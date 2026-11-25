Ngày 23/11, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng trao quyết định về công tác cán bộ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Theo đó, ông Phạm Quang Tiến - Tổng giám đốc SCB - được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, thay ông Phan Đình Điền nhận nhiệm vụ tại Agribank .

Ông Phạm Quang Tiến từng giữ Giám đốc chi nhánh BIDV Ba Tháng Hai (TP.HCM). Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước chỉ định ông tham gia hội đồng quản trị SCB cùng với các nhân sự từ hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước khi SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Trong quá trình làm việc tại SCB, ông đã giữ chức tổng giám đốc tham gia điều hành và định hướng hoạt động tái cơ cấu, khai thác tài sản…

Bà Vũ Nam Hương, Quyền tổng giám đốc LPBank. (Ảnh: LPB).

Ông Phan Đình Điền - thành viên Hội đồng thành viên Agribank - nhận nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB từ ngày 22/9/2023.

Hiện, SCB đang trong quá trình tái cơ cấu và xử lý các tồn đọng sau khi bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022.

Cũng từ ngày 23/11, theo công bố của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), bà Vũ Nam Hương sẽ đảm nhận vị trí CEO thay ông Vũ Quốc Khánh, người được bổ nhiệm làm Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị. Trên cương vị mới, ông Vũ Quốc Khánh sẽ tiếp tục đồng hành cùng HĐQT trong công tác tư vấn, đóng góp kinh nghiệm quản trị và điều hành.

Bà Vũ Nam Hương, Quyền tổng giám đốc mới của LPBank sinh năm 1983, là Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao như Giám đốc tài chính của Chứng khoán VNDirect; Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Đầu tư IPA và Thành viên HĐQT Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI). Nữ doanh nhân này gia nhập LPBank từ ngày 20/3/2024 trên cương vị Phó tổng giám đốc phụ trách Ngân hàng Doanh nghiệp.

Theo phía LPBank, việc thay đổi nhân sự cấp cao thời điểm này là sự chuẩn bị về năng lực quản trị, điều hành, giúp nhà băng hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

Cuối tháng trước, ngân hàng OCB cũng có tân Tổng giám đốc là ông Dương Đức Hùng, người được giới thiệu có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước đó vài tháng, nhà băng này đưa chuyên gia AI Chris Shayan lên làm Quyền tổng giám đốc nhưng chỉ đương nhiệm khoảng 5 tháng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) cũng công bố thay đổi nhân sự cấp cao từ đầu tháng 11.

Ngày 2/11, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc, thay ông Loic Faussier. Ông Faussier vẫn là cố vấn cấp cao HĐQT SACOMBANK.

Bà Kiều Anh sinh năm 1983, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi gia nhập SACOMBANK, bà từng công tác tại VPBank, LPBank và trải qua nhiều vị trí quản lý như Giám đốc chi nhánh, Giám đốc khu vực, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank - Mã: PCB) cũng vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam giữ chức Quyền Tổng Giám đốc ngân hàng từ ngày 21/11/2026.

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Nam đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ngân hàng (bổ nhiệm từ tháng 7/2017, bổ nhiệm lại vào năm 2021).

Tại SeABank, quá trình chuyển giao nhân sự diễn ra từ tháng 10. Ngày 22/10, ông Lê Văn Tần từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT, nhường vị trí cho bà Trần Thị Thanh Thủy. Ngân hàng đồng thời triển khai thủ tục trình NHNN phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Tần làm Tổng giám đốc, thay ông Lê Quốc Long kết thúc nhiệm kỳ 3 năm.

Đến ngày 23/11, ông Tần chính thức trở lại Ban điều hành trên cương vị Tổng giám đốc, đồng thời giữ chức Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.