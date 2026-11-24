Sau khi trải qua đợt bán tháo mạnh trong tuần trước, giá bạc thế giới đã có màn hồi phục ấn tượng trong phiên giao dịch đầu tuần. Theo Kitco, vào cuối phiên 23/11, giá bạc giao ngay tăng 4,62% lên khoảng 43 USD/ounce, lấy lại mốc 43 USD/ounce.

Đáng chú ý, diễn biến phục hồi của giá bạc diễn ra trong bối cảnh quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) liên tục gia tăng lượng kim loại quý nắm giữ.

Theo dữ liệu mới đây, trong phiên 23/11, iShares Silver Trust đã mua thêm tới 81 tấn bạc, nâng tổng lượng nắm giữ lên khoảng 15.710 tấn.

Đây là phiên mua ròng thứ ba liên tiếp của quỹ bạc này, sau khi mua lần lượt 35 tấn và 42 tấn trong hai phiên giao dịch cuối tuần trước.

Như vậy, chỉ trong ba phiên, iShares Silver Trust đã gom tổng cộng 158,62 tấn bạc, vượt toàn bộ lượng bán ra trong hai phiên 17-18/11 (150 tấn).

Động thái của iShares Silver Trust cũng trái ngược hoàn toàn với quỹ vàng SPDR Gold Trust, khi quỹ này đã bán ra hơn 17 tấn vàng trong bốn phiên giao dịch liên tiếp.

Điều gì đang hỗ trợ giá bạc phục hồi?

Theo Kitco, lực mua bắt đáy cùng sự cải thiện tâm lý rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu là những yếu tố hỗ trợ đà phục hồi của kim loại quý trong phiên đầu tuần.

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh sau đợt điều chỉnh do nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt. Chỉ số Nasdaq Composite bật tăng 6,51%, S&P 500 tăng 4,74%, trong khi Dow Jones tăng hơn 3%.

Sự phục hồi của thị trường chứng khoán giúp giảm bớt áp lực thanh lý tài sản, vốn là một trong những yếu tố gây sức ép lên thị trường kim loại quý trong tuần trước.

Bên cạnh đó, những dấu hiệu hạ nhiệt của nền kinh tế Mỹ cũng khiến giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng về khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh hơn.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lùi về quanh mức 4,92% sau khi vượt ngưỡng 5% trước đó, phần nào giảm áp lực lên các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Tuy nhiên, tính bền vững của đợt phục hồi vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao và rủi ro Fed tiếp tục tăng lãi suất chưa biến mất. Báo cáo lạm phát PCE của Mỹ công bố trong tuần này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ.