Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (HNX: TIG) đang có những nhịp hồi phục sau chuỗi ngày lao dốc mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch 25/11, cổ phiếu TIG tăng 3,7% lên mốc 2.800 đồng/cổ phiếu, với hơn 4,5 triệu đơn vị được khớp lệnh (tương ứng 2,5% tổng lượng cổ phiếu lưu hành).

Trước đó, cổ phiếu này trải qua chuỗi 6 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 6-13/11. Đáng chú ý, riêng phiên 13/11, thanh khoản TIG đột biến lên hơn 34 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 94 tỷ đồng.

Đà giảm tiếp diễn trong những phiên sau đó, kéo thị giá TIG xuống còn 2.500 đồng/cổ phiếu vào cuối phiên 20/11, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020. So với mức giá 5.100 đồng/cổ phiếu cuối tháng 10, TIG đã mất 51% thị giá chỉ trong vòng ba tuần giao dịch.

Trong văn bản giải trình ngày 12/11, Tập đoàn Đầu tư Thăng Long cho biết diễn biến giảm sàn của cổ phiếu xuất phát từ yếu tố cung cầu trên thị trường.

Doanh nghiệp khẳng định các hoạt động kinh doanh cốt lõi như đầu tư, phát triển bất động sản, năng lượng tái tạo và các dự án khác vẫn được triển khai theo kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Chủ tịch bị bán giải chấp hơn 6 triệu cổ phiếu, con gái đăng ký "bắt đáy"

Trong bối cảnh thị giá lao dốc, ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, liên tiếp bị bán giải chấp cổ phiếu TIG.

Cụ thể, trong phiên 16/11, ông Long bị bán giải chấp 3,5 triệu cổ phiếu, sau đó tiếp tục bị bán thêm 2,7 triệu cổ phiếu trong phiên 19/11.

Tổng cộng, chỉ trong vòng 4 ngày, vị Chủ tịch này đã bị bán giải chấp 6,2 triệu cổ phiếu TIG, qua đó giảm lượng sở hữu từ hơn 38,1 triệu đơn vị xuống còn hơn 31,9 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 19,68% xuống 16,48% vốn điều lệ.

Ngày 19/11, Chứng khoán BIDV (BSC) thông báo dừng bán giải chấp cổ phiếu TIG của ông Nguyễn Phúc Long do đã thu hồi hết nghĩa vụ nợ.

Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Hồ Hương Ly, con gái Chủ tịch Nguyễn Phúc Long, đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu TIG nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 17/11 đến ngày 15/12/2026 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu hoàn tất, bà Ly sẽ nâng lượng sở hữu từ 500.000 cổ phiếu lên 5,5 triệu cổ phiếu, tương đương 2,84% vốn điều lệ. Tạm tính theo thị giá 2.800 đồng/cổ phiếu, bà Ly cần chi khoảng 14 tỷ đồng để thực hiện giao dịch trên.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ghi nhận doanh thu thuần hơn 404 tỷ đồng, giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 5,8 tỷ đồng, giảm 87% so với mức hơn 45 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 5 tỷ đồng, giảm gần 89%