Trái ngược với diễn biến hồi phục của thị trường chứng khoán trong phiên 23/11, cổ phiếu DCL của CTCP Dược phẩm Cửu Long (mã: DCL) tiếp tục chìm trong sắc xanh lơ khi giảm hết biên độ xuống mức 33.000 đồng/cổ phiếu.

Đây đã là phiên giảm sàn thứ 4 liên tiếp của DCL kể từ ngày 18/11. Chỉ sau 4 phiên, thị giá cổ phiếu này đã lao dốc 25% từ vùng giá 44.000 đồng/cổ phiếu, kéo vốn hóa doanh nghiệp giảm hơn 800 tỷ đồng, xuống còn khoảng 2.410 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thanh khoản cổ phiếu DCL ngày càng cạn kiệt trong bối cảnh áp lực bán áp đảo. Nếu như phiên giảm sàn đầu tiên ghi nhận hơn 219.000 cổ phiếu được khớp lệnh, con số này giảm xuống còn 23.400 đơn vị trong phiên 19/11 và 5.100 đơn vị trong phiên 20/11.

Đến phiên 23/11, chỉ vỏn vẹn 1.600 cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch chưa tới 53 triệu đồng, trong khi lượng dư bán giá sàn lên tới hơn 11,1 triệu đơn vị, tương đương hơn 15% lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.

Trước nhịp lao dốc này, cổ phiếu DCL từng có thời điểm giao dịch ở vùng giá 53.000 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 10. So với mức giá trên, DCL đã mất gần 38% thị giá.

Lỗ quý 3 tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 của Dược phẩm Cửu Long ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 339 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 40 tỷ đồng, tăng 14%.

Tuy nhiên, đà tăng của doanh thu không đủ bù đắp sự gia tăng của các khoản chi phí. Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 56% lên hơn 20 tỷ đồng, gần như toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng cũng tăng mạnh 68% lên hơn 32 tỷ đồng.

Kết quả, Dược phẩm Cửu Long báo lỗ sau thuế 18,3 tỷ đồng trong quý 3/2026, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 5,8 tỷ đồng. Khoản lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ lên tới 18,5 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, bên cạnh biến động các khoản chi phí tại công ty mẹ, kết quả kinh doanh của các công ty con sau khi loại trừ giao dịch nội bộ cũng khiến lợi nhuận hợp nhất giảm thêm 8 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Dược phẩm Cửu Long ghi nhận doanh thu thuần gần 949 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Doanh nghiệp lỗ sau thuế gần 18 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi hơn 16 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.