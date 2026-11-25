Cổ phiếu KLB của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) trở thành tâm điểm chú ý trong nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên giao dịch ngày 25/11 khi bất ngờ tăng kịch trần 6,86% lên 10.900 đồng/cổ phiếu.

Không chỉ bứt phá về thị giá, KLB còn ghi nhận sự đột biến về thanh khoản với hơn 1,5 triệu cổ phiếu được sang tay, cao gấp nhiều lần mức bình quân chỉ hơn 150.000 đơn vị mỗi phiên thời gian gần đây.

Diễn biến tích cực xuất hiện sau giai đoạn cổ phiếu KLB liên tục điều chỉnh từ vùng giá 12.000–13.000 đồng/cổ phiếu về quanh mốc 10.000 đồng/cổ phiếu. Chỉ trong một phiên giao dịch, vốn hóa KienlongBank ước tính tăng thêm hơn 500 tỷ đồng, lên gần 8.200 tỷ đồng.

Về thông tin doanh nghiệp, ngày 20/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông báo hủy niêm yết trái phiếu KLB124009 của KienlongBank kể từ ngày 7/12/2026. Trước đó, ngày 28/10, Hội đồng quản trị ngân hàng đã thông qua nghị quyết về việc mua lại trước hạn lô trái phiếu này.

Đây là lô trái phiếu có giá trị phát hành 800 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, được phát hành vào tháng 12/2024 và dự kiến đáo hạn vào tháng 12/2031.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng của KienlongBank khi cổ phiếu KLB chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 15/1. Đến tháng 7, ngân hàng tiếp tục triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 29,5%, nâng vốn điều lệ từ 5.822 tỷ đồng lên 7.527 tỷ đồng.

Cùng với việc mở rộng quy mô vốn, kết quả kinh doanh của KienlongBank tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng. Riêng quý III/2026, ngân hàng đạt hơn 537 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đưa lợi nhuận lũy kế 9 tháng lên hơn 1.712 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng chú ý trong cơ cấu thu nhập của KienlongBank là sự cải thiện của các nguồn thu ngoài lãi, với đóng góp 543 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng hơn 62% so với cùng kỳ. Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 116.000 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng thời điểm năm trước.

Năm 2026, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 2.600 tỷ đồng, tổng tài sản vượt 117.000 tỷ đồng và tăng trưởng tín dụng khoảng 12–14%. Như vậy, sau ba quý, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh doanh, một thay đổi đáng chú ý khác được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua là chủ trương chuyển hội sở chính của KienlongBank về Đồng Nai, địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, hạ tầng logistics và dự án sân bay quốc tế Long Thành.