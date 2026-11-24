Theo báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan tại CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG), Gates Foundation Trust đã bán ra 107.500 cổ phiếu TNG trong phiên giao dịch ngày 12/11/2026.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu TNG do tổ chức này nắm giữ giảm từ 250.000 xuống còn 142.500 đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,1942% xuống 0,1107% vốn điều lệ. Như vậy, quỹ đã bán khoảng 43% lượng cổ phiếu đang nắm giữ trước giao dịch.

Cùng chiều, Norges Bank cũng bán ra 37.000 cổ phiếu TNG, giảm lượng sở hữu xuống còn 5,71 triệu đơn vị. Trong khi đó, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company không phát sinh giao dịch, tiếp tục nắm giữ 500.000 cổ phiếu.

Tổng cộng, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đã bán ròng 144.500 cổ phiếu TNG, qua đó giảm lượng sở hữu từ gần 6,5 triệu xuống còn 6,35 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu của cả nhóm theo đó giảm từ 5,0469% xuống 4,9346%, không còn đáp ứng ngưỡng sở hữu của cổ đông lớn.





Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Gates Foundation Trust giảm sở hữu tại doanh nghiệp dệt may này. Trước đó, ngày 2/10, quỹ đã bán 100.000 cổ phiếu TNG, giảm lượng nắm giữ từ 350.000 xuống còn 250.000 đơn vị.

So với đầu tháng 6/2026, thời điểm quỹ còn sở hữu khoảng 750.000 cổ phiếu TNG, lượng nắm giữ hiện đã giảm 607.500 đơn vị, tương đương 81%.

Động thái thu hẹp sở hữu TNG diễn ra trong bối cảnh Gates Foundation Trust liên tục điều chỉnh danh mục cổ phiếu Việt Nam. Trước đó, quỹ đã bán toàn bộ 112.893 cổ phiếu PNJ trong phiên 16/7, đồng thời giảm sở hữu tại một số doanh nghiệp như TCH và KDH.

Ở chiều ngược lại, tổ chức này có động thái gia tăng sở hữu cổ phiếu bất động sản. Theo báo cáo công bố đầu tháng 11, Gates Foundation Trust mua thêm 50.000 cổ phiếu DXG của CTCP Bluemarq Group (tên trước đây là Tập đoàn Đất Xanh) trong phiên 4/11, nâng lượng nắm giữ lên 967.421 đơn vị. Sau đó, quỹ tiếp tục mua thêm 200.000 cổ phiếu DXG trong phiên 10/11, đưa lượng sở hữu lên hơn 2,07 triệu đơn vị.

Ngoài DXG, Gates Foundation Trust còn xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH), với hơn 1,3 triệu cổ phiếu theo báo cáo sở hữu công bố ngày 12/11.

Gates Foundation Trust là tổ chức quản lý tài sản đầu tư phục vụ hoạt động của Gates Foundation, quỹ từ thiện do tỷ phú Bill Gates và bà Melinda French Gates đồng sáng lập. Tại Việt Nam, tổ chức này thường xuất hiện trong các báo cáo sở hữu cùng nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đến Dragon Capital.

Tuy nhiên, Gates Foundation Trust là một pháp nhân đầu tư riêng biệt, các giao dịch nói trên không đồng nghĩa tỷ phú Bill Gates trực tiếp thực hiện mua bán cổ phiếu.