựa trên việc xác minh và đánh giá của chuyên viên nghiệp vụ. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm công nghệ thực sự hỗ trợ nâng cao hiệu quả giám sát mà không thay thế trách nhiệm chuyên môn.

Cùng với đó, UBCKNN cũng định hướng phát triển những hệ thống báo cáo phân tích và bảng điều hành số để cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thị trường, mức độ tuân thủ và các rủi ro trọng yếu. Để những công cụ này phát huy hiệu quả, việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ về quản trị dữ liệu, phân tích nghiệp vụ, AI và an toàn thông tin cũng có ý nghĩa quan trọng.

Những thay đổi này hướng đến nâng cao khả năng phát hiện, cảnh báo và phòng ngừa rủi ro, qua đó góp phần bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, an toàn và hiệu quả hơn khi quy mô và mức độ phức tạp tiếp tục gia tăng.

Nhìn đến năm 2030, nếu không chỉ dựa vào vốn hóa hay số tài khoản, điều gì mới chứng minh chứng khoán Việt Nam thực sự trưởng thành, thưa ông?

Ông Hoàng Văn Thu: Mục tiêu xuyên suốt trong giai đoạn tới là chuyển từ tăng trưởng chủ yếu về quy mô sang phát triển về chất lượng, chiều sâu và năng lực huy động vốn cho nền kinh tế. Những chỉ tiêu về vốn hóa, thanh khoản và quy mô nhà đầu tư vẫn có ý nghĩa trong việc đánh giá sự phát triển của thị trường, nhưng bên cạnh đó, cần nhìn vào những chuyển biến thực chất về chất lượng.

Đó là sự đa dạng của hàng hóa và sản phẩm đầu tư, cơ cấu nhà đầu tư ngày càng cân bằng và chuyên nghiệp hơn, khả năng huy động vốn của doanh nghiệp, cũng như việc thực thi các quy định về quản trị công ty đại chúng. Những yếu tố này cho thấy thị trường có thực sự đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và nhà đầu tư hay không, thay vì chỉ mở rộng về mặt quy mô.

Một khía cạnh quan trọng khác là tính minh bạch, an toàn và khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường. Khi thị trường phát triển về chiều sâu, việc nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, hiện đại hóa hạ tầng và cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài cũng cần tiếp tục được chú trọng.

Việc đánh giá mức độ trưởng thành của thị trường phải được đặt trong bối cảnh kinh tế vĩ mô, điều kiện thị trường và quá trình triển khai đồng bộ những chính sách có liên quan. Có như vậy mới phản ánh đầy đủ hơn những thay đổi về chất lượng, chiều sâu và tính bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.