CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (MCK: TIG, sàn HNX) vừa công bố các văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Phúc Long- Chủ tịch HĐQT của TIG đã bị bán giải chấp tổng cộng 6,2 triệu cổ phiếu TIG bằng phương thức khớp lệnh.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 16/11/2026, ông Nguyễn Phúc Long bị bán giải chấp 3,5 triệu cổ phiếu. Đến ngày 19/11/2026, tiếp tục bị bán giải chấp thêm 2,7 triệu cổ phiếu TIG.

Sau các giao dịch nêu trên, Chủ tịch Nguyễn Phúc Long đã giảm sở hữu từ hơn 38,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 19,68%) xuống còn hơn 31,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16,48%).

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu, bà Nguyễn Hồ Hương Ly- con gái Chủ tịch Nguyễn Phúc Long đã đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu TIG trong thời gian 15/11/2026 đến 15/12/2026 nhằm mục đích đầu tư tài chính cá nhân.

Nếu mua thành công, bà Nguyễn Hồ Hương Ly sẽ nâng sở hữu lên 5,5 triệu cổ phiếu, tương đương 2,85% vốn TIG.

Trước đó, bà Nguyễn Hồ Hương Ly đã mua vào 500.000 cổ phiếu TIG như đăng ký trong thời gian từ 11/9/2026 đến 9/10/2026. Qua đó, bà Nguyễn Hồ Hương Ly tăng sở hữu từ 0% lên 0,26% vốn TIG.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính quý III/2026, TIG ghi nhận doanh thu thuần 105,6 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm mạnh giá vốn nên lợi nhuận gộp tăng 60% lên mức 40 tỷ đồng.

Dù vậy, áp lực chi phí đã khiến lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ còn 2,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chỉ còn 1,3 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức hơn 38 tỷ đồng của quý III/2025.

Tính chung 9 tháng năm 2026, TIG mang về doanh thu thuần 404 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu giảm cùng chi phí tăng cao, qua đó lợi nhuận sau thuế chỉ còn 5,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước đạt 45,3 tỷ đồng.