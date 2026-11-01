SCB có chủ tịch mới

Ngày 23/11, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng trao quyết định về công tác cán bộ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Theo đó, ông Phạm Quang Tiến - Tổng giám đốc SCB - được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, thay ông Phan Đình Điền nhận nhiệm vụ tại Agribank.

Ông Phạm Quang Tiến từng giữ Giám đốc chi nhánh BIDV Ba Tháng Hai (TPHCM). Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước chỉ định ông tham gia hội đồng quản trị SCB cùng với các nhân sự từ hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước khi SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Trong quá trình làm việc tại SCB, ông đã giữ chức tổng giám đốc tham gia điều hành và định hướng hoạt động tái cơ cấu, khai thác tài sản…

Ông Phan Đình Điền - thành viên Hội đồng thành viên Agribank - nhận nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB từ ngày 22/9/2023.

Hiện, SCB đang trong quá trình tái cơ cấu và xử lý các tồn đọng sau khi bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022.

Ông Phạm Quang Tiến (trái) nhận Quyết định bổ nhiệm. Ảnh: SBV

LPBank bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã HOSE: LPB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới. Theo đó, HĐQT LPBank bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương vào vị trí quyền Tổng giám đốc, hiệu lực từ ngày 23/11/2026.

Tân quyền Tổng giám đốc Vũ Nam Hương sinh năm 1983, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và thị trường vốn.

Trong quá trình công tác, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao như Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính, Giám đốc Tài chính Công ty CP Chứng khoán VNDirect; Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA, Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Bà Vũ Nam Hương gia nhập LPBank từ ngày 20/3/2024 trên cương vị Phó tổng Giám đốc phụ trách Ngân hàng Doanh nghiệp. Trong quá trình công tác, bà cũng được phân công phụ trách Khối Thị trường & Quản trị Tài chính cùng nhiều vị trí, nhiệm vụ quan trọng khác trong hệ thống.

LPBank bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương vào vị trí quyền Tổng giám đốc. Ảnh: LPB

Dưới sự phụ trách của bà, mảng Ngân hàng Doanh nghiệp và Khối Thị trường & Quản trị Tài chính đã có những kết quả tích cực trong nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi và mở rộng hợp tác sâu rộng cùng các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Cùng ngày, ông Vũ Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao HĐQT. Trên cương vị mới, ông tiếp tục đồng hành cùng HĐQT trong công tác tư vấn, đóng góp kinh nghiệm quản trị và điều hành, góp phần bảo đảm tính kế thừa, ổn định trong hoạt động của ngân hàng, đồng thời hỗ trợ triển khai các định hướng chiến lược trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

SeABank bổ nhiệm làm Tổng giám đốc mới

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành.

Cụ thể, ngày 23/11/2026, HĐQT SeABank đã ban hành quyết định bầu ông Lê Văn Tần, Thành viên HĐQT, giữ chức Phó chủ tịch HĐQT ngân hàng kể từ ngày 23/11/2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng ngày, HĐQT SeABank cũng quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Tần giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của ngân hàng kể từ ngày 25/11/2026, với thời hạn bổ nhiệm 2 năm.

Việc bổ nhiệm được thực hiện trên cơ sở chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước tại Văn bản số 10722/NHNN-QLGS ngày 18/11/2026.

Như vậy, kể từ ngày 25/11, ông Lê Văn Tần sẽ đồng thời đảm nhiệm hai vị trí Phó chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc SeABank.

Bà Trần Thị Thanh Thủy- Chủ tịch HĐQT SeABank và ông Lê Văn Tần - Tân Tổng giám đốc SeABank. (Ảnh: SSB)

Ông Lê Văn Tần sinh năm 1970, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Nam Columbia (Columbia Southern University). Ông là nhân sự có thâm niên lâu năm trong bộ máy quản trị SeABank, từng trải qua các vị trí Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐQT. Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tại thời điểm đó, ông Tần đã có hơn 14 năm kinh nghiệm đảm nhiệm các chức vụ trong HĐQT ngân hàng.

Đáng chú ý, cách đây khoảng một tháng, ngày 22/10/2026, HĐQT SeABank đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Văn Tần, đồng thời bầu bà Trần Thị Thanh Thủy giữ chức vụ này. Ngay tại thời điểm đó, SeABank cũng công bố kế hoạch trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc bổ nhiệm ông Tần làm Tổng giám đốc thay ông Lê Quốc Long.

Về phía ông Lê Quốc Long, HĐQT SeABank quyết định cho ông thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 25/11/2026 do kết thúc nhiệm kỳ được bổ nhiệm. Sau khi rời ghế Tổng giám đốc, ông Long không còn giữ chức vụ nào tại ngân hàng.

Sacombank có quyền tổng giám đốc mới

Ngày 2/11, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, HoSE: STB) công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao vào vị trí quyền Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị Sacombank vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó tổng giám đốc đảm nhiệm chức vụ quyền Tổng giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng kể từ ngày 2/11.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh đảm nhiệm chức vụ quyền Tổng giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng. Ảnh: STB

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, là thạc sĩ quản trị kinh doanh (Học viện Ngân hàng), có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi gia nhập Sacombank, bà từng công tác tại các tổ chức tín dụng lớn như VPBank, LPBank và trải qua nhiều vị trí quản lý như giám đốc chi nhánh, Giám đốc Khu vực, trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc.

Cùng thời điểm, ông Loic Faussier thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng trên cương vị Cố vấn cấp cao Hội đồng Quản trị.