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Khai thác vượt công suất năm nhưng thiếu trạm cân kiểm soát

Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2020 - 2024, có 04/06 công ty được kiểm tra khai thác vượt công suất theo năm (dưới 15%) theo giấy phép khai thác, vi phạm điểm b khoản 1 Điều 55 Luật Khoáng sản năm 2010. Đáng chú ý, dù sản lượng lũy kế đến 31/12/2024 của các đơn vị này đều chưa chạm mốc tổng trữ lượng cấp phép, việc vượt công suất từng năm vẫn diễn ra, cụ thể:

Công ty Than Uông Bí - TKV tại mỏ Đồng Vông mới khai thác được 7.097.586 tấn/11.281.160 tấn theo Giấy phép số 2191/GP-BTNMT đến 31/12/2024, nhưng năm 2022 khai thác vượt 10,71% sản lượng cho phép trong năm.

Công ty Than Mạo Khê - TKV tại mỏ hầm lò Mạo Khê mới đạt 26.708.794 tấn/29.469.300 tấn theo GPKT số 2496/GP-BTNMT đến 31/12/2024, song vượt công suất năm ở các mốc: năm 2020 vượt 7,5%, năm 2021 vượt 4,96% và năm 2022 vượt 8,68%.

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin tại mỏ lộ thiên khu Vàng Danh mới đạt 1.742.269 tấn/2.771.354 tấn theo GPKT số 141/GP-BTNMT đến 31/12/2024, nhưng vượt công suất năm 2021 tới 14,99% và năm 2022 vượt 14,8%.

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV tại mỏ Khe Chàm II đạt 48.130.000 tấn/48.130.000 tấn theo Giấy phép số 2805/GP-BTNMT (được gia hạn bằng Giấy phép số 427/GP-BTNMT ngày 30/12/2022) đến 31/12/2024, nhưng các năm 2020, 2021 và 2022 lần lượt vượt công suất năm 6,03%, 2,86% và 7,46%.

Song song với việc khai thác vượt công suất năm, tình trạng không lắp đặt hoặc chậm lắp đặt trạm cân để cân than nguyên khai (vi phạm khoản 2 Điều 42 Nghị định 158/2016/NĐ-CP) diễn ra tại nhiều mỏ. Tại Công ty Than Mạo Khê - TKV, mỏ lộ thiên Mạo Khê (Giấy phép 408/GP-BTNMT) không lắp trạm cân đưa than nguyên khai từ vỉa về kho bãi, bãi sàng mà xác định bằng phương pháp đo đạc; hầm lò Mạo Khê (Giấy phép 2496/GP-BTNMT) dùng phương pháp tỷ khối trước khi lắp 02 trạm cân băng tải N1, N1C vào tháng 04/2022 và trạm cân ô tô vào tháng 12/2024.

Tương tự, Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin không lắp trạm cân tại mỏ bằng Vàng Danh (Giấy phép 141/GP-BTNMT) mà đo đạc sản lượng; lắp hệ thống cân băng tải B1200-175 tại mỏ Giếng Vàng Danh (Giấy phép 140/GP-BTNMT) vào tháng 02/2021 và trạm cân tàu hỏa động CTWW12 +135 CG tại mỏ Cánh Gà (Giấy phép 2949/GP-BTNMT) vào tháng 01/2024. Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV cũng chưa lắp đặt trạm cân đưa than nguyên khai từ vỉa về kho bãi, bãi sàng tại mỏ Cao Sơn (Giấy phép 2805/GP-BTNMT) và mỏ Khe Chàm II (Giấy phép 1251/GP-BTNMT).

Lộ kẽ hở cấp phép, gia hạn và điều chỉnh quy hoạch

Kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều bất cập từ phía cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp trong thủ tục cấp phép, gia hạn và điều chỉnh công suất:

Cấp phép điều chỉnh, gia hạn khi thiếu thủ tục, hồ sơ: Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cấp Giấy phép gia hạn số 49/GP-BTNMT ngày 20/3/2020 cho Than Uông Bí khi doanh nghiệp không lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định; ban hành Quyết định điều chỉnh 1406/QĐ-BTNMT (29/6/2020) và Giấy phép gia hạn, điều chỉnh số 407/GP-BTNMT (30/12/2022) cho Than Mạo Khê khi thiếu dự án đầu tư điều chỉnh công suất và văn bản phê duyệt, cho phép của cơ quan có thẩm quyền; ban hành Quyết định điều chỉnh số 3657/QĐ-BTNMT (23/12/2022) cho Than Cao Sơn điều chỉnh công suất vượt 15% khi chưa lập dự án đầu tư điều chỉnh công suất, báo cáo tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và văn bản cho phép điều chỉnh.

Chậm cập nhật quy hoạch: Dù Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh công suất khai thác lò giếng mức ±0 ÷ -175 khu Vàng Danh từ 03 triệu tấn xuống 1,5 triệu tấn than nguyên khai/năm (giảm 50%) tại các quyết định 403/QĐ-TTg (2016), 1265/QĐ-TTg (2017) và Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023), Bộ TN&MT (nay là Bộ NN&MT) vẫn chưa điều chỉnh Giấy phép khai thác số 140/GP-BTNMT ngày 01/2/2013.

Chậm nộp hồ sơ và chậm cấp phép: Than Uông Bí chậm xin gia hạn Giấy phép 2193/GP-BTNMT 643 ngày, Bộ TN&MT cấp Giấy phép gia hạn số 49/GP-BTNMT chậm 138 ngày. Than Mạo Khê xin gia hạn lần 2 Giấy phép 408/GP-BTNMT (Giấy phép số 17/GP-BTNMT ngày 24/01/2022) chậm 28 ngày. Than Vàng Danh chậm nộp hồ sơ gia hạn Giấy phép 2654/GP-BTNMT 68 ngày và được cấp Giấy phép số 103/GP-BTNMT chậm 138 ngày; chậm nộp hồ sơ gia hạn Giấy phép 2949/GP-BTNMT 40 ngày và được cấp Giấy phép số 104/GP-BTNMT chậm 141 ngày.

Gia hạn vượt thời gian quy hoạch 403/QĐ-TTg: Bộ TN&MT cấp Giấy phép gia hạn số 49/GP-BTNMT cho Than Uông Bí (mỏ Hồng Thái) vượt 01 năm 03 tháng; cấp Giấy phép 2573/GP-BTNMT cho Than Mạo Khê vượt 02 năm; cấp Giấy phép gia hạn số 156/GP-BTNMT cho Than Vàng Danh vượt 02 năm.

Ngoài ra, việc Giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn ký hợp đồng số 1968/HĐ-TCS-KH>SP ngày 18/4/2014 đầu tư xây dựng hệ thống băng tải đá đi Bắc Bàng Nâu (tuyến số 1) với Liên danh Công ty CP Tân Phú Xuân có điều khoản chuyển giao chưa phù hợp hồ sơ mời thầu và quy định pháp luật về chuyển giao sau khi kết thúc hợp đồng.

Bán sản phẩm ngoài than và những kiến nghị chuyển xử lý

Đối với sản phẩm ngoài than/đất đá lẫn than (hình thành từ quá trình bốc xúc khai thác, thu hồi từ vỉa kẹp mỏng, hoặc thu hồi từ nền, bờ tạm kho than khi cải tạo nâng cấp kho bằng sàng tuyển, chưa được ghi nhận trong giấy phép khai thác), TKV đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Tuy nhiên, khi chưa có ý kiến cho phép của cơ quan có thẩm quyền, TKV cho phép 03 công ty khai thác bán sản phẩm này cho đơn vị có khả năng sàng tuyển trong TKV và ngành than để thu hồi than chế biến cung cấp ra thị trường (đã nộp thuế, phí, lợi nhuận theo quy định). Kết luận nêu rõ Bộ TN&MT, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chưa có văn bản trả lời cho phép/không cho phép; UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở TN&MT chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định.

Đoàn thanh tra cũng ghi nhận các đánh giá ban đầu về vi phạm xảy ra ngoài thời kỳ thanh tra để kiến nghị chuyển cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, làm rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân. Cụ thể là sự sai khác về trữ lượng, số vỉa, thời hạn khai thác hoặc thiết kế kỹ thuật tại giấy phép/quyết định liên quan đến Than Cao Sơn, Than Uông Bí, Than Nam Mẫu, Than Hòn Gai, Than Mạo Khê và Than Vàng Danh.

Đáng chú ý, 02 công ty đã xây dựng cơ bản mỏ, khai thác trước khi có giấy phép. Than Hòn Gai xây dựng mỏ từ 15/02/2010 để tiếp nối khai thác hầm lò mỏ Bình Minh (Giấy phép 1514/GP-BTNMT ngày 27/8/2013), tận thu 49.681 tấn than nguyên khai trước thời điểm được cấp phép khai thác (đã nộp thuế, phí, lợi nhuận về TKV).

Trong khi đó, Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài (hợp nhất vào Công ty CP Than Cao Sơn từ 05/8/2020) khai thác từ năm 2012 đến 30/6/2014 tại mỏ Khe Chàm II trước khi được cấp Giấy phép 1251/GP-BTNMT ngày 26/6/2014 (đã nộp thuế, phí, lợi nhuận vào ngân sách).

Theo giải trình ngày 18/5/2026 của Than Cao Sơn, nếu dừng khai thác sẽ gây thiệt hại vốn nhà nước hơn653 tỷ đồng (gồm hơn 453 tỷ đồng khấu hao tài sản, thiết bị và hơn 200 tỷ đồng lãi vay ngân hàng) cùng nguy cơ không chi trả được hơn 246 tỷ đồng tiền lương cho hơn 1.000 công nhân mỏ giai đoạn 01/01/2012 - 30/6/2014.

Kết luận thanh tra 466/KL-TTCP đặt ra yêu cầu siết chặt kỷ cương pháp luật từ khâu quy hoạch, cấp phép, giám sát sản lượng đến quản lý tài nguyên, khoáng sản, nhằm bảo đảm minh bạch và hiệu quả sử dụng nguồn lực công trong ngành than.