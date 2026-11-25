Thị trường chứng khoán rung lắc trong phiên giao dịch 25/11 khi VN-Index giằng co quanh mốc tham chiếu trong phiên sáng trước khi áp lực bán gia tăng về cuối phiên. Kết thúc giao dịch, VN-Index giảm 9,69 điểm (-0,57%) xuống 1.687,45 điểm. Thanh khoản trên HoSE cải thiện, đạt hơn 16.091 tỷ đồng, với hơn 576 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ của thị trường khi áp lực bán ròng gia tăng mạnh, tâm điểm là cổ phiếu VIC với giá trị bán ròng khoảng 4.800 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh hơn 1.000 tỷ đồng.

Tại chiều mua, cổ phiếu VNM được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên HOSE với giá trị 33,1 tỷ đồng. Theo sau, SAB và HCM là hai mã tiếp theo được gom ròng lần lượt 28,7 tỷ đồng và 27,9 tỷ đồng. Ngoài ra, PNJ, HDG và HVN cũng được mua ròng từ 23,3–26,9 tỷ đồng.

(Nguồn: Vietcap)

Ở chiều ngược lại, VIC chịu áp lực bán ròng đột biến với giá trị khoảng 4.800 tỷ đồng,đáng chú ý có hơn 18 triệu cổ phiếu được bán qua giao dịch thỏa thuận. Theo sau, chứng chỉ quỹ FUEVFVND và cổ phiếu MSN bị bán ròng lần lượt 483 tỷ đồng và 123,5 tỷ đồng. Các cổ phiếu VIX, HDB và MCH cũng bị bán ròng từ 42,8–59,5 tỷ đồng.

Trên HNX, giao dịch khối ngoại mua 6,5 tỷ.

Tại chiều mua, IDC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị 25,7 tỷ đồng. Theo sau, HUT và CEO được gom ròng lần lượt 7,2 tỷ đồng và 4,4 tỷ đồng. Ngoài ra, TIG cũng được mua ròng 3,5 tỷ đồng.

(Nguồn: Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với giá trị 24,8 tỷ đồng. Theo sau, SHS bị bán ròng 6,5 tỷ đồng và MBS bị bán ròng 2,4 tỷ đồng. Các cổ phiếu VGS, DXP và BVS cũng bị bán ròng từ 0,5–1,2 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại bán 8 tỷ đồng.

Chiều mua, cổ phiếu TIN được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị 1,5 tỷ đồng. Theo sau, PCB và FOC cùng được mua ròng 0,4 tỷ đồng. Ngoài ra, PHP cũng ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 0,1 tỷ đồng.

(Nguồn: Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị 4,6 tỷ đồng. Theo sau, MSR và QNS bị bán ròng lần lượt 3,6 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng. Cổ phiếu F88 cũng bị bán ròng 1 tỷ đồng, trong khi GCF, MML và SGP ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 0,1 tỷ đồng mỗi mã.