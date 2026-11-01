Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng – người đứng đầu Pyn Elite Fund cho biết, dựa trên dự báo lợi nhuận năm 2027, hệ số P/E của danh mục đầu tư giảm xuống còn 7,1. Đây là mức định giá hấp dẫn xét theo dữ liệu lịch sử đối với các cổ phiếu Việt Nam mà quỹ ngoại đang nắm giữ.

Theo ông Petri Deryng, dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ có độ tin cậy khá cao. Tỷ lệ nợ công trên GDP ở mức thấp là 35% tạo ra một “bộ đệm” vững chắc trước các cú sốc kinh tế vĩ mô. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết vẫn duy trì ở mức khả quan.

Bên cạnh đó, người đứng đầu quỹ ngoại còn chỉ ra yếu tố then chốt còn thiếu chính là triển vọng lạm phát toàn cầu hạ nhiệt vào năm 2027. Nếu điều đó xảy ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có dư địa để nới lỏng thanh khoản trong nước, từ đó tạo điều kiện cho lãi suất bắt đầu giảm xuống.

Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại quy mô lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt nam với tổng tài sản quản lý hơn 784 triệu EUR (~23.000 tỷ đồng) tính đến cuối tháng 10. Trong đó, 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục gồm STB, HPG, MWG, HVN, VIB, FPT, OCB, ACV, SHS và TCX chiếm tổng tỷ trọng gần 80%.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của Pyn Elite Fund thời điểm cuối tháng 10/2026

Trong tháng 10, Pyn Elite Fund ghi nhận hiệu suất âm 2,3% trong khi VN-Index chỉ giảm 1,5%. Quỹ ngoại cho rằng tâm lý thị trường trong tháng 10 vẫn tương đối yếu và thanh khoản giao dịch ở mức thấp, phản ánh những bất ổn toàn cầu dai dẳng, bao gồm căng thẳng địa chính trị, áp lực lạm phát và các điều kiện tài chính thắt chặt hơn.

Tháng thứ 2 liên tiếp ghi nhận hiệu suất âm đã đẩy mức thua lỗ từ đầu năm của Pyn Elite Fund lên gần 15%. Đây là mức hiệu suất tệ nhất của quỹ kể từ năm 2022. Tuy nhiên, 4 năm trước, thị trường chung cũng giảm mạnh 34% dưới tác động của khủng hoảng trái phiếu và vụ việc Vạn Thinh Phát. Còn hiện tại, VN-Index chỉ giảm 2,5% từ đầu năm.