Thị trường vàng thế giới khởi đầu tuần mới đầy tích cực sau đợt bán tháo mạnh trong tuần trước. Theo Kitco, vào cuối phiên giao dịch ngày 23/11, giá vàng giao ngay tăng 2,75% lên khoảng 3.635 USD/ounce, lấy lại mốc 3.600 USD/ounce sau khi rơi xuống vùng thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Tuy nhiên, bất chấp đà hồi phục của kim loại quý, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vẫn chưa dừng bán ra.

Theo dữ liệu từ muavangbac.vn, trong phiên 23/11, SPDR Gold Trust tiếp tục bán 3,13 tấn vàng, đưa tổng lượng nắm giữ xuống còn 1.031 tấn. Đây là phiên bán ròng thứ tư liên tiếp của quỹ này. Tính chung từ ngày 18/11, SPDR Gold Trust đã bán tổng cộng 17 tấn vàng, đảo ngược hoàn toàn lượng mua vào trong ba phiên trước đó.

Giá vàng đã thực sự tạo đáy?

Đà phục hồi của giá vàng chủ yếu được hỗ trợ bởi lực mua bắt đáy sau khi kim loại quý này mất khoảng 9% giá trị trong tuần trước. Bên cạnh đó, sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường chứng khoán toàn cầu cũng giúp giảm bớt áp lực bán tài sản để huy động tiền mặt và đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Dữ liệu kinh tế mới nhất tại Mỹ cho thấy hoạt động kinh doanh đang có dấu hiệu chậm lại. Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ tháng 11 giảm từ 55,9 xuống 54,6 điểm. Chỉ số PMI dịch vụ giảm từ 56,1 xuống 54,7 điểm, trong khi chỉ số PMI sản xuất giảm từ 54,9 xuống 54,5 điểm.

Những số liệu này khiến giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12. Tuy nhiên, nguy cơ thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn hiện hữu trong bối cảnh áp lực lạm phát dai dẳng.

Tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần này sẽ là báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Tư.

Matthew Jones, đồng sáng lập kiêm chuyên gia phân tích kim loại quý tại Britannia Bullion, cho rằng đợt giảm mạnh của giá vàng trong tuần trước đã gây ra những tổn thương kỹ thuật đáng kể. Kịch bản cơ sở của chuyên gia này trong năm 2027 là giá vàng dần ổn định thay vì nhanh chóng quay trở lại vùng đỉnh cũ.

Theo ông Jones, nếu giá vàng duy trì dưới ngưỡng 3.500 USD/ounce trong thời gian dài và không thể phục hồi thành công, đây sẽ là tín hiệu cảnh báo xu hướng tăng giá dài hạn đang suy yếu. Tuy nhiên, lợi suất thực giảm và đồng USD suy yếu có thể hỗ trợ giá vàng ngay cả trước khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất.