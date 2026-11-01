Trong bối cảnh nhiều cổ phiếu công nghệ như FPT, CMG liên tục thiết lập đáy mới, ông Bùi Văn Huy, Tổng Giám đốc FIDT, cho rằng chưa đủ cơ sở để khẳng định mức chiết khấu hiện tại đã phản ánh đầy đủ rủi ro.

Một phần đà giảm xuất phát từ diễn biến chung của thị trường. Tuy nhiên, vấn đề khó đánh giá hơn là AI đang thay đổi cách các doanh nghiệp công nghệ cạnh tranh và kiếm tiền.

Chẳng hạn, khi cùng một dự án có thể hoàn thành với ít giờ công hơn, câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp sẽ giữ lại được bao nhiêu giá trị từ phần năng suất tăng thêm và bao nhiêu lợi ích sẽ được chuyển sang khách hàng dưới hình thức giảm giá hợp đồng.

Theo ông Huy, đây là bài toán mang tính chiến lược, vượt ra ngoài vấn đề tăng trưởng chậm trong một vài quý. Định giá cổ phiếu có thể đã trở nên rẻ hơn so với quá khứ, song mức định giá trước đây phản ánh kỳ vọng về một mô hình kinh doanh khác. Khi mô hình này đang thay đổi, việc so sánh với mức giá cũ chưa đủ để đưa ra kết luận.

"Với FPT hay CMG, tôi muốn thấy từng doanh nghiệp trả lời rõ: sẽ cạnh tranh bằng gì, kiếm tiền từ đâu, và chiến lược mới đã tạo ra doanh thu, lợi nhuận hay dòng tiền như thế nào", chuyên gia nhấn mạnh.

Ba nhóm cổ phiếu đáng quan tâm với tầm nhìn đến năm 2030

Về cơ hội đầu tư, ông Bùi Văn Huy cho rằng đây là giai đoạn lựa chọn doanh nghiệp với tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có ba hướng đáng quan tâm.

Thứ nhất, hạ tầng và các hệ sinh thái gắn với hạ tầng. Nếu Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng hai con số, hạ tầng là một trong những lĩnh vực cần đi trước.

Cơ hội đầu tư sẽ mở rộng từ các nhà thầu, doanh nghiệp vật liệu xây dựng đến những doanh nghiệp có khả năng phát triển hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ quanh các đầu mối giao thông mới.

Thứ hai, cảng biển và dịch vụ logistics. Đây là nhóm ngành gắn với lợi thế vị trí địa lý và chiến lược phát triển quốc gia.

CEO FIDT đặc biệt quan tâm đến những doanh nghiệp sở hữu vị trí khó thay thế, có kết nối tốt với các vùng sản xuất và nguồn hàng ổn định. Khả năng khai thác công suất và tạo ra dòng tiền là những yếu tố quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư.

Thứ ba, những doanh nghiệp có bước đột phá về đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Huy, cơ hội có thể xuất hiện ở nhiều lĩnh vực, ngoài phạm vi nhóm cổ phiếu công nghệ. Điều đáng quan tâm là những doanh nghiệp tạo được bước tiến rõ rệt về sản phẩm hoặc năng suất, đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng quốc tế và chuyển hóa năng lực đó thành các đơn hàng có khả năng mở rộng quy mô.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc FIDT cho rằng số lượng doanh nghiệp đáp ứng được những tiêu chí này có thể không nhiều và nhà đầu tư cần chắt lọc kỹ lưỡng.

Mua lại cổ phiếu chỉ phù hợp với một số doanh nghiệp

Liên quan đến các giải pháp ổn định thị trường chứng khoán vừa được Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đề xuất, ông Huy đánh giá lãi suất là yếu tố có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất. Tuy nhiên, chuyên gia chưa nhìn thấy phương án nào trong ba đề xuất đủ tính thực tiễn để có thể triển khai nhanh và kéo dòng tiền trở lại ngay lập tức.

Việc giảm thuế, phí giao dịch giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, nhưng theo ông Huy, đây chưa phải nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư đứng ngoài thị trường. Hơn nữa, thay đổi chính sách thuế cần sự phối hợp giữa các cơ quan và thời gian thực hiện.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất phụ thuộc vào cung cầu vốn, thanh khoản hệ thống ngân hàng và diễn biến tỷ giá.

Đối với việc mua lại cổ phiếu, Tổng Giám đốc FIDT cho rằng giải pháp này chỉ phù hợp với một số doanh nghiệp. Theo quy định, với chương trình mua lại thông thường của công ty đại chúng, doanh nghiệp phải giảm vốn điều lệ tương ứng.

Nếu doanh nghiệp có nguồn tiền dư thừa và chưa tìm được cơ hội đầu tư tốt hơn, việc mua lại cổ phiếu có thể là lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, khuyến khích doanh nghiệp mua lại cổ phiếu đại trà nhằm hỗ trợ thị giá sẽ đi ngược mục tiêu dài hạn của thị trường chứng khoán là giúp doanh nghiệp huy động vốn để phát triển.



