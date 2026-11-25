Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (MCK: BMS) vừa có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 18/11/2026, Chứng khoán Bảo Minh đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu BMS12501 với giá mua lại thực tế hơn 101,6 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá mua lại cả lô thực tế ở mức hơn 203,2 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu mã BMS12501 phát hành ngày 9/9/2025, khối lượng 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm. Như vậy, doanh nghiệp đã tất toán xong lô này chỉ sau 1 năm phát hành.

Nguồn: HNX

Theo phương án được công bố trước đó, Chứng khoán Bảo Minh mua lại nhằm mục đích đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu sử dụng vốn của tổ chức phát hành. Nguồn vốn mua lại hợp pháp của tổ chức phát hành.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/11/2026, BMS chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp sẽ được thông báo chi tiết trong thư mời họp.

Nội dung họp nhằm thông qua miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm, đồng thời bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Trước đó, Chứng khoán Bảo Minh đã công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của 2 Thành viên HĐQT là ông Phan Tấn Thư và bà Nguyễn Thy Phương cùng với lý do cá nhân.

Được biết, ông Phan Tấn Thư sinh năm 1983, trình độ Cử nhân Kinh tế. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc BMS từ tháng 1/2022 và đến tháng 4/2023 được bầu vào HĐQT.

Còn bà Nguyễn Thy Phương được bầu bổ sung vào HĐQT BMS nhiệm kỳ 2023-2028 từ tháng 4/2025.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2026, Chứng khoán Bảo Minh ghi nhận doanh thu hoạt động gần 97,9 tỷ đồng, giảm 39,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, lỗ ròng trong kỳ của doanh nghiệp gần 64,2 tỷ đồng; giảm mạnh 244% so với khoản lãi 44,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả này, phía Chứng khoán Bảo Minh cho biết nguyên nhân là vì doanh thu giảm từ đánh giá lại các tài sản tài chính. Bên cạnh đó, chi phí tăng từ đánh giá lại các tài sản tài chính; chi phí quản lý trong kỳ cũng tăng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BMS ở mức 3.094 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả tăng mạnh từ gần 364 tỷ đồng lên mức gần 828 tỷ đồng. Trong đó vay nợ ngắn hạn chiếm phần lớn, ở mức hơn 621 tỷ đồng.