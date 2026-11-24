Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán đã góp phần huy động được hàng triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển, khẳng định vai trò là huyết mạch của nền kinh tế hiện đại và được đánh giá là một trong các trụ cột quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia.

Sau 3 thập kỷ, cùng với việc phân loại và tổ chức tại thị trường cổ phiếu niêm yết, cơ quan quản lý cũng đã và sẽ xây dựng, tổ chức vận hành và giám sát hiệu quả các thị trường mới như thị trường giao dịch carbon, thị trường giao dịch tài sản mã hóa, thị trường giao dịch chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo…hướng tới xây dựng một thị trường vốn minh bạch, an toàn và trở thành kênh dẫn vốn dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế.

Trao đổi trong Talk show Phố Tài Chính (The Finance Street Talk Show) trên VTV8, ông Nguyễn Đức Quân Tùng (MBA), Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, CTCP Chứng khoán OCBS đánh giá, việc phát triển thêm các thị trường mới bên cạnh thị trường chứng khoán là hướng đi cần thiết để thị trường vốn Việt Nam đáp ứng những nhu cầu mới của nền kinh tế, và thành công của những thị trường mới sẽ phụ thuộc vào chất lượng hàng hóa, mức độ minh bạch, thanh khoản thực chất và giá trị kinh tế được tạo ra, từ đó sẽ giúp thị trường vốn trở thành kênh dẫn vốn dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế.

Trải qua 3 thập kỷ hình thành và phát triển, với những thành quả đã đạt được, thị trường chứng khoán hiện được đánh giá là một trong các trụ cột quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia. Ông đánh giá như thế nào về điều này?

Ông Nguyễn Đức Quân Tùng: Tôi cho rằng, nhìn lại chặng đường 30 năm, thành tựu lớn nhất là thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi từ một thị trường rất sơ khai đến chỗ trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia. Nếu như khi thị trường bắt đầu giao dịch vào năm 2000, chúng ta chỉ có hai cổ phiếu niêm yết là REE và SAM, thì đến cuối tháng 10/2026, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu trên cả ba sàn đã đạt khoảng 10,1 triệu tỷ đồng, với gần 14,4 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán.

Đáng chú ý, riêng chín tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp đã huy động được gần 565 nghìn tỷ đồng thông qua thị trường chứng khoán, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn huy động qua chào bán cổ phiếu tăng gần 69%, cho thấy vai trò của thị trường trong việc bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu cho doanh nghiệp đang được củng cố.

Nhưng theo tôi, ý nghĩa sâu xa hơn không nằm ở những con số. Thị trường chứng khoán đã từng bước tạo thêm một kênh dẫn vốn trung và dài hạn, bổ sung cho tín dụng ngân hàng, giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn tài trợ cho đầu tư và phát triển. Cùng với đó, doanh nghiệp niêm yết, các định chế trung gian và nhà đầu tư cũng ngày càng trưởng thành hơn.

Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026 là một dấu mốc đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nâng hạng mới mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế; để dòng vốn thực sự đến và ở lại, chúng ta còn phải tiếp tục cải thiện chất lượng doanh nghiệp, tính minh bạch và năng lực vận hành thị trường.

Tôi nghĩ 30 năm đầu là hành trình xây dựng nền móng và mở rộng quy mô. Giai đoạn tới phải là hành trình phát triển chiều sâu, để thị trường không chỉ lớn hơn mà còn huy động và phân bổ vốn hiệu quả hơn cho nền kinh tế.

Trong giai đoạn mới, thị trường chứng khoán sẽ cần thêm những bước cải thiện như thế nào để ngày càng phát huy những thành quả đã đạt được?

Ông Nguyễn Đức Quân Tùng: Theo tôi, sau cột mốc nâng hạng, vấn đề quan trọng không chỉ là thu hút thêm dòng vốn, mà còn là nâng cao chất lượng và độ tin cậy của thị trường, qua đó thu hút và duy trì dòng vốn đầu tư dài hạn. Tôi cho rằng có ba ưu tiên.

Thứ nhất là chất lượng hàng hóa. Chúng ta cần thêm những doanh nghiệp đầu ngành, có khả năng cạnh tranh và quản trị minh bạch, trong đó có dư địa từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết. Chất lượng công bố thông tin, bảo vệ cổ đông và trách nhiệm của ban lãnh đạo có ý nghĩa rất thực tế: doanh nghiệp càng tạo được niềm tin, khả năng tiếp cận vốn với chi phí hợp lý càng tốt.

Thứ hai là phát triển lực lượng nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt là các quỹ đầu tư, bảo hiểm, quỹ hưu trí và các định chế quản lý tài sản. Nhà đầu tư cá nhân vẫn đóng vai trò rất lớn trong giao dịch, nhưng để thị trường ổn định hơn, cần có thêm những dòng vốn đầu tư dựa trên phân tích và tầm nhìn dài hạn. Cùng với đó là nâng cao chất lượng tư vấn và kiến thức của nhà đầu tư cá nhân.

Thứ ba là tiếp tục hoàn thiện khả năng tiếp cận thị trường, nhất là với nhà đầu tư quốc tế: từ quy trình giao dịch, thanh toán, công bố thông tin đến những vướng mắc liên quan giới hạn sở hữu nước ngoài. Việc chuẩn bị cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, hay CCP, là một bước quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hạ tầng. Sau FTSE, thị trường có thể hướng tới những tiêu chuẩn cao hơn, trong đó có MSCI, nhưng đó phải là kết quả của cải cách thực chất.

Tôi cho rằng, sự phát triển của thị trường chứng khoán không chỉ được đo bằng quy mô hay thanh khoản, mà quan trọng hơn là khả năng giúp doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả và tạo dựng niềm tin để nhà đầu tư gắn bó lâu dài với thị trường.

Mới đây, Quốc hội cũng đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán có hiệu lực từ 1/3/2027, theo ông điều này có tạo cú hích hoàn thiện pháp lý cho thị trường, qua đó giúp thúc đẩy thị trường trong giai đoạn mới không?

Ông Nguyễn Đức Quân Tùng: Tôi đánh giá đây là một bước tiến tích cực và đúng thời điểm. Luật được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2026, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, trong bối cảnh thị trường Việt Nam vừa bước vào giai đoạn mới sau nâng hạng. Điểm đáng chú ý là lần sửa đổi này tạo cơ sở pháp lý cho cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán. Điều đó rất cần thiết khi công nghệ và mô hình kinh doanh tài chính thay đổi nhanh. Cơ quan quản lý có thể cho phép thử nghiệm những sản phẩm, dịch vụ mới trong phạm vi và điều kiện nhất định, đồng thời theo dõi rủi ro trước khi xem xét áp dụng rộng rãi. Đây là cách tiếp cận vừa khuyến khích đổi mới, vừa đặt an toàn và quyền lợi nhà đầu tư lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, Luật tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức thị trường, tiêu chuẩn nhân sự và đơn giản hóa một số thủ tục. Theo tôi, cải cách thủ tục chỉ có ý nghĩa khi đi cùng trách nhiệm giải trình, năng lực quản trị và việc bảo vệ tài sản của khách hàng.

Cùng với đổi mới pháp lý, thị trường cũng đang chuẩn bị những thay đổi lớn về hạ tầng, trong đó có cơ chế đối tác bù trừ trung tâm cho thị trường cơ sở. Đây là một lộ trình triển khai riêng, đòi hỏi hệ thống công nghệ, cơ chế ký quỹ, quy trình nghiệp vụ và các thành viên thị trường phải sẵn sàng; không thể chỉ có quy định mới là vận hành được ngay.

Vì vậy, tôi kỳ vọng Luật mới sẽ tạo thêm động lực, nhưng cú hích thực sự sẽ đến từ chất lượng thực thi: văn bản hướng dẫn rõ ràng, hạ tầng sẵn sàng và các thành viên thị trường đáp ứng được tiêu chuẩn mới.

Trong giai đoạn mới, cùng với việc phân loại và tổ chức tại thị trường cổ phiếu niêm yết, cơ quan quản lý cho biết sẽ xây dựng, tổ chức vận hành và giám sát hiệu quả các thị trường mới, từ đó xây dựng một thị trường vốn hiệu quả và bền vững, ông đánh giá như thế nào về điều này?

Ông Nguyễn Đức Quân Tùng: Tôi cho rằng đây là hướng đi cần thiết để thị trường vốn Việt Nam đáp ứng những nhu cầu mới của nền kinh tế. Nhưng điều quan trọng là phải nhìn rõ mỗi thị trường được hình thành để giải quyết bài toán gì, chứ không chỉ là có thêm một nơi giao dịch. Với thị trường carbon, việc khai trương sàn giao dịch trong nước vào tháng 6/2026 là một bước khởi đầu đáng chú ý. OCBS cũng là một trong những đơn vị đầu tiên được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chấp thuận tham gia hệ thống lưu ký và thanh toán giao dịch tín chỉ carbon từ ngày 26/06/2026, và tiếp đó được Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chấp thuận tham gia hệ thống giao dịch từ ngày 28/08/2026.

Về bản chất, thị trường này giúp hình thành cơ chế giao dịch và xác lập giá đối với hạn ngạch phát thải, tín chỉ carbon. Nếu được tổ chức tốt, nó sẽ tạo thêm động lực kinh tế để doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch và quản lý phát thải hiệu quả hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là dữ liệu phát thải phải đáng tin cậy, cơ chế đo lường và xác minh phải rõ ràng. Với tài sản mã hóa, tôi nhìn nhận việc đưa hoạt động này vào khuôn khổ thí điểm có kiểm soát là phù hợp. Công nghệ có thể tạo ra những mô hình dịch vụ mới, nhưng cũng đặt ra rủi ro về bảo mật, lưu ký tài sản, rửa tiền và bảo vệ nhà đầu tư. Vì vậy, phải đi từng bước thận trọng, minh bạch và có cơ chế giám sát đủ mạnh.

Còn với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, một thị trường chuyên biệt có thể giúp những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao tiếp cận nhà đầu tư phù hợp, dù chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn niêm yết thông thường. Tuy nhiên, cơ chế dành cho nhóm này cũng cần tiêu chuẩn công bố thông tin và cảnh báo rủi ro riêng, bởi nhiều doanh nghiệp chưa có lịch sử lợi nhuận ổn định.

Tôi cho rằng, thước đo thành công của những thị trường mới không phải là số lượng sản phẩm được mở ra, mà là chất lượng hàng hóa, mức độ minh bạch, thanh khoản thực chất và giá trị kinh tế mà chúng tạo ra.

Trong bối cảnh đó, các thành viên trên thị trường cũng sẽ phải thay đổi ra sao để thích ứng với một thị trường vốn phát triển hiệu quả và bền vững trong giai đoạn mới?

Ông Nguyễn Đức Quân Tùng: Theo tôi, ngành chứng khoán đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh rất khác. Trước đây, lợi thế của công ty chứng khoán thường được nhìn qua thị phần môi giới, phí giao dịch hay khả năng cung cấp vốn cho vay ký quỹ. Những yếu tố đó vẫn quan trọng, nhưng sẽ không còn đủ để tạo nên lợi thế bền vững.

Nhà đầu tư ngày nay cần nhiều hơn một nơi để đặt lệnh. Họ cần thông tin đáng tin cậy, tư vấn phù hợp, sản phẩm đa dạng và khả năng quản lý tài sản dài hạn. Doanh nghiệp cũng cần đối tác có thể đồng hành từ tư vấn chiến lược vốn, cấu trúc tài chính đến huy động vốn và kết nối nhà đầu tư. Vì thế, công ty chứng khoán phải đầu tư đồng thời vào năng lực tài chính, chất lượng nhân sự, công nghệ, dữ liệu và quản trị rủi ro. Vốn lớn là điều kiện cần, nhưng hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng dịch vụ mới quyết định năng lực cạnh tranh.