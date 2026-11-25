Sáng ngày 19/11, tại hội trường tỉnh Stung Treng, Ngài Ung Sam Ath - Quốc vụ khanh Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Vương quốc Campuchia và Ngài Sor Soputra - Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng đã đồng chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn HAGL do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Giám đốc dẫn đầu.

Tại cuộc họp, HAGL đã báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh Stung Treng và định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp của tập đoàn trong giai đoạn tới. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản cùng tỉnh Stung Treng đánh giá cao các dự án của HAGL đã được triển khai hiệu quả, thực chất.

Đối với việc mở rộng đầu tư, Bộ Nông nghiệp và tỉnh Stung Treng thống nhất chủ trương giao 6.900 ha đất cho HAGL phát triển dự án nông lâm nghiệp kết hợp xây dựng nhà máy chế biến nông lâm sản. Dự án được kỳ vọng góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu bền vững cho các nhà máy chế biến nông lâm sản xuất khẩu, tạo công ăn việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.

Khởi công Sân vận động Stung Treng - Hoàng Anh Gia Lai trị giá 2 triệu USD

Không chỉ tập trung vào sản xuất kinh doanh, HAGL còn chú trọng đầu tư vào các công trình an sinh xã hội. Chiều cùng ngày, chính quyền tỉnh Stung Treng đã long trọng tổ chức Lễ khởi công Sân vận động Stung Treng - Hoàng Anh Gia Lai theo nghi thức truyền thống. Tham dự buổi lễ có Tỉnh trưởng Sor Soputra, Chủ tịch HĐQT HAGL Đoàn Nguyên Đức cùng đông đảo lãnh đạo, công chức, học sinh, sinh viên và người dân địa phương.

Đây là công trình được xây dựng theo đề xuất của tỉnh Stung Treng, trên diện tích 2 ha, với tổng vốn đầu tư 2 triệu USD do HAGL tài trợ. Dự án bao gồm mặt sân đạt tiêu chuẩn quốc tế, khán đài sức chứa 2.000 chỗ ngồi cùng hệ thống các phòng chức năng đồng bộ.

Sự kiện không chỉ thể hiện sự hỗ trợ thiết thực đối với phát triển lĩnh vực thể thao tại tỉnh Stung Treng, mà còn phản ánh sự đóng góp tích cực của khu vực kinh tế tư nhân trong việc nâng cao phúc lợi xã hội, đồng thời củng cố tình hữu nghị và quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Campuchia và Việt Nam.

Phối cảnh sân vận động Stung Treng - Hoàng Anh Gia Lai

Dự án Sân vận động Stung Treng - Hoàng Anh Gia Lai được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trung tâm thể thao quan trọng của tỉnh Stung Treng, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng và từng bước phát triển năng lực thể thao của thế hệ trẻ tại địa phương. Các đại biểu tham dự buổi lễ đều bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi địa phương sắp có một sân vận động khang trang, hiện đại, phục vụ nhu cầu tập luyện và tổ chức các giải đấu trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Tỉnh trưởng Sor Soputra gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ông đánh giá công trình không chỉ nâng cao đời sống văn hóa, xã hội cho người dân mà còn là minh chứng cho bước tiến tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Gia Lai - Stung Treng nói riêng, cũng như giữa doanh nghiệp Việt Nam với Campuchia nói chung.

Về phía doanh nghiệp, Tổng Giám đốc HAGL Nguyễn Xuân Thắng cho biết hoạt động đầu tư tại Campuchia đang có nhiều thuận lợi nhờ các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa chính phủ hai nước cũng như giữa hai tỉnh Gia Lai và Stung Treng. Ông nhấn mạnh, HAGL luôn đặt trách nhiệm về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) lên hàng đầu. Việc tài trợ Dự án Sân vận động Stung Treng - Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa khẳng định cam kết của tập đoàn trong việc đồng hành phát triển cùng địa phương và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng sở tại.