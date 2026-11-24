Hơn 163 triệu m² đất và bài toán hoàn thiện pháp lý

Theo kết luận thanh tra, quỹ đất mà TKV cùng các đơn vị thành viên đang quản lý, sử dụng trải rộng trên địa bàn 22 tỉnh, thành phố, tập trung chủ yếu ở các thủ phủ khai khoáng như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Tính đến cuối năm 2024, tổng diện tích này lên tới hơn 163,1 triệu m², bao gồm 1.104 cơ sở nhà, đất.

Quá trình sắp xếp lại khối tài sản khổng lồ này theo quy định của Chính phủ diễn ra khá chậm. Trước thời điểm 01/01/2025, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp mới kiểm tra hiện trạng được 461 cơ sở và phê duyệt phương án sắp xếp cho 80 cơ sở. Dù từ đầu năm 2025, Nghị định số 03/2025/NĐ-CP đưa TKV ra khỏi diện bắt buộc sắp xếp lại nhà, đất, Tập đoàn vẫn chủ động chỉ đạo các đơn vị rà soát để tránh thất thoát, lãng phí và trình phương án xử lý 1.047 cơ sở (tương đương hơn 140,3 triệu m² đất) vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, bức tranh pháp lý của quỹ đất này vẫn còn nhiều khoảng trống. Thanh tra Chính phủ ghi nhận hàng loạt cơ sở chưa có quyết định hoặc hợp đồng thuê đất, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), chưa chuyển đổi tên chủ sử dụng từ đơn vị thành viên về Tập đoàn, thậm chí có khu đất đã hết hạn thuê nhưng chưa hoàn tất gia hạn.

Trụ sở nghìn tỷ chậm sổ đỏ, định giá cho thuê lệch xa thực tế

Đi sâu vào 5 cơ sở nhà, đất trọng điểm nằm trong kế hoạch thanh tra, cơ quan chức năng chỉ ra những lát cắt rất khác nhau về hiệu quả khai thác cũng như năng lực quản trị.

Tại Hà Nội, dự án Trung tâm giao dịch Than - Khoáng sản ở Lô 22E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy (trụ sở chính của TKV) có tổng mức đầu tư lên tới 3.771 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ tháng 9/2023. Dù doanh nghiệp đã nộp đủ hơn 375 tỷ đồng tiền sử dụng đất, nhưng đến thời điểm thanh tra, công trình nghìn tỷ này vẫn chưa được cấp sổ đỏ, chưa đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai.

Về hiệu quả khai thác, đến tháng 3/2026, tỷ lệ lấp đầy tại trụ sở mới đạt 68,23% (hơn 21.388 m²), nhỉnh hơn mức kế hoạch 65%. Dự kiến đến tháng 5/2026, khi đón thêm 4 đơn vị thành viên về làm việc và thu hồi mặt bằng tại 226 Lê Duẩn, tòa nhà sẽ lấp đầy trên 86%. Tuy vậy, bài toán tài chính lại bộc lộ sự thiếu sát sao khi lập dự án: mức giá cho thuê thực tế chỉ đạt 27,28 USD/m²/tháng, thấp hơn mức phê duyệt điều chỉnh năm 2024 (27,6 USD) và giảm tới 8,72 USD so với kỳ vọng ban đầu năm 2012 (36 USD).

Kịch bản tương tự lặp lại tại khu đất số 95A Lê Thánh Tông (phường Hồng Gai, Quảng Ninh). Tại khu đất số 2 (rộng 5.075 m²) được xây dựng làm văn phòng điều hành sản xuất và cho thuê từ cuối năm 2024, tỷ lệ lấp đầy cho thuê ngoài hiện chỉ đạt 34,58% (1.753,5 m²). Đáng chú ý, đơn giá cho thuê thực tế tại đây chỉ đạt 8,965 USD/m²/tháng, bằng một phần ba so với mức dự kiến 27 USD/m²/tháng khi lập dự án năm 2011.

Lý giải với đoàn thanh tra, TKV cho rằng thời điểm lập dự án, Quảng Ninh chưa có văn phòng hạng A nên Tập đoàn đã áp dụng khung giá của Hà Nội; đến khi tòa nhà vận hành thì thị trường sụt giảm vì hậu quả của dịch Covid-19 và biến động thương mại toàn cầu. Dù vậy, Thanh tra Chính phủ đánh giá việc chênh lệch giá quá lớn cho thấy công tác dự báo thị trường và quản trị giá ngay từ khâu lập dự án của Tập đoàn còn nhiều hạn chế.

Thiếu thống nhất trong điều hành và những điểm sáng hiếm hoi

Sự thiếu đồng bộ trong quản trị tài sản công của TKV thể hiện rõ qua câu chuyện của Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin. Dù nằm trong danh sách phải di dời trụ sở về tòa nhà chung của Tập đoàn, đơn vị này không hề xây dựng kế hoạch chuyển đi. Trái lại, năm 2024, doanh nghiệp này còn chi tới 45,36 tỷ đồng dự toán để sửa chữa lớn trụ sở cũ tại số 25, ngõ 1 phố Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Thanh tra Chính phủ nhận định động thái này phản ánh sự chỉ đạo điều hành thiếu thống nhất, chưa đánh giá tổng thể nguồn lực trong nội bộ Tập đoàn.

Ở chiều ngược lại, các cơ sở do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (Coalimex) quản lý lại là điểm sáng về hiệu quả đầu tư. Tòa nhà Coalimex Building tại số 33 Tràng Thi (Hà Nội, vốn đầu tư 219,2 tỷ đồng) luôn duy trì tỷ lệ lấp đầy lên tới 97%, mang về tổng doanh thu 311,74 tỷ đồng giai đoạn 2014–2025. Doanh nghiệp đã tất toán toàn bộ vốn vay ngân hàng từ năm 2021 và dự kiến hoàn vốn đúng lộ trình 15 năm vào năm 2029.

Tại TP. Hồ Chí Minh, tòa nhà Coalimex trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh cũ, vốn đầu tư gần 26 tỷ đồng) cũng đạt hiệu suất lấp đầy gần 85%, thu về 110,2 tỷ đồng tiền thuê và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ ngân sách.

Kết luận thanh tra số 466/KL-TTCP một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước: bên cạnh nhiệm vụ sản xuất cốt lõi, việc quản trị quỹ đất và đầu tư ngoài ngành cần phải đi vào thực chất, chặt chẽ về pháp lý và sát với nhịp đập thị trường để tránh lãng phí nguồn lực quốc gia.