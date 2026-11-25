Đợt bán tháo kéo giá vàng xuống mức thấp nhất trong 14 tháng đang khiến ngay cả những tổ chức từng đặt nhiều kỳ vọng vào kim loại quý phải thay đổi chiến lược.

BCA Research, tổ chức nghiên cứu đầu tư độc lập có trụ sở tại Montreal (Canada), vừa chấm dứt chiến lược mua vàng được duy trì suốt 4 năm qua.

Trong báo cáo công bố ngày 20/11, bà Roukaya Ibrahim, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại BCA Research, cho biết đã chuyển sang quan điểm trung lập sau khi giá vàng xuyên thủng ngưỡng dừng lỗ 3.700 USD/ounce.

Đây là lần đầu tiên vị thế mua vàng bị đóng kể từ khi chiến lược này được thiết lập vào ngày 10/11/2022, với mức sinh lời lên tới 113% trong vòng 4 năm.

Vì sao BCA Research quyết định đứng ngoài thị trường?

Theo BCA Research, sự trở lại mạnh mẽ của đồng USD đang trở thành rào cản lớn nhất đối với triển vọng giá vàng trong ngắn hạn.

Khả năng chống chịu của nền kinh tế Mỹ cho phép Cục Dự trữ Liên bang (Fed) duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn hơn các ngân hàng trung ương khác. Các chuyên gia của BCA nhận định chỉ số USD Index vẫn có dư địa tăng lên 105 điểm trước khi đạt đỉnh.

Không chỉ đối mặt với sức ép từ đồng USD và lợi suất thực, thị trường vàng còn tiềm ẩn rủi ro từ lượng vàng khổng lồ đang được nắm giữ tại các quỹ ETF.

Nhu cầu đầu tư vàng vật chất đã suy yếu, đặc biệt tại Ấn Độ. Nếu dòng vốn ETF cũng đảo chiều, lượng vàng mà các quỹ đang nắm giữ có thể trở thành nguồn cung lớn, kéo giá xuống thấp hơn.

Thực tế, chỉ trong 4 phiên giao dịch từ ngày 18-23/11, SPDR Gold Trust – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – đã bán ra hơn 17 tấn vàng, giảm lượng nắm giữ xuống còn 1.031,3 tấn.

Chờ thời điểm quay trở lại

Dù quyết định đứng ngoài thị trường, BCA Research chưa từ bỏ triển vọng tăng giá dài hạn của vàng.

Tổ chức này cho rằng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố mang tính cấu trúc, giúp hạn chế mức độ sụt giảm của kim loại quý.

BCA Research cũng không xem một chu kỳ thắt chặt tiền tệ mạnh và kéo dài của Fed là kịch bản cơ sở. Áp lực lạm phát liên quan đến thuế quan, năng lượng và bán dẫn được kỳ vọng sẽ dịu bớt trong năm 2027.

Khi chu kỳ tăng lãi suất kết thúc, lợi suất thực có thể đạt đỉnh, qua đó loại bỏ một trong những trở ngại lớn nhất đối với vàng.

Sau khi khép lại chiến lược đầu tư kéo dài 4 năm, BCA Research sẽ chờ đồng USD đạt đỉnh để tìm kiếm cơ hội thiết lập lại vị thế mua vàng.