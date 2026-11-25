Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 10/2026 của FiinGroup, hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu chững lại đáng kể khi tổng giá trị phát hành mới chỉ đạt 46.700 tỷ đồng, giảm 38,3% so với tháng trước và giảm 31,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khoảng 96% giá trị phát hành được thực hiện qua kênh riêng lẻ. Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về quy mô huy động vốn với giá trị phát hành đạt 35.100 tỷ đồng, chiếm khoảng 75% toàn thị trường, dù giảm 22,5% so với tháng trước.

Đáng chú ý, trong khi phần lớn các lô trái phiếu ngân hàng có quy mô phát hành lớn trong tháng 10 ghi nhận mức lãi suất trên 8%/năm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) xuất hiện với hai lô trái phiếu có mức lãi suất thấp hơn đáng kể.

Cụ thể, theo dữ liệu của FiinGroup, ngày 20/10, SHB phát hành lô trái phiếu SHBS12601 trị giá 2.587 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, với lãi suất cố định 2,9%/năm. Cùng ngày, ngân hàng phát hành thêm lô trái phiếu SHBS12602 trị giá 2.006 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất cố định 3,2%/năm.

Tổng giá trị phát hành của hai lô trái phiếu đạt 4.593 tỷ đồng. Cả hai đều được phát hành theo hình thức riêng lẻ và không có tài sản bảo đảm.

Đáng chú ý, hai lô trái phiếu trên được SHB phát hành bằng đồng đô la Singapore (SGD), niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST), được bảo lãnh thanh toán bởi Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF) – quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) – và được S&P Global Ratings xếp hạng tín nhiệm AA. Đây là những yếu tố giúp lý giải sự chênh lệch về lãi suất so với các lô trái phiếu phát hành bằng VND trên thị trường trong nước.

Mức lãi suất này có sự chênh lệch lớn so với các lô trái phiếu được nhiều ngân hàng khác phát hành trong cùng tháng. Đơn cử, BIDV phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định 8,2%/năm. Techcombank huy động 3.000 tỷ đồng thông qua một lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 8,8%/năm.

Trong khi đó, Ngân hàng Phương Đông (OCB) phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn lần lượt là 2 năm và 3 năm, cùng mức lãi suất cố định 9%/năm.

Theo FiinGroup, hai lô trái phiếu có lãi suất thấp của SHB là yếu tố giúp lãi suất phát hành bình quân của nhóm ngân hàng trong tháng 10 giảm xuống còn 8,1%/năm, thấp hơn 0,8 điểm phần trăm so với tháng trước.

Ở chiều ngược lại, lãi suất phát hành bình quân của nhóm bất động sản tăng 1,1 điểm phần trăm, lên 12,5%/năm, chủ yếu đến từ các lô trái phiếu phát hành trong nước của Vinhomes và Becamex IDC (BCM). Tuy nhiên, FiinGroup lưu ý biến động lãi suất trong tháng chưa thực sự phản ánh xu hướng chi phí huy động vốn trên diện rộng.

Ngân hàng giảm phát hành, tăng mua lại trái phiếu trước hạn

Xét chung 10 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới trên toàn thị trường đạt 509.100 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cơ cấu huy động vốn ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành.

Trong khi giá trị phát hành của nhóm ngân hàng giảm 20,3%, xuống còn 274.700 tỷ đồng, nhóm phi ngân hàng ghi nhận mức tăng 48,9%, đạt 234.400 tỷ đồng, chủ yếu nhờ sự gia tăng phát hành của các doanh nghiệp bất động sản.

Trái ngược với diễn biến phát hành mới, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn của các ngân hàng lại tăng mạnh so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng, nhóm ngân hàng đã mua lại 233.500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, tăng 19,6% so với cùng kỳ và chiếm gần 88% tổng giá trị mua lại trước hạn trên toàn thị trường.

Riêng trong tháng 10, giá trị mua lại trước hạn của các ngân hàng đạt 22.400 tỷ đồng, giảm 16,5% so với tháng trước nhưng vẫn chiếm gần 94% tổng giá trị mua lại của toàn thị trường.

Tính đến cuối tháng 10/2026, dư nợ trái phiếu của nhóm ngân hàng đạt 703.000 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước. Dù hoạt động phát hành mới chững lại, lượng vốn huy động vẫn cao hơn tổng giá trị trái phiếu đáo hạn và mua lại trước hạn, qua đó giúp duy trì đà tăng trưởng dư nợ.

Với tỷ trọng 47,7%, ngân hàng tiếp tục là nhóm ngành có dư nợ lớn nhất trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam, hiện có quy mô khoảng 1,48 triệu tỷ đồng.