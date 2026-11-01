Dòng tiền có xu hướng chọn lọc ở nhóm cổ phiếu bất động sản midcap

Sau thời gian dài miệt mài dò đáy, nhóm cổ phiếu bất động sản midcap đang có dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ. Nhiều cổ phiếu như HDC, TAL, TCH, CEO,… thậm chí còn ghi nhận mức tăng 2 con số từ đầu tháng 11, ấn tượng hơn nhiều so với VN-Index. Xét theo nhóm ngành, bất động sản dân cư nằm trong nhóm có mức tăng nổi bật, cùng với chứng khoán.

Tuy nhiên, đà tăng chưa lan tỏa trên diện rộng khi chỉ khoảng 40% số cổ phiếu ghi nhận mức tăng giá. Điều này cho thấy dòng tiền có sự chọn lọc, tập trung vào một số nhóm ngành và cổ phiếu thay vì tạo ra nhịp tăng đồng loạt.

Sự phân hóa không chỉ thể hiện qua diễn biến giá cổ phiếu mà còn gắn với năng lực và lợi thế riêng của từng doanh nghiệp. Theo Luật sư Phạm Thanh Tuấn, chuyên gia pháp lý bất động sản, lợi thế của doanh nghiệp hiện nay không còn nằm đơn thuần ở việc tích lũy quỹ đất, mà ở khả năng chuyển hóa quỹ đất và các dự án đang sở hữu thành nguồn lực có thể triển khai trên thực tế. Năng lực hoàn thiện pháp lý, tổ chức triển khai và đưa dự án vào khai thác giữ vai trò quan trọng trong việc xác lập lợi thế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bất động sản.

Chính vì thế, bên cạnh diễn biến về giá, tiến độ hoàn thiện và bàn giao dự án là yếu tố được thị trường theo dõi trong giai đoạn cuối năm. Với doanh nghiệp bất động sản, việc hoàn thành các hạng mục xây dựng, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch kinh doanh cũng như thời điểm ghi nhận doanh thu.

Lãi suất hạ nhiệt, kết quả kinh doanh phản ánh sự phân hoá

Bên cạnh tiến độ dự án, mặt bằng lãi suất và kết quả kinh doanh là những yếu tố tác động trực tiếp đến triển vọng của nhóm cổ phiếu bất động sản trong giai đoạn cuối năm.

Ngày 21/10/2026, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn 9736/NHNN-CSTT, yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai giải pháp giảm lãi suất huy động và cho vay. Theo thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, đến đầu tháng 11, lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản vay mới đã giảm khoảng 0,2-0,5 điểm phần trăm so với trước đó. Một số ngân hàng cũng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi, với lãi suất vay mua nhà khoảng 9%/năm trong 12 tháng đầu. Mặt bằng lãi suất thấp hơn góp phần giảm chi phí vốn và cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng, tạo thêm điều kiện cho hoạt động mua bán bất động sản.

Ở góc độ doanh nghiệp, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự tăng trưởng tại một số doanh nghiệp bất động sản midcap. Điển hình, Taseco Land (HOSE: TAL) ghi nhận doanh thu thuần 2.486,63 tỷ đồng, tăng 14,54% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 510,84 tỷ đồng, tăng 80,28%. Tỷ trọng bất động sản của TAL được bàn giao cuối năm chiếm phần lớn, đóng góp chính trong kế hoạch tăng lợi nhuận gấp 270% so với năm trước.

Trong khi đó, Hoàng Huy (HOSE: TCH) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực nhờ hoạt động bàn giao các dự án bất động sản, với doanh thu quý III tăng 466% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gấp 13,4 lần cùng kỳ. Một doanh nghiệp bất động sản khác là SJ Group (HOSE: SJS) cũng ghi nhận doanh thu 9 tháng tăng 585%, đạt 2.543 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 718%, đạt 1.432 tỷ đồng.

Có thể thấy, ở giai đoạn cuối năm, nhóm cổ phiếu bất động sản midcap trước cơ hội đón nhận sự cải thiện của thanh khoản thị trường, mặt bằng lãi suất và hoạt động bàn giao dự án. Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi giữa các doanh nghiệp không đồng đều.

Khả năng hoàn thiện pháp lý, triển khai dự án đúng tiến độ, duy trì sức bán và ghi nhận doanh thu sẽ quyết định chất lượng tăng trưởng của từng doanh nghiệp, đây cũng là những yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các cổ phiếu trong nhóm, thay vì chỉ dựa vào nhịp phục hồi chung của thị trường.

Về dài hạn, báo cáo mới đây của Vietcap cho rằng các cải cách pháp lý trong ngành bất động sản phản ánh định hướng nhất quán của Chính phủ trong việc điều chỉnh chính sách, với trọng tâm xuyên suốt là nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tính minh bạch, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở.

Các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh và năng lực triển khai dự án có vị thế thuận lợi để phát triển và khai thác thương mại quỹ đất. Khi các luật sửa đổi có hiệu lực, điều này có thể tiếp tục hỗ trợ tiến độ triển khai dự án và mở ra các cơ hội phát triển mới.