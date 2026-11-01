CTCP Nguyên liệu Á Châu AIG (mã: AIG) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026. Thời hạn gửi phiếu biểu quyết trước 17h ngày 4/12/2026.

Theo phương án trình cổ đông, AIG dự kiến phát hành tối đa hơn 9,8 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 5% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu AIG đóng cửa tại mức 40.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá phát hành ESOP thấp hơn khoảng 75% so với thị giá hiện tại.

Đối tượng được tham gia chương trình bao gồm thành viên HĐQT, người điều hành, người quản lý và cán bộ nhân viên của AIG cùng các công ty con thuộc tập đoàn.

Số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm, trong đó 40% được tự do chuyển nhượng sau một năm và 60% còn lại sau hai năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2027, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Nếu hoàn tất, AIG dự kiến thu về hơn 98 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ gần 1.962 tỷ đồng lên 2.060 tỷ đồng. Mục đích phát hành nhằm tăng cường sự gắn kết của đội ngũ nhân sự chủ chốt và bổ sung vốn cho hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng thời, Asia Group cũng thực hiện xin ý kiến cổ đông thông qua tổng mức thù lao, thưởng, lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ năm 2027 được giữ nguyên như mức đã phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Với hơn 20 năm hoạt động, AIG là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng nguyên liệu và giải pháp nguyên liệu phục vụ ngành thực phẩm, đồ uống tại Việt Nam. AIG là đối tác cung cấp nguyên liệu cho hàng loạt thương hiệu lớn trong và ngoài nước như Vinamilk, Masan Consumer, Trung Nguyên, Nestlé, Unilever, TH True Milk, Nutifood...

Doanh nghiệp chính thức đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM từ ngày 11/11/2024. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, AIG cũng hé lộ mục tiêu chuyển sang niêm yết trên HoSE trong năm 2027.

Lãi gần 1.200 tỷ đồng sau 9 tháng, nắm hơn 3.300 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2026, AIG ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.357 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng khoảng 14% lên 766 tỷ đồng, đưa biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 16,2% lên 17,6%.

Kết quả, AIG báo lãi trước thuế hơn 454 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 375 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 22% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 300 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh tích cực đến từ sự cải thiện về doanh số bán hàng, trong khi giá nguyên vật liệu sản xuất đầu vào có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, AIG ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.578 tỷ đồng, tăng 13%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.200 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ, đồng thời vượt kết quả thực hiện của cả năm 2025.

Năm 2026, AIG đặt mục tiêu doanh thu 16.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.260 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 75% kế hoạch doanh thu và 95% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của AIG đạt gần 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 3.340 tỷ đồng, chiếm gần 26% tổng tài sản.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể, đạt hơn 1.178 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm gần 61 tỷ đồng.