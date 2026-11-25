Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh. Theo đó, tài sản thu giữ là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất rộng 707m2 tại thôn Bàu Ốc Hạ, xã Cẩm Hà, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng.

Khu đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 25/2/2011 do Công ty TNHH MTV Mai Linh Hội An, nay là Công ty TNHH Mai Linh Hội An đứng tên sở hữu. Thời gian thu giữ dự kiến vào ngày 11/12/2026.

Nguồn: LPBank

LPBank cho biết ngày 2/10/2026, ngân hàng đã yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh và Công ty TNHH Mai Linh Hội An tự nguyện bàn giao tài sản để xử lý, thu hồi nợ. Tuy nhiên, các bên không thực hiện theo yêu cầu. Do đó, LPBank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật và các thỏa thuận đã ký kết.

Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh được thành lập tháng 7/2018 do ông Hồ Huy làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ xấp xỉ 1.729 tỷ đồng.

Tháng 5/2026, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp được đổi sang Giám đốc Đồng Ngọc Danh. Cập nhật mới nhất tháng 11/2026, bà Trần Thị Diễm Trang giữ chức Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Đáng chú ý, tại thời điểm này, doanh nghiệp giảm số người lao động từ 5.500 người xuống còn 120 người.

Thương hiệu Mai Linh được ông Hồ Huy thành lập năm 1993, từng là một trong những hãng taxi lớn nhất Việt Nam. Ở thời kỳ đỉnh cao, hãng taxi này có tới hàng chục nghìn tài xế và doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Được biết, ông Hồ Huy hiện vẫn đứng tên hàng loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái Mai Linh như: Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Mai Linh, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An ninh thủ đô, Công ty TNHH Mai Linh Phú Thọ, Công ty TNHH Mai Linh Hưng Yên, Công ty TNHH An Cư Mai Linh, Công ty TNHH Chợ Lớn Ta Xi, Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Tốc Hành Mai Linh Hà Nội, Công ty TNHH Mai Linh Hội An....