CTCP Chứng khoán Nhất Việt (MCK: VFS, sàn HNX) vừa thông báo ngày 7/12/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng.



Cụ thể, VFS chào bán 139,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:90,8657, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền mua và cứ 100 quyền sẽ được nhận 90,8657 cổ phiếu mới.

Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian từ 14-28/12/2026. Thời gian đặt mua và nộp tiền mua từ 14/12/2026 đến 5/1/2027. Cổ phiếu chào bán đợt này được tự do chuyển nhượng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Chứng khoán Nhất Việt dự kiến thu về 1.399 tỷ đồng, được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán và cho vay ký quỹ, cụ thể như sau:

Nguồn: VFS

Nếu đợt phát hành thành công như kế hoạch, vốn điều lệ của VFS sẽ tăng từ hơn 1.539,6 tỷ đồng lên mức hơn 2.938,6 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, VFS báo lãi sau thuế 24,77 tỷ đồng trong quý III/2026, giảm 37,12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động đã tăng 15,54 tỷ đồng, chủ yếu do lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 23,68 tỷ đồng; lãi từ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 7,60 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) và doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm lần lượt 12,10 tỷ đồng và 3,86 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 22,75 tỷ đồng, chủ yếu là do lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng 23,51 tỷ đồng; trong khi đó, chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 2,02 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay tăng 6,97 tỷ đồng; chi phí quản lý công ty chứng khoán tăng 4,03 tỷ đồng; chi phí thuế TNDN giảm 3,62 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động ghi nhận 458 tỷ đồng, tăng 32%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế ở mức 80,7 tỷ đồng, giảm 23,8% so với cùng kỳ năm 2025.