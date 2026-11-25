Đà phục hồi của giá vàng thế giới nhanh chóng bị dập tắt khi kim loại quý này quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 24/11.

Theo dữ liệu từ sàn Kitco, giá vàng giao ngay đóng cửa phiên thứ Ba giảm khoảng 2% xuống còn 3.556 USD/ounce, có thời điểm lùi về sát 3.550 USD/ounce. Sang đầu phiên giao dịch ngày 25/11, giá vàng tiếp tục suy yếu, xuống quanh 3.550USD/ounce.

Đáng chú ý, giữa lúc giá vàng tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bất ngờ có động thái khác với những phiên giao dịch trước đó.

Theo dữ liệu từ muavangbac.vn, trong phiên 24/11, SPDR Gold Trust không thực hiện giao dịch mua bán vàng nào, giữ nguyên lượng nắm giữ ở mức 1.031 tấn. Động thái này chấm dứt chuỗi 4 phiên bán ra liên tiếp của quỹ. Trước đó, trong các phiên từ 18-23/11, SPDR Gold Trust đã bán tổng cộng 17,38 tấn vàng, đưa lượng nắm giữ xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11.

Tuy nhiên, việc quỹ vàng lớn nhất thế giới tạm dừng bán chưa đồng nghĩa với việc dòng vốn đầu tư đã đảo chiều, khi quỹ vẫn chưa có động thái mua trở lại.

Giá vàng tiếp tục đối mặt với nhiều sức ép

Những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục gây bất lợi cho thị trường vàng. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đã phản ánh đầy đủ khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12, đồng thời ghi nhận xác suất 2% cho kịch bản tăng 50 điểm cơ bản.

Bên cạnh đó, sự suy yếu trở lại của nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ cũng làm gia tăng áp lực thanh lý tài sản, khi nhà đầu tư phải huy động tiền mặt để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Tâm điểm chú ý hiện nay là báo cáo lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dữ liệu có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng lãi suất trong thời gian tới.

Trong khi đó, một tổ chức từng duy trì quan điểm tích cực về vàng suốt 4 năm cũng vừa thay đổi lập trường.

Theo Kitco, bà Roukaya Ibrahim, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại BCA Research, đã chuyển sang quan điểm trung lập đối với vàng sau khi vị thế mua bị kích hoạt ngưỡng cắt lỗ tại vùng giá dưới 3.700 USD/ounce.

Đáng chú ý, chiến lược mua vàng của BCA Research đã mang lại mức sinh lời 113% kể từ khi được thiết lập vào tháng 11/2022.

Chuyên gia này cho rằng sức mạnh của đồng USD đang trở thành lực cản lớn đối với giá vàng. Lượng vàng lớn đang được nắm giữ tại các quỹ ETF cũng tiềm ẩn nguy cơ trở thành nguồn cung đáng kể nếu dòng vốn tiếp tục rút ra trong những tháng tới.