Theo tóm tắt cuộc họp nhà đầu tư công bố mới đây, Chứng khoán VNDIRECT cho biết FPT Software dự kiến đạt doanh thu 10.300 tỷ đồng trong quý IV/2026, tăng 9,5% so với quý trước và 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu đạt được, đây sẽ là mức doanh thu theo quý cao nhất từ trước đến nay, đưa doanh thu cả năm lên khoảng 38.200 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2025.

Kỳ vọng này xuất hiện trong bối cảnh hoạt động công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài của FPT đang trải qua giai đoạn tăng trưởng chậm lại. Trong quý III, doanh thu mảng này đạt 9.600 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 16,3% trong quý II.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ thị trường Nhật Bản, nơi khách hàng trì hoãn gia hạn hợp đồng khoảng một quý khi FPT chuyển từ mô hình tính phí theo thời gian và nguồn lực sang các hợp đồng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), gắn với kết quả đầu ra.

FPT Software kỳ vọng doanh thu lập kỷ lục trong quý IV

Tại Nhật Bản, thị trường đóng góp 44% doanh thu CNTT nước ngoài, doanh thu quý III tăng 8,3% lên 4.300 tỷ đồng, giảm tốc đáng kể so với mức tăng 24,8% trong quý II. Tuy nhiên, tín hiệu phục hồi đã xuất hiện khi doanh thu tháng 10 tăng trưởng 22%.

Đáng chú ý, việc ứng dụng AI đang giúp FPT cải thiện hiệu quả triển khai dự án. Theo VNDIRECT, AI giúp rút ngắn 40% thời gian thực hiện, giúp khách hàng Nhật Bản tiết kiệm 10–20% chi phí, trong khi FPT giữ lại 20–30 điểm phần trăm lợi ích tăng thêm.

Tỷ trọng doanh thu từ mô hình tính phí theo thời gian và nguồn lực truyền thống tại Nhật Bản đã giảm từ 63,7% trong quý I xuống 54,5% trong quý III. Ngược lại, doanh thu từ các dịch vụ AI-First chiếm hơn 35%, so với mức 10% hồi đầu năm.

Ở các thị trường khác, kết quả kinh doanh ghi nhận sự phân hóa. Doanh thu tại Mỹ giảm 8% xuống 1.900 tỷ đồng trong quý III, đánh dấu quý sụt giảm thứ ba liên tiếp do khách hàng thận trọng chi tiêu và rút ngắn thời hạn hợp đồng. Trong khi đó, châu Âu tăng trưởng 28% lên 1.200 tỷ đồng, còn khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC) tăng 15,5% lên 2.200 tỷ đồng.

Dù vậy, VNDIRECT dự báo hoạt động kinh doanh FPT Software sẽ tăng trưởng tại tất cả các thị trường trong quý IV, dẫn đầu bởi Nhật Bản với mức tăng 13,3% và khu vực châu Âu – Trung Đông tăng 24,3%.

Bước sang năm 2027, FPT Software đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu ký mới từ 15–20%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận trong ngắn hạn dự kiến tiếp tục chịu áp lực từ đồng yen mất giá, chi phí đầu tư AI và đào tạo lại nhân sự.

Hai cụm GPU đạt 95% công suất, doanh thu quy đổi 1.000 tỷ đồng/năm

Trong khi hoạt động CNTT nước ngoài chững lại, thị trường trong nước đang trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh doanh của FPT.

Theo VNDIRECT, doanh thu CNTT trong nước quý III tăng 43% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng tới 120%. Biên lợi nhuận trước thuế theo đó cải thiện từ 5,5% lên 8,5%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu mảng này đạt 7.000 tỷ đồng, tăng 29,8%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 542 tỷ đồng, tăng 108,5% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng đến từ các hợp đồng chuyển đổi số lớn với Chính phủ, doanh nghiệp và hoạt động triển khai AI Factory.

Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng công suất tại hai cụm GPU của FPT đã đạt 95%, với doanh thu quy đổi theo tốc độ thường niên khoảng 1.000 tỷ đồng, chủ yếu nhờ nhu cầu AI chủ quyền. Đây là mức doanh thu quy đổi theo tốc độ hiện tại, không phải doanh thu thực tế đã ghi nhận trong cả năm.

Dù hoạt động AI ghi nhận những kết quả tích cực, VNDIRECT lưu ý quá trình chuyển đổi vẫn tạo áp lực lên biên lợi nhuận của FPT. Theo đó, lực lượng lao động phục vụ các hệ thống công nghệ truyền thống và các dự án AI dự kiến tiếp tục vận hành song song đến hết năm 2027, trước khi biên lợi nhuận dần bình thường hóa.

Về kết quả kinh doanh chung, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu khoảng 40.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.800 tỷ đồng, tăng 17%, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 7.800 tỷ đồng, tăng 13,3%.