CTCP Chứng khoán UP (UPSC, mã: UPS) vừa báo cáo kết quả đợt chào bán hơn 67,6 triệu cổ phần riêng lẻ, tương đương gấp đôi lượng cổ phần đang lưu hành.

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 19/11/2026, chỉ có một nhà đầu tư là CTCP Bolt Holdings nộp tiền mua 21,5 triệu cổ phiếu. Còn lại 46,12 triệu cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Hoàn thành đợt chào bán, công ty chứng khoán này tăng vốn điều lệ từ 323,7 tỷ đồng lên mức 538,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước đó, UPS công bố 2 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này gồm CTCP Bolt Holdings dự kiến mua 62,62 triệu cổ phần và Chủ tịch HĐQT Chu Tuấn An dự mua 5 triệu cổ phần.

Theo báo cáo kết quả giao dịch công khai, ông Chu Tuấn An cho biết, không mua vào cổ phiếu như đăng ký là do thay đổi kế hoạch tài chính cá nhân.

Về nhà đầu tư duy nhất tham gia đợt chào bán, CTCP Bolt Holdings được thành lập ngày 29/2/2024, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản và có trụ sở chính đặt tại tầng 8, số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, TP.Hà Nội.

Ban đầu công ty có vốn điều lệ chỉ 10 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm: ông Đỗ Hoàng Minh nắm 80%, ông Đinh Văn Hiệp nắm 10% và ông Cao Tấn Thành nắm 10%. Khi mới thành lập, ông Cao Tấn Thành làm Tổng Giám đốc.

Cổ đông nắm quyền chi phối Bolt Holdings - ông Đỗ Hoàng Minh chính là con trai của ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Còn lại, ông Đinh Văn Hiệp cũng giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật tại nhiều doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái Tân Hoàng Minh.

Tháng 1/2026, Bolt Holdings tăng vốn lên 110 tỷ đồng. Ông Vũ Khánh Din làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Được biết, ông Vũ Khánh Din là Thành viên HĐQT độc lập UPSC.

Tháng 3/2026, Bolt Holdings tăng vốn từ 110 tỷ đồng lên 810 tỷ đồng và tăng tiếp lên 1.500 tỷ đồng vào tháng 4/2026.

Cập nhật đến tháng 5/2026, ông Lưu Thái Đông thay ông Vũ Khánh Din làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Trong diễn biến khác, mới đây, Chứng khoán UP đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trần Văn Chiến theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 26/11/2026.

Ông Trần Văn Chiến sinh năm 1979 tại Bắc Ninh. Ông giữ chức Tổng Giám đốc của UPSC từ ngày 20/1/2025. Đến cuối quý I/2026, ông Trần Văn Chiến sở hữu 1,1 triệu cổ phiếu UPS.

Người kế nhiệm ông Chiến giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 26/11/2026 là bà Phạm Thị Thùy. Đồng thời, bà Thùy cũng là người đại diện theo pháp luật của UPSC kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.